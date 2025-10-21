'രാത്രിയിൽ പട്രോളിങ്ങിനും പൊലീസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു'; ‘പാതിരാത്രി’യിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നവ്യ നായർ
"'പാതിരാത്രി' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിനും കഥാപാത്രത്തിനും അപ്പുറം രത്തീന എന്ന സംവിധായികയുമായുള്ള സൗഹൃദവും വളരെ വലുതാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 9:41 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 10:04 AM IST
ഇഷ്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുവന്ന് മലയാളിക്ക് പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ നായികയാണ് നവ്യ നായർ. മഴത്തുള്ളി കിലുക്കം, നന്ദനം, കല്യാണരാമൻ തുടങ്ങി നിരവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൂടെ മലയാളത്തിലെ ഒന്നാംനിര നായിക പദവിയിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ നവ്യക്ക് അധികസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. 2014-ൽ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ കന്നട റീമേക്കിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം കരിയറിൽ നവ്യ ഒരു ഇടവേളയെടുത്തത്. തുടർന്ന് 2021-ലാണ് വി.കെ. പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഒരുത്തി' എന്ന സിനിമയിലൂടെ താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. കേരളത്തിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ നവ്യയുടെ ശക്തമായ വീട്ടമ്മയുടെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
"കരിയറിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകൾ ചെയ്യണം. ഒപ്പം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തായ രത്തീന സംവിധാനം ചെയ്ത 'പാതിരാത്രി'യുടെ ഭാഗമായെന്നും പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ നവ്യ. പുഴു എന്ന ശ്രദ്ധേയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിനുശേഷം രത്തീന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണിത്. സൗബിൻ ഷാഹിർ ആണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന മറ്റൊരു താരം.
"'പാതിരാത്രി' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിനും കഥാപാത്രത്തിനും അപ്പുറം രത്തീന എന്ന സംവിധായികയുമായുള്ള സൗഹൃദവും വളരെ വലുതാണ്. ഒരു അഭിനേത്രിയും സംവിധായികയും എന്നതിലുപരി, രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഫീലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം തുറന്നു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു."
നല്ല സിനിമകൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നും നവ്യ പറഞ്ഞു. "നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുതന്നെയാണ് ആദ്യ മാനദണ്ഡം. സിനിമയിൽ ആദ്യം സജീവമായിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. കുറഞ്ഞപക്ഷം ഈ സിനിമ എന്തിനു ചെയ്തു എന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും ചോദിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സിനിമ എന്നത് കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രയത്നമാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്."
കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഒരു സിനിമ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സിനിമകൾ നല്ലതാകാനും മോശമാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നവ്യ വ്യക്തമാക്കി. 'പാതിരാത്രി' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ മാത്രം വായിച്ച് മനസിലാക്കുകയല്ല മറിച്ച് കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും നവ്യ നായർ പറയുന്നു.
"സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഷാഹിന എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയോടൊപ്പം ദിവസങ്ങളോളം സമയം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മനസിലാക്കിയത്. ഈ പ്രവർത്തനം ദിവസങ്ങളോളം തുടർന്നു. പ്രത്യേക അനുവാദം ഒക്കെ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് പൊലീസുകാരുമായി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നേടിയെടുത്തത്. ഷാഹിനയ്ക്കൊപ്പം ഓഫീസിലും അവരുടെ യാത്രയിലും ഒപ്പം കൂടി. സൂക്ഷ്മ ചലനങ്ങൾ പോലും നോക്കി പഠിച്ചു."
രാത്രിയിൽ പട്രോളിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസുകാരോടൊപ്പം പോയിരുന്നു എന്ന് നവ്യ നായർ വെളിപ്പെടുത്തി. തന്റെ കഥാപാത്രം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കല്ലുകടി തോന്നാതിരിക്കാനാണ് കഥാപാത്രത്തെ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ശരീരഭാരം വർധിക്കാതെ നോക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായതു മുതൽ കൃത്യമായ ഡയറ്റ് പിന്തുടർന്നു. പൊലീസ് വേഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് ദിവസം രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാരി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഒരു കാരണവശാലും ഡയറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന പിടിവാശി വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു."
നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിർ ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ഉടനീളം തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നു എന്ന് നവ്യ നായർ വ്യക്തമാക്കി. "ഏതൊരു സിനിമയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഉടനീളം കഥാപാത്രത്തെ വിട്ടുകളയാതെ അഭിനയിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്ന നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും കണക്കിലെടുക്കും.
എവിടെയും നമ്മുടെ കഥാപാത്രം നമ്മളെ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടി ഉണ്ടാകും. വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി. ഒരു നടൻ ഒരു സിനിമയുമായി എത്രത്തോളം ഇഴുകി ചേരുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സൗബിൻ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. സ്വതസിദ്ധമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എടുത്തുപറയേണ്ടത് തന്നെ. സൗബിൻ ഷാഹിർ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രസകരമായ വ്യക്തിയാണെന്ന് നവ്യ വെളിപ്പെടുത്തി. 'പാതിരാത്രി' എന്ന സിനിമ വളരെ അനായാസമായല്ല ചെയ്തുതീർത്തതെന്നും നവ്യ പറഞ്ഞു.
"'പാതിരാത്രി' എന്ന സിനിമയുടെ ഓരോ സീനിനും അതിന്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക്. കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ പൊലീസ് വേഷം. ഒട്ടും ഓവറാക്കാതെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന വലിയൊരു ചലഞ്ച്. ഓരോ സീനിനോടും സൂക്ഷ്മമായ സമീപനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 'പാതിരാത്രി' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും കേക്ക് വാക്ക് ആയിരുന്നില്ല."
ചലച്ചിത്രം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, സിനിമയെയും തന്റെ കഥാപാത്രത്തെയും ഏറ്റെടുത്ത പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും നവ്യ നായർ പ്രതികരിച്ചു.
Also Read: ആശ്രയമറ്റവർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷം; ആനന്ദം തുളുമ്പുന്ന സായാഹ്നമെന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ താരം