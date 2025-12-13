Kerala Local Body Elections2025

ഐഎഫ്എഫ്കെ 2025 കാഴ്ചയുടെ വസന്തം; മേളയിൽ ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 7 ലോകോത്തര ചിത്രങ്ങൾ!

മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഏഴ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്

Published : December 13, 2025 at 5:47 PM IST

മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരി തെളിഞ്ഞു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. പുതുതായി മേളയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾക്ക് ഏതൊക്കെ സിനിമകൾ കാണണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ സാധാരണമാണ്. മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഒരു വശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ലോകത്തിൻ്റെതന്നെ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കലാസൃഷ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഏതു സിനിമ കാണണം എന്നത് പ്രേക്ഷകൻ്റെ അഭിരുചിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എങ്കിലും മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഉറപ്പായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഏഴ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ സിനിമകളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ചുവടെ.

ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിങ്ങും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും ഐഎഫ്എഫ് കെയുടെ മീഡിയ ഹാൻഡ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.

ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്സിഡൻ്റ്

ഈ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ആദ്യം കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമ എല്ലാ ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ചലച്ചിത്രം തന്നെയാണ്. 2025 കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാം ദോർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്സിഡൻ്റ്. ജാഫർ പനാഹിയാണ് സംവിധാനം. പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം ഇറാൻ ഫ്രാൻസ് ചലച്ചിത്ര സമന്വയമാണ്. വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയത്തെ നർമത്തിൽ ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം. ഓസ്കാർ അടക്കമുള്ള നിരവധി ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സിറാത്ത്


സ്പെയിനിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഓസ്ക്കാർ എൻട്രി ആയ സിറാത്താണ് ഇത്തവണത്തെ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ മറ്റൊരു ആകർഷക ഘടകം. മനുഷ്യ വൈകാരികതയെ കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാമെന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം. സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളിലെ ടെൻഷൻ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധായകൻ ഈ ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒളിവർ ലക്സിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ സെർഗ്ഗി ലോപ്പസ് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. ഇമോഷണൽ ത്രില്ലർ സിനിമ ജോണർ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ. മികച്ച ഫോറിൻ സിനിമ പട്ടികയിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിൽ ഈ ചിത്രം നാമനിർദേശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും ചിത്രം ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.

നോ അദർ ചാൻസ്

ഫാൻ്റസി സർവൈവൽ ചിത്രമായ നോ അദർ ചാൻസ് ആണ് ഈ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണ ഘടകം. സൗത്ത് കൊറിയൻ ഡാർക്ക് കോമഡി ചിത്രമായ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർക്ക്‌ ചാൻ വൂക് ആണ്. നെറ്റ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഹിറ്റ് വെബ്സീരിസ് ആയ സ്‌ക്വിഡ് ഗെയിംസിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ലീ ബ്യുങ് ഹുൻ ആണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. അതിജീവനത്തിനായി തൻ്റെ ബിസിനസ് എതിരാളിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഫാക്ടറി മുതലാളിയുടെ കഥ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്രം.

സെൻ്റിമെൻ്റൽ വാല്യൂജോക്കിം ട്രെയർ സംവിധാനം ചെയ്ത സെൻ്റിമെൻ്റൽ വാല്യൂവാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലെ അടുത്ത ചിത്രം. നോർവേയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഓസ്കാർ എൻട്രി കൂടിയാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം. രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അച്ഛൻ. കഥാപശ്ചാത്തലം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സുപരിചിതമായി തോന്നുമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി, പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയെ വൈകാരികമായി പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് സിനിമ കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നു.
ഫാദർ മദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ

ഈ വർഷത്തെ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ആന്തോളജി സിനിമയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഫാദർ മദർ സിസ്റ്റർ ബ്രദർ എന്ന ചലച്ചിത്രം മൂന്ന് കഥകളുടെ ഒരു സമുന്വയമാണ്. വലിയ ബഹളങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സൈലൻസിലൂടെ തമാശ ഉളവാക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ മൂന്ന് കഥകളിലും വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തമാശയിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞു വളരെ വൈകാരികമായാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ജിം ജാർമുഷ് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉള്ളതാണ്.

ആൽഫ

ഹൊറര്‍ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആൽഫ. ബോഡി ഹൊറർ ജോണർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വനിത ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയായ ജൂലിയ ഡികോർണോ ആണ്. 2025ൽ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ ഫ്രഞ്ച് ചലച്ചിത്രം പാം ദോർ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആൽഫ എന്ന ചലച്ചിത്രം കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സിനിമയിലെ ഓരോ സീനും ഓരോ രംഗങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കണം. കാരണം സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നത്. സിനിമ കണ്ടു ശേഷം പിന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചലച്ചിത്രത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് മനസ്സിൽ കൂട്ടിയിണക്കാൻ സാധിക്കുക.

എ പൊയറ്റ്

എ പൊയറ്റ് എന്ന കൊളംബിയൻ ചലച്ചിത്രമാണ് അവസാനത്തെ സജഷൻ. ഇക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യാന്തര ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (ഗോവ ) മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ സിനിമയിലെ നായകനായ ഉബൈമുർ റൈസിന് ആയിരുന്നു. മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകഥ ഒരല്പം തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ആശയം. സൈമൺ മെസ ആണ് സംവിധാനം.

