'കോഴി നവീൻ' എന്ന വട്ടപ്പേര് മാറ്റിമറിച്ച വിജയ്യുടെ പോക്കിരി; മനസ്സ് തുറന്ന് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ മകൻ നവീൻ മാധവ്
തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിൽ വീണ 'കോഴി' എന്ന വട്ടപ്പേരിനെക്കുറിച്ചും അത് മാറ്റിമറിച്ച വിജയ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും നവീൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 4:34 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 4:39 PM IST
തമിഴ് മക്കളും മലയാളികളും ഒരുപോലെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ എത്രയോ ഹിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ തമിഴ് ഗാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും 2000 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകം കീഴടക്കിയ ഇൻട്രോ ഗാനങ്ങളുടെ ശബ്ദ സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ടായിരുന്നു—നവീൻ മാധവ്. വിജയ്, അജിത്, ജയം രവി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിലെ ആവേശം നിറയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രോ ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലേഷ്യ ഭാസ്കരനും ശങ്കർ മഹാദേവനും ശേഷം ഫാസ്റ്റ് നമ്പറുകളിൽ തെന്നിന്ത്യയെ കയ്യിലെടുത്ത ഗായകനാണ് അദ്ദേഹം.
മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനാണ് നവീൻ മാധവ്. നിലവിൽ സിനിമകളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ഇടവേളയെടുത്ത് യുകെയിൽ സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം. മുൻപ് ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ, തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിൽ വീണ 'കോഴി' എന്ന വട്ടപ്പേരിനെക്കുറിച്ചും അത് മാറ്റിമറിച്ച വിജയ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും നവീൻ മനസ്സ് തുറന്നു.
വിഖ്യാതനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ്റെ മകനായിരുന്നിട്ടും കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം തനിക്ക് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് നവീൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുടക്കകാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ പാടിയെങ്കിലും അതൊന്നും കരിയറിന് വലിയ വളർച്ച നൽകിയില്ല. ചെന്നൈയിലെ താമസത്തിനിടയിലാണ് തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
"രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ തെന്നിന്ത്യൻ സംഗീത സംവിധായകൻ മണി ശർമ്മയാണ്. എൻ്റെ പിതാവ് രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ മണി സാറിന് ഗുരുതുല്യനായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം ഓർക്കസ്ട്രേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് മണി സാറിൻ്റെ കോറസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പാടിക്കൊണ്ടാണ്. നാല് വർഷം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഞാൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനാണെന്ന വിവരം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല."
കോറസ് ഗ്രൂപ്പിലെ വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട മണി ശർമ്മ, നവീനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗാനം നൽകി. ആ പാട്ട് റിലീസായ ശേഷമാണ് താൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനാണെന്ന കാര്യം നവീൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ഈ വിവരം മറച്ചുവെച്ചതിന് മണി ശർമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ തനിക്ക് ആ മെറിറ്റിലുള്ള അവസരം ലഭിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നവീൻ പറയുന്നു. രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനെക്കൊണ്ട് കോറസ് പാടിക്കാൻ മണി ശർമ്മ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല. വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞൻ്റെ മകനാകുമ്പോൾ, ഈയൊരു ചെറിയ പാട്ട് നൽകിയാൽ മതിയോ എന്ന് മറ്റ് സംവിധായകർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് വഴി ലഭിക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നവീൻ ഓർത്തെടുത്തു.
'കോഴി നവീൻ' എന്ന വട്ടപ്പേരും ഉള്ളിലെ മലയാളിയുടെ സങ്കടവും
പലരും കരുതുന്നത് വിജയ്യുടെ പോക്കിരിയാണ് നവീൻ്റെ ആദ്യ ഹിറ്റ് എന്നാണ്. മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തെലുങ്ക് പോക്കിരിക്കും വിജയ്യുടെ തമിഴ് പോക്കിരിക്കും നവീൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നവീൻ്റെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനം ജയം രവി നായകനായ ഉനക്കും എനക്കും എന്ന ചിത്രത്തിലെ "കോഴി വെടക്കോഴി..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമായിരുന്നു.
ഈ ഗാനം വൻ ഹിറ്റായതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നവീന് 'കോഴി നവീൻ' എന്നൊരു വട്ടപ്പേര് വീണു. തമിഴ് ജനത അത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും നാട്ടിൽ അത് വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് നവീൻ പറയുന്നു.
"ചെന്നൈയിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. പല മലയാളികളും എന്നെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു പരാതി പറയാറുണ്ട്. മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു മലയാളിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് 'കോഴി നവീൻ' എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ മലയാളിക്ക് വലിയ നാണക്കേട് തോന്നുമായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ തമിഴിലും തമിഴിലെ ചില വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലും മോശമാണല്ലോ. ആ വിളി സ്ഥിരമാകുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാഗ്യം പോലെ പോക്കിരി സംഭവിക്കുന്നത്."
ശങ്കർ മഹാദേവന് പകരം വിജയ്യുടെ ഇൻട്രോ ഗായകനായ കഥ
സാധാരണയായി വിജയ് ചിത്രങ്ങളിലെ ഇൻട്രോ ഗാനങ്ങൾ പാടാറുള്ളത് ശങ്കർ മഹാദേവനാണ്. എന്നാൽ പോക്കിരിയിൽ ആ പതിവ് മാറ്റാൻ സംഗീത സംവിധായകൻ മണി ശർമ്മ തീരുമാനിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ "ആടുംകട എന്ന സുത്തി..." എന്ന ഗാനം ശങ്കർ മഹാദേവനെക്കൊണ്ട് പാടിക്കാനായിരുന്നു സംവിധായകൻ പ്രഭുദേവ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മണി ശർമ്മ നവീനെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ഈ പാട്ട് പാടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടിയ ആ ഗാനം വിജയ്ക്കും പ്രഭുദേവയ്ക്കും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻട്രോ ഗാനം നവീൻ മാധവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലാകുന്നത്. നവീൻ പാടാനിരുന്ന "മാമ്പഴമാ മാമ്പഴം..." എന്ന ഗാനം പിന്നീട് ശങ്കർ മഹാദേവൻ ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. മണി ശർമ്മ ഒരു മകനെപ്പോലെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കർ മഹാദേവനെ മാറ്റി തന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ വച്ച് അത്തരമൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായതെന്ന് നവീൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. പോക്കിരി ഹിറ്റായതോടെ 'കോഴി' എന്ന വട്ടപ്പേര് നവീന് എന്നെന്നേക്കുമായി മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്തു.
മലയാളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾ മാത്രമേ നവീൻ പാടിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും, 'ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ "മേലെ വാനിലെ കിളികളാം..." എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നായി നിലനിൽക്കുന്നു.
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