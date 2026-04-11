ഇതാണോ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്! ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് നസ്ലിന്റെ ഡാന്സ്; മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ഗാനമെത്തി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 12:13 PM IST
യുവതാരങ്ങളില് മലയാളികള്ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനാണ് നസ്ലിന്. ഇപ്പോഴിതാ നസ്ലിന്റെ കിടിലന് ഡാന്സ് കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരും സോഷ്യല് മീഡിയയും. സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമ പറയുന്ന ചിത്രം മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ആദ്യ ഗാനമാണ് പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നസ്ലിന്റെ ഗംഭീര ഡാന്സാണ് പാട്ടിന്റെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന്റെ നൃത്തത്തെ പുകഴ്ത്തി രംഗത്ത് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ഡാന്സര് അല്ലെന്ന് നേരത്തെ തുറന്നു പറഞ്ഞ നസ്ലിന് സിനിമാ ലോകത്തേയും സോഷ്യല് മീഡിയയേയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗാനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിനായക് ശശികുമാറിന്റെ വരികള്ക്ക് ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് ഈണം പകര്ന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജിത് ഹെഗ്ഡെയാണ്. 'അപ്ന ഫ്രൈഡെ ആയേഗാ' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
സിനിമാ സംവിധായകനാകണമെന്ന മോഹവുമായി നടക്കുന്ന വിനീത് മാധവന് എന്ന കൗമാരക്കാരനായാണ് നസ്ലിന് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. നസ്ലിനു പുറമേ സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട്.
അഭിനവ് സുന്ദര് നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോളിവുഡ് ടൈംസ് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് നിര്മിക്കുന്നു.
നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ മോളിവുഡ് ടൈംസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. നസ്ലിന് ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലൂടെ നോക്കുന്ന പോസ്റ്ററായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയത്. നിരവധി താരങ്ങള് കാമിയോ റോളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന.
'മുകുന്ദന് ഉണ്ണി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദര് നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. രാമു സുനിലാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശ്വജിത്ത് ഒടുക്കത്തിൽ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. മെയ് 14നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്.
എഡിറ്റിങ്: നിധിൻ രാജ് അരോൾ & ഡയറക്ടർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ & മിക്സിങ്: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ: ആശിഖ് എസ്, കോസ്റ്റും: മാഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണെക്സ് സേവിയർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സുധർമൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ശിവകുമാർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: രാജേഷ് അടൂർ, വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജി ബ്രിക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: ശ്രീക് വാരിയർ, മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ്: ജോബിൻ ജോസഫ്, പിആർഒ: എ.എസ്. ദിനേശ് , സ്റ്റിൽസ്: ബോയക്, ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്.