വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായകനാകുന്ന നാദിർഷ ചിത്രം മാജിക് മഷ്റൂം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
Published : December 1, 2025 at 11:50 AM IST
'കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി നാദിർഷ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് 'മാജിക് മഷ്റൂം'. ചിത്രം 2026 ജനുവരി 16-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് നാദിർഷ 'മാജിക് മഷ്റൂം' അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അക്ഷയ ഉദയകുമാറാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തുന്നത്. മഞ്ചാടി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ അഷ്റഫ് പിലാക്കൽ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആകാശ് ദേവാണ്. ഭാവന റിലീസാണ് വിതരണം. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ ത്രീഡി കാരിക്കേച്ചർ മോഡലിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ശങ്കർ മഹാദേവൻ, കെ.എസ്. ചിത്ര, ശ്രേയാ ഘോഷാൽ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, രഞ്ജിനി ജോസ്, റിമി ടോമി, ഹനാൻ ഷാ, ഖദീജ നാദിർഷ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗായകർ ഈ ചലച്ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു.
തൊടുപുഴ, ഈരാറ്റുപേട്ട, ഒറ്റപ്പാലം എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്. ദിലീപിനെ നായകനാക്കി ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒ.ടി.ടി.യിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ', ജയസൂര്യ നായകനായ 'ഈശോ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് നാദിർഷയുടെ സംവിധാനത്തിൽ അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയിലാണ് മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് സംവിധായകന്റെ പുതിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
തന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ 'മാജിക് മഷ്റൂം' പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നാദിർഷ ഇ.ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'എമ്പുരാൻ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സുജിത്ത് വാസുദേവ് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'മാജിക് മഷ്റൂം'. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത എഡിറ്റർ ജോൺ കുട്ടിയാണ് ചിത്രസംയോജനം. സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധാനവും നാദിർഷ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പശ്ചാത്തല സംഗീതം: മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ, ഗാനരചന: ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ, സന്തോഷ് വർമ്മ, രാജീവ് ആലുങ്കൽ, രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ, യദുകൃഷ്ണൻ ആർ, റീ-റെക്കോഡിങ് മിക്സർ: ഫസൽ എ. ബക്കർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: സച്ചിൻ സുധാകരൻ, കോറിയോഗ്രഫി: ബ്രിന്ദ, ദിനേഷ്, ശ്രീജിത്ത് ഡാൻസ് സിറ്റി, മേക്കപ്പ്: പി.വി. ശങ്കർ, കോസ്റ്റ്യൂം: ദീപ്തി അനുരാഗ്, ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്: നരസിംഹ സ്വാമി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: ഷൈനു ചന്ദ്രഹാസ്, പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ: രജീഷ് പത്തംകുളം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ജിനു പി.കെ., ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: സിറാജ് മൂൺബീം, സ്റ്റിൽസ്: അജി മസ്കറ്റ്, വി.എഫ്.എക്സ്.: പിക്ടോറിയൽ വി.എഫ്.എക്സ്., പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പി.ആർ.ഒ.: വാഴൂർ ജോസ്, ആതിര ദിൽജിത്ത്.
