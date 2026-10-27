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പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയുമായി അൻപ്

ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അൻപ്

Anp' Tells Unconditional Love Story Of Nature And Humans Beyond Caste And Religion
അൻപ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2026 at 5:14 PM IST

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പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഉപാധികൾ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് അൻപ് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രം. മികച്ച പരിസ്ഥിതി ചിത്രത്തിനുള്ള കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് നേടിയ ലൈഫ് ഓഫ് മാൻഗ്രോ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത എൻ. എൻ. ബൈജുവാണ് അൻപ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്. ആൻഡ് എച്ച് ഫിലിംസ് ആണ് നിർമാണം. ചേറ്റുവ, ആലപ്പുഴ, മൺട്രോതുരുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ അൻപ് ഡിസംബർ മാസം തിയേറ്ററിലെത്തും.

ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അൻപ്. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളതെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി സ്രോതസാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരില്ല. ലോകമെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രമേയം ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അൻപ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എൻ. എൻ. ബൈജു.

സംഘർഷഭരിതമായ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി സമ്പന്നമാണ് ചിത്രം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ ഒന്നായ മൺട്രോ തുരുത്തിലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ പ്രധാന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾക്കപ്പുറം മനോഹരമായ ദൃശ്യഭാഷ കൊണ്ട് കൂടി സമ്പന്നമാണ് അൻപ്.

Anp' Tells Unconditional Love Story Of Nature And Humans Beyond Caste And Religion
അൻപ് (Special Arrangement)
ദിനേശ് പണിക്കർ, കോബ്രാ രാജേഷ്, റഫീക്ക് ചോക്ളി, ഐഷ്ബിൻ, സിന്ധു വി. നായർ, രഞ്ജിത്ത് സി. പി, എ. കെ. ബിജുരാജ്, ഷിഫിൻ ഫാത്തിമ, വികാസ് പഠിക്കൽ, അജിത് അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിവെമ്പാൽ, വി. മോഹൻ, ബിജുരാജ് സുരേന്ദ്രൻ, ബ്ലസ്സൻ, വേണു അമ്പലപ്പുഴ എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്നു.എൻ. എൻ. ബൈജു അൻപ് എന്ന ചിത്രത്തിന് മുൻമ്പ് തമിഴ് മൊഴി എന്നൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ.
Anp' Tells Unconditional Love Story Of Nature And Humans Beyond Caste And Religion
അൻപ് (Special Arrangement)
ശോഭാ നായർ, ഹംസ കൂറ്റനാട്, ഉമ്മർ പട്ടാമ്പി എന്നിവർ നിർമിക്കുന്ന അൻപിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നതും സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്. ക്യാമറ - നിതിൻ തളിക്കുളം, എഡിറ്റിംഗ് - ഡേവീസ് മാനുവൽ, ഗാനരചന - ടി. ബി. അജിത്ത്, സംഗീതം - ജോസി ആലപ്പുഴ, ടൈറ്റിൽ സോംഗ് രചന -ബൈജു വർഗീസ്, കല- രാജേഷ് ചിറപ്പാട്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സതീഷ്പൈങ്കുളം, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രതീഷ് പി.ആർ.ഒ - അയ്മനം സാജൻ.

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