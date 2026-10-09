നാനാ പടേക്കറിന് വിട നല്കി ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകം; ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാരം നടന്നു
അഞ്ചുപതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിനൊടുവില് 75 ാം വയസിലാണ് നാനാ പടേക്കര് വിടവാങ്ങിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 10:08 AM IST
പുണെ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടന് നാനാ പടേക്കറുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് പൂണെയില് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടന്നു. നാനാ പടേക്കറുടെ ഡോൺജെയിലെ ഫാം ഹൗസിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങില് സിനിമാ-സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും അന്തിമോപചാരം അര്പ്പിച്ചു.
ഇന്നലെ ( ഒക്ടോബര് 8) പുലര്ച്ചെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ഗോവയിലെ വസതിയില് വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. അഞ്ചുപതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിനൊടുവില് 75 ാം വയസിലാണ് നാനാ പടേക്കര് വിടവാങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയില് തന്റേതായ അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെയ ശ്രദ്ധേയനായ നടനാണ് നാനാ പടേക്കര്. ഹിന്ദി, മറാത്തി സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് നായകനായും ഹാസ്യനടനായും സ്വഭാവനടനായും വൈവിധ്യമാർന്ന വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങി.
നാടകവേദിയിൽനിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
1951 ജനുവരി ഒന്നിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുരുഡ്-ജൻജിറയിലാണ് വിശ്വനാഥ് പടേക്കർ എന്ന നാനാ പടേക്കർ ജനിച്ചത്. കലാരംഗത്തോടുള്ള താൽപര്യം അദ്ദേഹത്തെ നാടകവേദിയിലേക്ക് നയിച്ചു. പിന്നീട് സിനിമയിലേക്കെത്തിയപ്പോഴും നാടകപരിശീലനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത അഭിനയമികവ് സിനിമകളിലും പ്രകടമായിരുന്നു.
1978ൽ മുജഫർ അലി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഗമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.
1983ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അർധ് സത്യ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ സമാന്തര സിനിമാ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിനയലോകത്ത് നാനാ പടേക്കർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
1989ൽ വിദു വിനോദ് ചോപ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത 'പരിന്ദ' നാനാ പടേക്കറുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ നിർണായക ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. ചിത്രത്തിൽ അധോലോക നായകനായ അണ്ണയെ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരെ ഒരേസമയം ഭയപ്പെടുത്തുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
നടൻ മാത്രമല്ല, സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും
നാനാ പടേക്കറുടെ സിനിമാജീവിതം അഭിനയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നില്ല. 1991ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പ്രഹാർ: ദ ഫൈനൽ അറ്റാക്ക്' അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാത്മകമായ മറ്റൊരു മുഖം അവതരിപ്പിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിനൊപ്പം സംവിധാനം, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവയിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായി.
സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ചിത്രം, കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്ന ഗൗരവവും കൃത്യതയും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇടപെടാനുള്ള താൽപര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
1994ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ക്രാന്തിവീർ' നാനാ പടേക്കറുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ചിത്രത്തിൽ പ്രതാപ് നാരായൺ തിലക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ശക്തമായ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ നാനാ പടേക്കറുടെ അഭിനയപരിധി അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. ഹാസ്യചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തി.
2007ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'വെൽക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഉദയ് ഷെട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. അനിൽ കപൂറിനൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഗൗരവമേറിയ വേഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കും തന്റെ അഭിനയമികവ് വ്യാപിപ്പിച്ചു.
മറാത്തി സിനിമയിൽ നാനാ പടേക്കറുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് 'നട്സമ്രാട്'. നാടകവേദിയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചയും നേരിടുന്ന ഗണപത് ബെൽവൽക്കർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നാനാ പടേക്കറുടെ അഭിനയജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. 'പരിന്ദ'യിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും 'ക്രാന്തിവീർ'ലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.സിനിമയിലെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.
നാനാ പടേക്കറുടെ സിനിമാജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പുരസ്കാരങ്ങളും ഹിറ്റുകളും മാത്രമല്ല പ്രധാനം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രാവിഷ്കാരത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം വിശാലമാണെന്ന് തെളിയിച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളുടെ കാതൽ.