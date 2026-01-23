ETV Bharat / entertainment

ഇത് ചിരിയുടെ ലഹരി; മാജിക് മഷ്റൂംസ് വിശേഷങ്ങളുമായി നാദിർഷ

നാദിർഷ- വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിലെ മാജിക് മഷ്റൂംസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ വേളയിൽ സംവിധായകൻ നാദിർഷ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Nadirshah on Magic Mushrooms and the Hit Combo with Vishnu Unnikrishnan
മാജിക് മഷ്റൂംസ് വിശേഷങ്ങളുമായി നാദിർഷ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 7:56 PM IST

14 Min Read
അക്കി വിനായക്

കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃത്വിക് റോഷൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നാദിർഷ- വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മാജിക് മഷ്റൂംസ്. ചിത്രം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു നാദിർഷ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം സംവിധായകൻ ചിത്രത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഹസ്യരംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ്. ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ വേളയിൽ സംവിധായകൻ നാദിർഷ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.


'മാജിക് മഷ്റൂംസ്' എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കൊടൈക്കനാലും അവിടുത്തെ ലഹരിമരുന്നുകളും ഒക്കെയാണോ പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്?

സിനിമയുടെ പേര് മാജിക് മഷ്റൂംസ് എന്നാണെങ്കിലും കൊടൈക്കനാലിലെ മാജിക് മഷ്റൂമുമായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വെറുമൊരു കോമഡി ചിത്രം മാത്രമല്ല മാജിക് മഷ്റൂംസ്. മാനുഷിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം കൂടി വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു കഥ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ക്ലീൻ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആയിട്ടാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല.

കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷന് ശേഷം വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇടവേള വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?


വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഞാനും ഒന്നിച്ച ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ. എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ അമർ അക്ബർ അന്തോണിയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് വിഷ്ണു. പക്ഷേ കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷനിൽ അദ്ദേഹം നായകൻ കൂടിയാണ്. ആ ചലച്ചിത്രം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ കരിയറിലെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക്. അതൊരു വലിയ ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കോംബോ ഒരു പുതിയ സിനിമയുമായി വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കഴിഞ്ഞ സിനിമയെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷ്ണുവുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തിരക്കഥക്കായുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു ഇക്കാലമത്രയും.

പുതിയ തിരക്കഥാകൃത്തായ ആകാശിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെ?

വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനിലൂടെയാണ് തിരക്കഥാകൃത്തായ ആകാശ് എൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്. 23 വയസ്സ് മാത്രമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പ്രായം. അദ്ദേഹം തിരക്കഥ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സബ്ജക്ടിന്മേൽ എനിക്കും വിഷ്ണുവിനും നല്ല ആത്മവിശ്വാസം തോന്നി. കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ വലിയ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതിലും മികച്ച ഒരു ചിത്രം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കരിയറിനെ സാരമായി ബാധിക്കും എന്ന ബോധ്യം എനിക്കും വിഷ്ണുവിനും ഉണ്ട്. സബ്ജക്ടിന്മേൽ പൂർണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഷറഫ് പിലാക്കൽ എന്ന നിർമാതാവ് കൂടി ചേർന്നതോടെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആവുകയായിരുന്നു.


ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ മലയാള സിനിമ പൂർണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ മാജിക് മഷ്റൂംസിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?


തീർച്ചയായും. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനതലവും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളും അവയുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായി ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകന് ഏറ്റവും ആവശ്യം അപ്ഡേഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം എന്നതുകൊണ്ട് പഴയ ശൈലിയിലുള്ള സിനിമയാണ് ഇതെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട.

പ്രേക്ഷകരുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാൻ മാജിക് മഷ്റൂം എന്ന സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നാദിർഷ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതൊരു കോമഡി ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമയായിരിക്കും എന്നാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചിത്രം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.

നാദിർഷ എന്ന സംവിധായകനിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ കോമഡി മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണോ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളോട് ഒരു വിമുഖത?

ഒരു നല്ല കഥ, പ്രേക്ഷകർക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു നാദിർഷ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയായിരിക്കണം സംവിധായകൻ.

എന്നാൽ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളോട് എനിക്ക് വിമുഖത ഒന്നുമില്ല. ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഈശോ. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ആ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. പക്ഷേ നാദിർഷ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ഓൺ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നാദിർഷ ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്.

Nadirshah on Magic Mushrooms and the Hit Combo with Vishnu Unnikrishnan
മാജിക് മഷ്റൂംസ് (Special Arrangement)
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറയാത്?

കരിയറിൽ ഈശോ പോലെ ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് അതൊരു ഒടിടി സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന ചിത്രവും ഡയറക്റ്റ് ഒടിടി റിലീസായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനും ദിലീപും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകർ ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതിപ്പോൾ തിയേറ്റർ സിനിമയാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് സിനിമയാണെങ്കിലും. അതൊരു പൊട്ടിച്ചിരിക്ക് വകയൊരുക്കും എന്ന ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വൻ തുക മുടക്കി കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ വാങ്ങിയത്.

പക്ഷേ കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നല്ലോ?


ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന ചിത്രം വാങ്ങിയത് 37 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. ഒരു സാധാരണ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് 37 കോടി രൂപ നിർമാതാവിന് നേടിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൊത്തം കളക്ഷൻ 100 കോടിക്കു മുകളിൽ വരണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ 100 കോടി കളക്ഷൻ കിട്ടിയ സിനിമയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജിഎസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്.

കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ, ഈശോ തുടങ്ങിയ സിനിമകളെ പരാജയ ചിത്രമാണെന്ന് എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചത് ഇവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങളാണ്. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നതിലും ചില മാധ്യമങ്ങൾ മുന്നിൽനിന്നു. ഈശോ എന്ന ചിത്രം നാലര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ചിത്രം ഒടിടി വാങ്ങിയത് 12 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ, ഈശോ എന്നീ സിനിമകളെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പരാജയം എന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാതെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നത്.

ഈശോ എന്ന ചിത്രം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രമാണ്. അതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ വച്ച് ഞാൻ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അർഥമില്ല. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രേക്ഷകർ നല്ല ചിത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി തിരസ്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ- നാദിർഷ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് മാജിക് മഷ്റൂംസ് .


ജെൻസി തിരക്കഥാകൃത്തുമായി ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ആ മാറ്റം സിനിമയിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു?

23 വയസ്സുള്ള ആകാശ് അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയാണ് എൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയത്. ആ തിരക്കഥയുടെ പത്തിരട്ടി മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സിനിമയുടെ പ്രിവ്യു കണ്ടിട്ട് അവൻ എഴുതിവച്ച തമാശയും ഇമോഷൻസും അവന് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ സിനിമ കണക്ട് ആകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും ആകാശ് എഴുതിവച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റേതായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥാ രചനയിലും പരസ്പരമുള്ള ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക് ഈ സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചു.

സിനിമയിൽ നായിക കപ്പ വാട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ?

ഇടുക്കി ഗ്രാമപശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് മാജിക് മഷ്റൂംസ്. എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇട്ടു എന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും. പേരിൻ്റെ പിന്നിലെ കൗതുകം ഇനി ഈ സിനിമ കാണാനുള്ളവർ തീയറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

Nadirshah on Magic Mushrooms and the Hit Combo with Vishnu Unnikrishnan
നാദിർഷ (Special Arrangement)
നായിക കപ്പ വാട്ടുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ, കപ്പ വാട്ടുക എന്നത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്താണ്. ഇടുക്കിക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഈയൊരു കാര്യം അത്ര സുപരിചിതമല്ല. ഇപ്പോഴും ഇടുക്കിയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കപ്പ വാട്ടൽ ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ട കുട്ടികളോട് ഇതിൻ്റെ റഫറൻസ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് അതൊക്കെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും, കൂട്ടിയിട്ട് കപ്പ വെട്ടി മുറിച്ച് പുഴുങ്ങി പാറപ്പുറത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു ആഘോഷം പോലെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ പല ഗ്രാമവാസികളും ചെയ്യുന്നത്. ഇടുക്കിക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോള്‍ അന്യമാകും. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുചെല്ലണമല്ലോ. അവിടെയുള്ള നായിക ഇതൊക്കെ ചെയ്യും.
ഇടുക്കിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ സീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഉള്ള പട്ടണ നിവാസികൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. സിനിമയിൽ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പുതുമയുള്ള ഒരു അനുഭവമായി അവർക്ക് തോന്നും.എല്ലാ തലമുറക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മകൾ ജെൻസി തലമുറയിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അവരൊക്കെ ഈ സിനിമ കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ്റെറെ സിനിമയായതുകൊണ്ടല്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെയൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞുപോയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കൗതുകം തോന്നാം. അതും ഒരു പുതുമയാണ്.



അച്ഛൻ-മകൾ ബന്ധത്തിന് ഈ സിനിമ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ?

വളരെ ശക്തമായ ഇമോഷൻ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ മകൾ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നു. പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അച്ഛൻ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഗാഢമാകും. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിനോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന കാഴ്ചകൾ.

Nadirshah on Magic Mushrooms and the Hit Combo with Vishnu Unnikrishnan
മാജിക് മഷ്റൂംസ് (Special Arrangement)
പെൺകുട്ടികളുള്ള അച്ഛന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും ഈ സിനിമ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാകും. വരച്ച വരയിൽ കൂടി തന്നെ കുട്ടികളെ വളർത്താതെ , അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കൂടി മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ മൂല്യം കണ്ടിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളതുപോലെയാണ് എൻ്റെയും കുടുംബം എന്ന് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ആഗ്രഹിക്കാൻ തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും പുറമേ മതി മറന്ന് ചിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരുപാട് സീനുകളും.

മണിച്ചേട്ടൻ അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വിട്ടുപോയി. സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില സീനുകളിൽ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനെ എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ?

ഉറപ്പായും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മണിയുടെയൊക്കെ നഷ്ടം തീരാദുഃഖം ആണ്. പക്ഷേ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്തേ മതിയാകൂ. പണ്ട് സത്യൻ സാർ മരിക്കുമ്പോൾ മലയാള സിനിമ അക്ഷരാർഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകണം. അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരൻ ഇനി ആര് ? അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഉറപ്പായും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അടൂർ ഭാസിയും ബഹദൂർ ഇക്കയും നമ്മളെ വിട്ടു പോയപ്പോൾ ഇനി മലയാള സിനിമയിൽ കോമഡി ചെയ്യാൻ ആരാ എന്ന ചോദ്യം ഉറപ്പായും ഉണ്ടായി. പ്രതിഭകൾ അന്തരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പകരം ആര് എന്ന ചോദ്യചിഹ്നം സ്വാഭാവികമാണ്. നഷ്ടങ്ങൾ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത നഷ്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മണിക്ക് പകരക്കാരൻ ആരാ? പക്ഷേ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോയേ മതിയാകൂ. പകരത്തിന് പകരം വന്നാൽ മാത്രമാണ് നഷ്ടങ്ങൾ നികരുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയ അഭിനേതാക്കളെ വച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിൽ ട്യൂൺഡ് ആവുകയാണ്. മണി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പല സിനിമകളിലെയും പല കഥാപാത്രങ്ങളും വന്ന് ചെയ്തുതന്ന് തകർത്തിട്ട് പോയേനെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ വച്ച് ഒരു സിനിമ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അബി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമയിലെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായി കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗംഭീര സീനുകൾ എഴുതാം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക. തൽക്കാലം നമ്മളെ വിട്ടു പോയവർക്ക് പകരക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നഷ്ടങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വിശദീകരിക്കാം. പണ്ട് പാരഡി ഗാനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ അനുപല്ലവിയിലും മറ്റും വരുന്ന പക്കാ കോമഡി ചുവയുള്ള വരികൾ പാടിയിരുന്നത് അന്തരിച്ച കലാകാരൻ സാഗർ ഷിയാസ് ആണ്.ഞാനൊരു നാലുവരി പാരഡി ഗാനം എഴുതുമ്പോൾ നാലാമത്തെ വരിയിലെ പഞ്ച് ലൈൻ പാടി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ചു കൈയിലെടുക്കുന്നത് സാഗർ ഷിയാസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ ഗാനം പാടി പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. അതൊരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലേ. എല്ലാം ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണ്.
Nadirshah on Magic Mushrooms and the Hit Combo with Vishnu Unnikrishnan
നാദിർഷ (Special Arrangement)
ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെ ഇനി പറയുന്നതുപോലെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിനിമയിൽ ജഗതിച്ചേട്ടന് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റില്ലാത്ത കാരണത്താൽ മറ്റൊരാളെ വച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഭാവവും ഒക്കെ അപ്പാടെ മാറ്റി എഴുതാറില്ലേ. ജഗതിച്ചേട്ടൻ ചെയ്ത അത്രയും മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നു ചെയ്താൽ നന്നാകുമോ എന്ന് ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും? പക്ഷേ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലേ മതിയാകൂ.

'ഈശോ' താങ്കളുടെ കരിയറിലെ അണ്ടർറേറ്റഡ് ചിത്രമല്ലേ?

അമർ അക്ബർ അന്തോണി, കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ തുടങ്ങി വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ഒടിടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഈശോ. എൻ്റെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കോമഡിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ലേബൽ എനിക്കുണ്ട്. ഈശോ എന്ന ചിത്രം നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും സംവിധായകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ പേര് പ്രേക്ഷകർ മറന്നു പോകാൻ കാരണം അങ്ങനെയൊരു ലേബൽ തന്നെയാണ്. അതൊരു ഒടിടി റിലീസ് ചിത്രമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സുനീഷ് വാരനാട് ഈ കഥ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്. അതൊരു തിയേറ്റർ റിലീസ് പടമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു.

ഇക്ക..ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഇതാണ് നല്ല സമയം. അങ്ങനെയൊരു ഉപദേശം സുനീഷ് നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ചിത്രം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതൊരു ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ്. കോമഡി സിനിമകളുടെ സംവിധായകൻ എന്ന ലേബൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്താൽ പ്രേക്ഷകർ അത് തിയേറ്ററിൽ വന്നു കാണണമെന്നില്ല. അഥവാ ചിത്രം പരാജയമായാൽ പേരുദോഷം വേറെയും. ഒടിടി യിൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ബിസിനസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഈശോ സംവിധാനം ചെയ്തേക്കാം എന്ന് കരുതി.


ഈശോ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ കോമഡി ട്രാക്കിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ അല്പം ത്രില്ലർ സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാദിർഷ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാം . അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മറുപടി പറയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈശോ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്.

ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഏത് ജോണറിൽ പെട്ട സിനിമയും നാദിർഷയ്ക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഈശോ എന്ന സിനിമ എൻ്റെ ഭാവിയിലെ സംവിധാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തുടക്കം കൂടിയായി മാറി.

Nadirshah on Magic Mushrooms and the Hit Combo with Vishnu Unnikrishnan
ഈശോ (Special Arrangement)
ഈ ഒരു ലേബൽ താങ്കളിലെ മറ്റു സർഗാത്മക കഴിവുകളെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?

എന്നെ പൊതുവേ പാരഡി ഗാനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . അതൊക്കെ പല വേദികളിലും ചൊല്ലി കേള്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നാദിർഷയുടെ സ്റ്റേജ് ഷോ പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണാൻ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കവിത ചൊല്ലിയാൽ എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ. അതുതന്നെയാണ് പരീക്ഷണ സിനിമകളോട് വിമുഖത കാണിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി... സിഐഡി മൂസയിലെ മേനെ പ്യാർക്കിയ എന്ന ഗാനം എഴുതിയത് താങ്കളാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു

ദിലീപിൻ്റെ സിനിമകളിലെ രസമുള്ള പാട്ടുകൾ പൊതുവേ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിലീപിൻ്റെ ഗാനങ്ങളായ- കണ്ടാൽ ഞാൻ ഒരു സുന്ദരനാ, മക്കസായി മക്കസായി, പഞ്ചായത്തിലെ ഹുങ്ക് പെരുത്തവൾ ആരിവളോ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. അതൊക്കെ വലിയ ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വാഭാവികമായും ദിലീപ് സിനിമകളിലെ കോമിക് ഗാനങ്ങൾ എൻ്റേതാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എന്തിന് വിക്കിപീഡിയയിൽ പോലും ഞാൻ എഴുതാത്ത പല പാട്ടുകളും എൻ്റെ പേരിലാണ് കിടക്കുന്നത്.


മേനെ പ്യാർക്കിയ എന്ന ഗാനം സാക്ഷാൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാർ എഴുതിയതാണ്. അതുപോലെതന്നെ രസികനിലെ മോഹൻലാൽ അടിച്ചാൽ വീഴുമെടാ ഷാരൂഖാനും എന്ന ഗാനവും അദ്ദേഹം എഴുതിയത് തന്നെ. സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു എന്ന ഗാനം എഴുതിയ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാർ തന്നെയാണ് നീ വാടാ തെമ്മാടി എന്ന ഗാനവും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നാം. ആ മനുഷ്യനൊരു അത്ഭുതപ്രതിഭയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു തരത്തിലുള്ള പാട്ടും എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അർഥവത്തായ നല്ല ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി സാർ ഇതുപോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ദിലീപിൻ്റെ പടത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കോമിക് ഗാനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേരുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഇത്തരം ഗാനങ്ങൾ ലാലട്ടൻ്റെയോ മമ്മൂക്കയുടെയോ സിനിമകളിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ
ഇതുപോലെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും
എൻ്റെ പാട്ടാണ് അതെന്ന് ആരും പറയില്ല.


മാജിക് മഷ്റൂംസിൻ്റെ നിർമാതാവിനെ കുറിച്ചുകൂടി?

നിർമാതാവായ അഷറഫ് പിലാക്കൽ മലയാള സിനിമയിലെ മാതൃക പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. സിനിമാമേഖലയിലെ താഴേത്തട്ടിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്ത് കയറിവന്ന് ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവായി മാറിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് ആയും ഹാർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റായുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച പണംകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമ ഉറപ്പായും വിജയിക്കണം.

വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു നിർമാതാവാണ് അഷറഫ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചിത്രമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മുടക്കിയ ഓരോ രൂപയ്ക്കും മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ഞാനും ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. പത്തുരൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപയുടെ ജോലി ചെയ്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും. ആയതിനാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ആത്മാർഥമായ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.

ഈ സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഈ ചിത്രം വിജയിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി പ്രാർഥിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ നിർമാതാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി കൊണ്ടാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് എല്ലാവരുടെയും ശമ്പളം മുഴുവനായി നിർമാതാവ് കൊടുത്തുതീർത്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് കുറച്ച് അധികം പണവും അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും നൽകി. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ഈ സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഓരോ ടെക്നീഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെയും എൻ്റെയും പ്രാർഥനയ്ക്ക് ഫലം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേർ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഈ വീക്കെൻഡ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയി ആഘോഷിച്ചു കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് മാജിക് മഷ്റൂംസ്.

