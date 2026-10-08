ഭാവങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണതയും പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ ഓളവും; അഭിനയത്തിൻ്റെ അഗ്നിപർവതമായ നാനാ പടേക്കറിന് വിട
അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയ സലാം ബോംബെയിലെ ബോംബെ തെരുവിലെ കുട്ടിക്കടത്തുകാരൻ്റെ വേഷത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായത്
Published : October 8, 2026 at 10:53 AM IST
കോഴിക്കോട്: കണ്ണുകളിലെ തീക്ഷ്ണത കൊണ്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ അഗ്നിപർവതം തീർത്ത ആ അതുല്യ പ്രതിഭ ഇനി ഓർമ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ അവസാന വാക്കുകളിലൊന്നായ നാനാ പടേക്കർ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ, ബാക്കിയാവുന്നത് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരുപിടി മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഗോവയിലെ പനാജിയിലുള്ള വസതിയിൽ വച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു 75കാരനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന തീക്ഷ്ണതയും, കണ്ണുകളിലെ സ്ഫുലിംഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രകടനവും അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളിത്തിരയിലെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.
അവിസ്മരണീയമായ അഭിനയജീവിതം
അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയ സലാം ബോംബെയിലെ ബോംബെ തെരുവിലെ കുട്ടിക്കടത്തുകാരൻ്റെ വേഷത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സമാന്തര സിനിമകൾ വിട്ട് വാണിജ്യ സിനിമകളുടെയും മുഖ്യധാര സിനിമകളുടെയും ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു. വിധു വിനോദ് ചോപ്രയുടെ പരിന്ദ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തു. നായക കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലും നിഴലിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിശക്തമായ അഭിനയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ലൈംലൈറ്റ് മുഴുവൻ നാനാ പടേക്കർ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന ഭയം കാരണം അക്കാലത്ത് പല പ്രമുഖ നായകരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ മടിച്ചിരുന്നു.
അങ്കാർ, അദ്ദേഹം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രഹാർ, ക്രാന്തിവീർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ കുപിതനായ ചെറുപ്പക്കാരനായും, ദേശസ്നേഹിയായ കഥാപാത്രങ്ങളായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. ഖാമോഷി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബധിരനും മൂകനുമായ അച്ഛൻ്റെ വേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് തൊട്ട ഒന്നായിരുന്നു. കൂടാതെ അഗ്നിസാക്ഷിയിലെ സാഡിസ്റ്റിക് ആയ ഭർത്താവിൻ്റെ വേഷവും, വെൽക്കം ബാക്ക് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ കോമഡി ഡോൺ കഥാപാത്രങ്ങളും, അബ് തക് ഛപ്പൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയവഴികളിലെ വൈവിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്.
ജീവിതത്തിലും നായകൻ
സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, വ്യക്തിജീവിതത്തിലും തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ നടത്തുന്ന ഒന്നും ഒളിച്ചുവയ്ക്കാത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. പ്രഹാർ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സൈനിക കാമ്പിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയിരുന്ന അദ്ദേഹം കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാർഗിൽ അതിർത്തിയിൽ പോയി രണ്ട്, മൂന്ന് മാസത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇർഫാൻ ഖാൻ, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ച നടന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് നാനാ പടേക്കറിൻ്റെ സ്ഥാനം. നിരൂപകർ എത്ര മോശം എന്ന് വിധിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ പോലും നാനാ പടേക്കറിൻ്റെ കഥാപാത്രം എപ്പോഴും വേറിട്ടുനിൽക്കും എന്നത് ആ അഭിനയപ്രതിഭയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ്.
ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ രക്തം, ഇതാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ രക്തം, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോയെന്നും ഏതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ചോര, ഏതാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ ചോര എന്ന് പറയാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്രാന്തിവീറിലെ സംഭാഷണം ആരും മറക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക ഈ സംഭാഷണമാണ്.
ചിരിപ്പിച്ച വില്ലൻ
തീവ്രമായ ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ആക്ഷൻ-ഡ്രാമ സിനിമകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായ നാനാ പടേക്കർ തനതായ ശൈലിയിലൂടെ കോമഡി വിഭാഗത്തിലും വലിയ വിജയം കൈവരിച്ച നടനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാസ്യ ശൈലി പരമ്പരാഗത കോമഡി രീതികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ഡെഡ്പാൻ വിറ്റും ഗൗരവമുള്ള മുഖഭാവവുമാണ് പ്രത്യേകത. നാനാ പടേക്കറുടെ മുഖത്ത് കോമഡി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഗൗരവം ഉണ്ടാകും. സീരിയസ് ആയ ഭാവത്തോടെ പറയുന്ന അസംബന്ധമോ തമാശയോ ആയ സംഭാഷണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ ചിരിയുണർത്തുന്നത്.
സംഭാഷണ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായി ഒരു റിഥം ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ശാന്തനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ശൈലി തമാശ രംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ മൈലേജ് നൽകുന്നു. വെൽക്കത്തിലെ ഉദയ് ഷെട്ടി കഥാപാത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് വലിയ അളവിൽ തമാശ കൂട്ടുന്നു. നാനാ പടേക്കറുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മാസ്-കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു വശത്ത് അധോലോക ദാദയും മറു വശത്ത് സഹോദരിയെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരനുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ഐക്കോണിക് ആണ്. അനിൽ കപൂറുമായുള്ള കോമ്പോ വലിയ വിജയം നേടി.
2006ലെ ടാക്സി നമ്പർ 9211ലെ രാഘവ് ശാസ്ത്രി. ഡാർക്ക് കോമഡിയും ഡ്രാമയും ഇടകലർന്ന ചിത്രം. ദേഷ്യക്കാരനായ ടാക്സി ഡ്രൈവറായി നാനാ പടേക്കറും ജോൺ അബ്രഹാമും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളും സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ. റിയലിസ്റ്റിക് ആയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ തമാശ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 2005ലെ ബ്ലഫ് മാസ്റ്ററിലെ ചന്ദ്രു പരേഖ്. അഭിഷേക് ബച്ചൻ, റിതേഷ് ദേശ്മുഖ് എന്നിവർക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഈ ക്രൈം-കോമഡി ചിത്രത്തിൽ ഒരു സബ്റ്റിൽ ഹാസ്യരൂപമാണ് നാനാ പടേക്കർ പുറത്തെടുത്തത്. 2012ൽ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കമാൽ ധമാൽ മലാമാൽ എന്ന ചിത്രത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോമിക് ഷേഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റൻസിറ്റി അടങ്ങിയിരിക്കും. ബോധപൂർവം തമാശ കാണിച്ച് ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡിയിലൂടെയും തനതായ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലൂടെയും രംഗങ്ങൾ രസകരമാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി.
ചുരുക്കത്തിൽ കണ്ണുകളിലെ തീക്ഷ്ണത കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ അതേ മനുഷ്യൻ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിപ്പിച്ചു. എല്ലാം ബാക്കിയാക്കി മടങ്ങുമ്പോൾ, എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ തമാശ കാണാൻ എല്ലാവരും വന്നെത്തിയല്ലേ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ സംഭാഷണവും ഓർക്കാതെ എങ്ങനെ യാത്രയാക്കും.
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