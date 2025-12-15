കളങ്കാവലിലെ സംഗീത മാന്ത്രികത; റെട്രോ തരംഗത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി മുജീബ് മജീദ്
കളങ്കാവലിലെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ കരിയർ യാത്രയെക്കുറിച്ചും സംഗീതസംവിധായകന് മുജീബ് മജീദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : December 15, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 3:14 PM IST
മമ്മൂട്ടിയുടെയും വിനായകൻ്റെയും അഭിനയമികവും ജിതിൻ കെ. ജോസിൻ്റെ സംവിധാനവും ഒരുമിപ്പിച്ച 'കളങ്കാവൽ' തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കുമ്പോൾ, പ്രേക്ഷകമനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിലെ സംഗീതമാണ്. ഗാനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ പഴയ തമിഴ് സിനിമകളിലെ ഇളയരാജ മാജിക്കാണോ എന്ന് പലരും സംശയിച്ചുപോയി. രേഖാചിത്രം, കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം, എക്കോ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീത സംവിധായകൻ മുജീബ് മജീദ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള സാങ്കേതികപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായി മാറുകയാണ്. കളങ്കാവലിലെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ കരിയർ യാത്രയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
കളങ്കാവലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്?
കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 'കളങ്കാവലി'നു വേണ്ടി സംഗീതം ചെയ്യാൻ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ക്ഷണം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ മമ്മൂക്കയെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കണ്ടു. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സംഗീതസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മുൻധാരണകളോ ചർച്ചകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
സാധാരണയായി തിരക്കഥ വായിച്ചതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വിഷ്വലുകൾ കണ്ട ശേഷമോ ആണ് ഞാൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുക. കളങ്കാവലിൻ്റെ എഡിറ്റിങ് സമയത്ത് എഡിറ്ററും സംവിധായകനും ഒരു റഫറൻസ് സംഗീതം വെച്ചാണ് മീറ്റർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, അത് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അത് കാരണം എനിക്ക് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സംഗീതം ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു.
ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള സിനിമകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. 'കളങ്കാവലും' അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ്. ഈ ജോണറിൽ ആവർത്തനവിരസത ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്?
ആവർത്തനവിരസത വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്, ഈ ത്രില്ലർ സംഗീതത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള സംഗീതം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു.
സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാടിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ് ഗാനങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ആശയം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്?
സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലം തമിഴ്നാടാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത്, സിറ്റുവേഷന് യോജിക്കുന്ന പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ റൈറ്റ്സ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാമെന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ്, തമിഴ് സോങ്ങുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ശൈലിയിൽ ചെയ്തെടുത്താലോ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പഴയ തമിഴ്, മലയാളം പാട്ടുകളോട് എനിക്ക് വലിയ അഭിനിവേശമുണ്ട്.
പഴയ പാട്ടുകൾക്ക് പകരം പുതിയത് റെട്രോ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക കാരണം എന്തായിരുന്നു?
പഴയ പാട്ടുകളുടെ ഫീൽ മികച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതിലെ ഫയലുകളിൽ ശബ്ദം ഒട്ടും ക്ലീൻ അല്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ ട്രാക്കുകൾ വളരെ ക്ലീനാണ്. പഴയ പാട്ടുകളിലെ നോയിസുകൾ അടക്കം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനേക്കാൾ നല്ലത്, അതേ റെട്രോ സ്റ്റൈലിൽ, ക്ലീൻ ഓഡിയോയിൽ സ്വന്തമായി ഗാനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.
ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് റെട്രോ സ്റ്റൈലിലുള്ളതാണെന്ന് പ്രേക്ഷകന് തോന്നാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്?
റെട്രോ സ്റ്റൈലിലുള്ള പാട്ടാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ പാട്ടുകളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ്. പഴയ പാട്ടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയുണ്ടായിരുന്നു.
അതുപോലെ, ഓർക്കസ്ട്രേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ അക്കാലത്തെ പാട്ടുകളിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവ തന്നെ വേണം. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഥത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതേ ശൈലിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്.
പഴയ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഒരു പ്രത്യേക നോയിസ് ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ പാട്ടുകൾ പോലെ ഒട്ടും ക്ലീൻ ആയിരിക്കില്ല. അനലോഗിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പഴയ എല്ലാ പാട്ടുകളിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകവും എൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, മുഴുവനായും പ്രോഗ്രാം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ റെട്രോ ഫീൽ കൊണ്ടുവന്നത്.
കളങ്കാവലിലെ റെട്രോ സോങ്ങുകൾ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഗാനങ്ങൾ റഫറൻസായി എടുത്തിരുന്നോ?
ഇല്ല, റെട്രോ സോങ്ങുകൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ ചലഞ്ചിങ് കാര്യമായിരുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരമായി പഴയ തമിഴ്, മലയാളം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഗാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഴയ സോങ്ങുകളുടെ യാതൊരു റഫറൻസ് സംഗീതവും എടുത്തിട്ടില്ല. പഴയ ഗാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇളയരാജയുടെ ഒരു പാട്ടുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന ചിന്തയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഈ സിനിമയിലെ പല പാട്ടുകളും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം, മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വാക്മാൻ ഉണ്ട്. അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം.
അപ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണോ ട്യൂണുകളുടെ ജനനത്തിന് കാരണം?
ഓരോ പാട്ട് ചെയ്തതും അത് കളങ്കാവലിൽ മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രം ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 'നില കായും' എന്ന ഗാനം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭീകര സ്വഭാവം വെളിവാകുമ്പോൾ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഗാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോറസുകളും മറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗാനം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുത്തത്. സംഗീതത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ട്യൂണുകൾ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ട്യൂണും ജനിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ല. കളങ്കാവിൽ എന്ന സിനിമയിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ സംവിധായകൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ട്യൂണുകളാണ്. പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് അത് ശരിയാകാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഒടുവിൽ, എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമറായ നെവിൻ്റെ മാതാവാണ് സിന്ധു ഡെൽസൺ. ചെറുപ്പത്തിൽ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ സംഗീതത്തിൽ സിന്ധുവിന് വലിയ പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല. റഫറൻസ് ട്രാക്കിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നെവിൻ തൻ്റെ അമ്മയെക്കൊണ്ട് ഒരു ട്രാക്ക് പാടിപ്പിച്ചു. ആ ട്രാക്ക് എനിക്കും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമായതോടെ, ചിത്രത്തിലെ മൂന്ന് ഗാനങ്ങൾ സിന്ധുവിനെക്കൊണ്ട് തന്നെ പാടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
കളങ്കാവലിലെ പാട്ടുകൾ യഥാർഥത്തിൽ പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകളാണ്, കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രശ്നം വരും എന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകളും കമൻ്റുകളും താങ്കൾ കണ്ടിരുന്നോ?
തീർച്ചയായും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ട്രോളുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ സിനിമയുടെ ട്രാക്കുകൾ ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ചിലർ ഒറിജിനൽ പഴയ തമിഴ് പാട്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 'ഇതൊക്കെ പഴയ ഏതോ തമിഴ് സിനിമയിലെ പാട്ടുകളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു' എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം അതുതന്നെയായിരുന്നു. സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പഴയ ഏതോ തമിഴ് സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ കല്ലുകടി ആയേനെ.
തുടർച്ചയായി വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നു. രേഖാചിത്രം, എക്കോ ഇപ്പോഴിതാ കളങ്കാവലും. ഈ വിജയം എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നു?
ഏകദേശം 18 വർഷമായി ഞാൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമറായി നിരവധി സംഗീത സംവിധായകർക്കൊപ്പം ഇക്കാലയളവിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു.
ആ യാത്രയിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഞാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റോട് കൂടിയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. കാഴ്ചകൾ സധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാഠ്യ വിഷയങ്ങളായി. കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായി കാണാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
2018-ലായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനാകാനുള്ള ആദ്യ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. ആസിഫ് അലി നായകനായ മന്ദാരം ആയിരുന്നു ആ ചിത്രം. നടനും ഗാനരചയിതാവും ഗായകനുമായ ശബരീഷ് വർമയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള കാരണക്കാരൻ. ശബരീഷിനെ പോലുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
ഒരു സീനിൽ സംവിധായകൻ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യഭാഷയെ സംഗീതം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വലിച്ചിടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ സീൻ മികച്ചതായി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ഇല്ല.
ഈ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സംഗീതം, പഠനം, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്?
ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ലേണിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്നെ തേടി വരുന്ന സിനിമകളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ജോണറിൽ ഉള്ളവയാണ്. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ധീരൻ കോമഡി സ്വഭാവമുള്ള സിനിമയായിരുന്നു. എക്കോയും കളങ്കാവലും ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ആണെങ്കിലും രണ്ടിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി പോലും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള സംഗീതം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും.
കളങ്കാവലിൽ മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും ചേർന്നുള്ള രംഗങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നോ?
കളങ്കാവലിൻ്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ മമ്മൂക്കയും വിനായകനും ചേർന്നുള്ള മാജിക് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷനുകൾക്ക് സംഗീതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നൽകുന്നത് വേറൊരു തരം പഠന വിഷയമായിരുന്നു. ആ സീനുകൾ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചു.
നല്ല സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയും ഒപ്പമുണ്ടാകണം. എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് മികച്ച കലാകാരന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളും അറിവുകളും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. കൂടാതെ, കിട്ടുന്ന ചെറിയ സമയങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട്. എനിക്ക് സംഗീതം തന്നെയാണ് ഹോബി.
കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമയിൽ, സംഗീതം ഒരുക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയ രംഗം ഏതായിരുന്നു?
അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മമ്മൂക്കയുടെ ആദ്യ സീൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ഫാമിലിയെ കാണിക്കുന്ന ആദ്യ സീനല്ല, ചലച്ചിത്രം കണ്ടവർക്കറിയാം, ലോഡ്ജ് മുറിയിലുള്ള ആദ്യ സീൻ. ആ സീനാണ് സിനിമയെ ഒരു റൈസിംഗ് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. മമ്മൂക്കയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന രംഗമാണത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ആ രംഗത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഗീതം തന്നെയാണ് തുടർ സീനുകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫർട്ട് ഇട്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തത് ആ രംഗം തന്നെയാണ്.
കളങ്കാവലിൽ ആദ്യ സീനിലെ സംഗീതം നിർണായകമായിരുന്നു. ആ സീനിലെ സംഗീതം തന്നെയാണ് തുടർന്ന് സിനിമ മുഴുവനുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമായ ടോൺ നൽകിയത്. ഓരോ സീനിൻ്റെയും ചുവടുപിടിച്ച് ചുവടുപിടിച്ചാണ് സംഗീതം ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുക. ഈയൊരു രീതി ഒരുപക്ഷേ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും യോജിക്കണമെന്നില്ല.