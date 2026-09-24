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'നവ്യ എന്ന് വിളിച്ചു, 6.45ന് സാറ് പോയി! ഡിസിപ്ലിനോടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ പോയതാകും'; സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുടെ അവസാന വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്ത് നടി

സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് നടി നവ്യ നായര്‍.

NAVYA NAIR SOORYA KRISHNAMOORTHY SOORYA KRISHNAMOORTHY DEATH soorya festival
Navya Nair Recalls Their Last Conversation (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 12:36 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ കലാസംഘാടകനും സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി നടി നവ്യ നായർ. സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവസാന നാളുകളിലെ ഓർമകളും പങ്കുവച്ചാണ് നവ്യ നായർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുടെ ശിഷ്യയാണെന്ന് എന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറയുമെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കലാസപര്യയുടെ തുടർച്ചയാണ് തന്നിലെ കലാകാരിയെന്നും നവ്യ കുറിച്ചു. ഗുരുവിന്‍റെ വിയോഗത്തിൽ ഏറെ വൈകാരികമായാണ് നവ്യ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുത്തത്.

'അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കേട്ടത്'

അസുഖബാധിതനായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുമായി അവസാനമായി സംസാരിച്ച നിമിഷവും നവ്യ കുറിപ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

NAVYA NAIR SOORYA KRISHNAMOORTHY SOORYA KRISHNAMOORTHY DEATH soorya festival
Soorya Krishnamoorthy (Photo: ANI)

"കുറച്ചു ദിവസമായി സൂര്യാ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കും. പ്രദീപേട്ടനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നും വിളിക്കുന്നതു കൊണ്ടാകും പ്രദീപേട്ടൻ മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് ഐ.സി.യുവിൽ ചെന്നപ്പോൾ നവ്യ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. വ്യക്തമായി ഒന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല… നവ്യ.. എന്നു വിളിച്ച് ക്ലിയറല്ലാതെ സംസാരിച്ചു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കേട്ടത്…", നവ്യ നായരുടെ വാക്കുകള്‍

"മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 6.45നാണ് സാറ് പോയി എന്നു പറയുന്നത്… സൂര്യാ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കറക്ട് 6.30ന് തുടങ്ങും. സാറിനത് വലിയ നിർബന്ധമാണ്. സാറപ്പോ ആ ഡിസിപ്ലിനോട് ആ സമയത്ത് തന്നെ പോയതാകും…", നടി പറഞ്ഞു.

"അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു, നൃത്തത്തിലെ ഉപരിപഠനത്തിന് എന്‍റെ ഗുരുനാഥ പ്രിയദർശിനി ഗോവിന്ദിലേക്ക് അദ്ദഹമാണ് എന്നെ എത്തിച്ചതെന്ന്… ഞാൻ അത്ര തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഞാൻ സൂര്യാകൃഷ്‌ മൂർത്തിയുടെയും ശിഷ്യയാണെന്ന്… അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കലാസപര്യയുടെ തുടർച്ചയാണ് എന്നിലെ കലാകാരിയും. സാറിന്‍റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നു പോകരുത്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ്.", നവ്യ കുറിച്ചു.

"സാറ് ഇത്തവണത്തെ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവെൽ മാത്രമല്ല, അടുത്ത വർഷത്തെ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാറിന്‍റെ ലെഗസി എന്നത്തേയ്ക്കുമായി തുടരാൻ സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങും എന്നുറപ്പാണ്. സാറിനോടുള്ള എല്ലാ ആദരവോടും ഞാനും ഒപ്പമുണ്ടാകും.", നവ്യ നായര്‍ വൈകാരികമായി കുറിച്ചു.

കേരളത്തിന്‍റെ കലാ-സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സജീവമായിരുന്ന സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുടെ വിയോഗത്തിൽ സിനിമാ-നാടക-സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽനിന്ന് നിരവധി പേരാണ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തിയുടെ അന്ത്യം. സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂർത്തിയുടെ ഭൗതികശരീരം അവസാനമായി കാണാന്‍ നിരവധി പേരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ തൈക്കാട് ഗണേശം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

സൂര്യ കൃഷ്‌ണമൂർത്തിയുടെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിൽ പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കലാജീവിതവുമായി ഏറെക്കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് അവസാന യാത്രയും നടക്കുന്നത്. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിലേക്ക് ഭൗതികശരീരം കൊണ്ടുപോകും. വൈകുന്നേരം 6.45 നാണ് സംസ്‌കാരം.

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