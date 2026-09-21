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മാസ് ആക്ഷനും തീപ്പൊരി ഡയലോഗുമായി 'ദ പാരഡൈസ്'; പ്രമോഷന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സന്തോഷമെന്ന് നാനി

ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമകൾക്കും മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് നാനി

Nani's The Paradise
ദ പാരഡൈസ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 1:28 PM IST

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നാനിയെ നായകനാക്കി ശ്രീകാന്ത് ഒഡേല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമാണ് 'ദ പാരഡൈസ്. ചിത്രത്തിലെ ജദാൽ എന്ന കഥാപാത്രം കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതാണെന്ന് നാനി പറഞ്ഞിരുന്നു. മാസ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകളും ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്.

അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദ്രർ സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദി പാരഡൈസിനെ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ 'ആയ ഷെർ' എന്ന ഗാനം ആഗോളതലത്തിലാണ് ട്രെൻഡിങ് ആയത്. വില്ലൻ വേഷം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് താരം രാഘവ് ജൂയലും വ്യത്യസ്‌തമായ ഗംഭീര ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. വിക്രം മാലിക് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് രാഘവ് ഈ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. കയാഡു ലോഹറാണ് നായിക. സിനിമയുടെ പ്രചാരണാർഥം നാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.

നാനി (Special Arrangement)
തുടക്കകാലം മുതൽ നാനി എന്ന ആക്ടറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് മലയാളികൾ. ഈഗ എന്ന രാജമൗലി ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ പിന്തുണ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമകൾക്കും മലയാളികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് നാനി പറഞ്ഞു. ദ പാരഡൈസ് എന്ന തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രം മലയാളം ഉൾപ്പെടെ എട്ടു ഭാഷകളിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. വിദേശ ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ വികാരവും, അവൻ്റെ ജീവിതവും ഒന്നുതന്നെയാണ്. സംസ്കാരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. മനുഷ്യൻ്റെ കഥ പറയുന്ന തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം എല്ലാ ദേശത്തും എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ കണക്ട് ആകുമെന്ന് നടൻ പറഞ്ഞു. തെലുഗു സൂപ്പർതാരമായ മോഹൻ ബാബു സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു സീനിയർ ആക്ടർ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സമ്മതിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്നും നാനി വ്യക്തമാക്കി. ചിത്രത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കഥ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ തൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഫാൻസ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നും നാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹൈദരാബാദിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്. ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ തന്നെയാണ് ടെൻഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകം. പക്ഷേ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രമോഷന് വരുമ്പോൾ ടെൻഷന് പകരം സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ്. ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലാതെ അഭിനേതാക്കളെയും സിനിമയും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം മലയാളികൾക്കുണ്ടെന്നും നാനി പറഞ്ഞു.ചിത്രം കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ്. ശ്രീലക്ഷ്മി വെങ്കടേശ്വര സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 2026 സെപ്റ്റംബർ 24ന് ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ‘ദസറ’ എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന് ശേഷം നാനിയും ശ്രീകാന്ത് ഒഡേലയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ദ പാരഡൈസ്’. ‘ദസറ’യുടെ നിർമാതാവായ സുധാകർ ചെറുകുറി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രവും നിർമിക്കുന്നത്.വമ്പൻ കാൻവാസിൽ ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നൽകിയൊരുക്കിയ ചിത്രം ഒരു അമ്മ - മകൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ വൈകാരിക കഥ കൂടിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നാനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘ജേഴ്സി’, ‘ഗാങ് ലീഡർ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാനിയും അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ‘ദ പാരഡൈസ്’. സോണാലി കുൽക്കർണി, ഈശ്വരി റാവു, രാജ രവീന്ദ്ര, തനികേല ഭരണി, എം എസ് ചൗധരി, രാം ജഗൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ് എന്നീ എട്ട് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം ആഗോള തലത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തുക.ഛായാഗ്രഹണം: സി എച്ച് സായ്സംഗീതം: അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർഎഡിറ്റിംഗ്: നവീൻ നൂലിപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: അവിനാഷ് കൊല്ലഓഡിയോ: സരിഗമ മ്യൂസിക്പിആർഒ: ശബരി.

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