പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയുമായി അൻപ്
ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അൻപ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:14 PM IST
പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഉപാധികൾ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് അൻപ് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രം. മികച്ച പരിസ്ഥിതി ചിത്രത്തിനുള്ള കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് നേടിയ ലൈഫ് ഓഫ് മാൻഗ്രോ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത എൻ. എൻ. ബൈജുവാണ് അൻപ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്. ആൻഡ് എച്ച് ഫിലിംസ് ആണ് നിർമാണം. ചേറ്റുവ, ആലപ്പുഴ, മൺട്രോതുരുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ അൻപ് ഡിസംബർ മാസം തിയേറ്ററിലെത്തും.
ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അതിരുകൾക്കപ്പുറം പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും അഗാധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് അൻപ്. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളതെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി സ്രോതസാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരില്ല. ലോകമെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രമേയം ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അൻപ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ എൻ. എൻ. ബൈജു.
സംഘർഷഭരിതമായ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി സമ്പന്നമാണ് ചിത്രം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ ഒന്നായ മൺട്രോ തുരുത്തിലെ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ പ്രധാന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾക്കപ്പുറം മനോഹരമായ ദൃശ്യഭാഷ കൊണ്ട് കൂടി സമ്പന്നമാണ് അൻപ്.