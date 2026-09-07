ചരിത്രത്തില് ആദ്യം; ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ഡല്ഹിക്ക് പുറത്തേക്ക്, 72-ാമത് അവാര്ഡ് ദാനം ഗുജറാത്തില് വച്ച്
1954 ൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ വച്ചാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാറുള്ളത്.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 6:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക്. ഗുജറാത്തിലെ കെവാദിയയിലേക്കാണ് (ഏകതാ നഗർ) വേദി മാറ്റിയത്. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ബഹുമതികൾ സമ്മാനിക്കും.
72 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. കെവാദിയയിലുള്ള സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് യുണിറ്റിയാണ് പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിന് വേദിയാവുക. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ 597 അടി ഉയരമുള്ള ഈ പ്രതിമ 2018ലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി..
1954ൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ വച്ചാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാറുള്ളത്. ഈ പാരമ്പര്യത്തിനാണ് 72-മത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങിലൂടെ 2026 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത്.
പ്രധാന അവാർഡുകൾ
'ആർട്ടിക്കിൾ 370' മികച്ച ഫീച്ചർ ചിത്രമായും അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നടി യാമി ഗൗതം മികച്ച നടിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 'ഭ്രമയുഗം', 'ചന്തു ചാമ്പ്യൻ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് മലയാളികളുടെ സൂപ്പർ താരം മമ്മൂട്ടിയും ബോളിവുഡ് താരം കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കറുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന 'സ്വാതന്ത്ര്യ വീർ സവർക്കർ' എന്ന ചിത്രത്തിന് നടനും സംവിധായകനുമായ രൺദീപ് ഹൂഡ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. തെലുങ്ക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇതിഹാസം 'കൽക്കി 2898 എഡി' വിനോദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു.
ധനുഷിനെ നായകനാക്കി അരുൺ മാതേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ' ദേശീയ, സാമൂഹിക, പരിസ്ഥിതി മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഫീച്ചർ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിജയികൾക്ക് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.
ജൂലൈ 18 നാണ് 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രശസ്ത മലയാള സംവിധായകൻ ജയരാജാണ് ജൂറി ചെയർമാൻ. വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ വിലയിരുത്തിയ 11 അംഗ ജൂറിയാണ് വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
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