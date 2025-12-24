ETV Bharat / entertainment

'തിന്നുകയുമില്ല തീറ്റിക്കുകയുമില്ല'; നിര്‍മാതാക്കളുടെ സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി നരിവേട്ട സംവിധായകന്‍

ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തി അനുരാജ് മനോഹര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് നരിവേട്ട.

നരിവേട്ട സംവിധായകന്‍ അനുരാജ് മനോഹര്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 5:30 PM IST

സിനിമകൾ പരാജയമെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിര്‍മാതാക്കളുടെ സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെ നരിവേട്ടയുടെ സംവിധായകന്‍ അനുരാജ് മനോഹര്‍. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലാണ് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി സംവിധായകന്‍ രംഗത്ത് വന്നത്.

സിനിമകളെല്ലാം നഷ്‌ടമെന്ന് വിളിച്ച് കൂവുന്നവർ കടയ്കക്കലിൽ കത്തിവയ്ക്കുകയാണ്. അധ്വാനത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചോളൂ പക്ഷേ ചവിട്ടി മെതിക്കരുതെന്നും അനുരാജ് മനോഹർ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം നരിവേട്ട വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും അനുരാജ് പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ലാഭകണക്കുകൾ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടായ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതുവരെ 184 ചിത്രങ്ങള്‍ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ നേട്ടം കൊയ്തത് 15 ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് എന്നായിരുന്നു അസോസിയേഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളില്‍ പറയുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് അനുരാജിന്‍റെ പ്രതികരണം.

അനുരാജ് മനോഹറിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് നരിവേട്ട.ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെയെല്ലാം സമീപിച്ച,അവർ നിരസിച്ച സിനിമ കൂടെയാണ് നരിവേട്ട ഒരു സിനിമ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ തേടിയുള്ള അലച്ചിൽ സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ആ സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ നടന്ന തേടലിൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനി സിനിമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. അവരുടെ ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭം ആണ് നരിവേട്ട.

സിനിമ ഇറങ്ങി മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം പതിവ് പോലെ പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷന്റെ വർഷാവസാന വിധിയിൽ ഈ വർഷം പതിഞ്ച് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് ലാഭകരമായി തീർന്നത് എന്നതാണ് വിധി. ഈ വിധിയെ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.

സിനിമ ഒരു വ്യവസായം കൂടെയാണ് ,സിനിമകളെല്ലാം അമ്പേ പരാജയങ്ങളാണ് എന്ന് മൈക്ക് കെട്ടി വിളിച്ച് കൂവുന്നവർ ഇതിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തി വെക്കുകയാണ്.

പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ രംഗത്ത് വരാതാവുകയും കാലങ്ങളായി ഇത് കൈക്കുമ്പിളിൽ ഭരിച്ച് നിർത്താമെന്നുമാണ് വിധിക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് വലിയ കോർപറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് നിങ്ങളിത് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കെയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏതാണ്ട് വൈക്കോൽ കൂനയുടെ അരികെ കെട്ടിയ പട്ടിയെ പോലെ “തിന്നുകയുമില്ല തീറ്റിക്കുകയുമില്ല”

ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നരിവേട്ട ലാഭകരമായ സിനിമയാണ് .അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറുമാണ്.

ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമ ലാഭകരമാവുകയും അതെ സംവിധായകനെ വച്ച് മറ്റൊരു സിനിമ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് സിനിമയിൽ വിരളമായി സംഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തില് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സിനിമയുടെ ആലോചനയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരമൊരു വിധി ഉണ്ടാകുന്നത്.

Nb:-ഓരോ സിനിമയും ഓരോ പോരാട്ടമാണ്. ആരും കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയതല്ല,നടന്നു തയഞ്ഞ ചെരുപ്പുകളും,വിയർത്തൊട്ടിയ കുപ്പായങ്ങളും സാക്ഷി. അധ്വാനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചോളൂ ചവിട്ടി മെതിക്കരുത്.

അനുരാജ് മനോഹറിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് (fb@anurajamanohar)

ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് നരിവേട്ട. മെയ് 23ന് ആണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌തത്. ടൊവിനോ തോമസിനെ കൂടാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും പ്രശസ്‌ത തമിഴ് സംവിധായകനും നടനുമായ ചേരനും പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ആര്യ സലിം, പ്രിയംവദ, റിനി ഉദയകുമാര്‍ എന്നിവരും മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

'നരിവേട്ട'യില്‍ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് ടൊവിനോ തോമസ് എത്തിയത്. വര്‍ഗീസ് പീറ്റര്‍ എന്ന പൊലീസ് കോണ്‍സ്‌റ്റബിളിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടൊവിനോ അവതരപ്പിച്ചത്. ബഷീര്‍ അഹമ്മദ് എന്ന ഹെഡ് കോണ്‍സ്‌റ്റബിളിന്‍റെ വേഷം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും, ഡിഐജി രഘുറാം കേശവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചേരനും അവതരിപ്പിച്ചു.

വര്‍ഷങ്ങളായി തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആദിവാസികളുടെ കഥയാണ് 'നരിവേട്ട' പറയുന്നത്. സ്വന്തം ഭൂമി തേടി പോകുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിന് പൊലീസിൽ നിന്നും ശക്‌തമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരികയും ഇത് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകും ചെയ്യുന്നു.

കേന്ദ്ര സാഹത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് അബിന്‍ ജോസഫ് ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ ഷിയാസ് ഹസ്സന്‍, ടിപ്പു ഷാന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. വിജയ്‌ ഛായാഗ്രഹണവും ഷമീര്‍ മുഹമ്മദ് എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

