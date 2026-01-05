നാല് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ സ്വരമാധുര്യം: പനിച്ചുവിറച്ച രാത്രിയിൽ പിറന്ന 'ഉണ്ണി വാവാവോ'; നീൾമിഴി നീർമിഴിയായ കഥയുമായി മോഹൻ സിത്താര
ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ 40 വർഷം പിന്നിടുന്ന വേളയിൽ മോഹൻ സിത്താര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 3:06 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളി ഉറങ്ങാൻ കൊതിക്കുന്ന താരാട്ടുകളിൽ ഇന്നും ഒന്നാമതാണ് 'രാരീ രാരീരം രാരോ...'. ഈ ഈണം പിറന്നിട്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ, മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് തൻ്റേതായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ മോഹൻ സിത്താര തൻ്റെ സഫലമായ 40 വർഷത്തെ സംഗീത യാത്രയെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു. രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും ജോൺസൺ മാസ്റ്ററും അടക്കിവാണിരുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വിനയാന്വിതനായി കടന്നുവന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് 400-ഓളം ഹൃദ്യമായ ഗാനങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവാണ്. ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ 40 വർഷം പിന്നിടുന്ന വേളയിൽ മോഹൻ സിത്താര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
തുടക്കം ഒരു താരാട്ടിലൂടെ
സംവിധായകൻ ടി കെ രാജീവ് കുമാറാണ് മോഹൻ സിത്താരയെ നവോദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് രഘുനാഥ് പലേരിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. "ഒരു താരാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് 'രാരീ രാരീരം രാരോ' ജനിക്കുന്നത്," മോഹൻ സിത്താര ഓർക്കുന്നു. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി, ശ്യാം, രാഘവൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പം അസിസ്റ്റൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച പരിചയസമ്പത്താണ് തൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ശൈലികളിലെ വൈവിധ്യം
അമ്പലപ്പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് അമച്വർ നാടകങ്ങളും ബാലെയും ഗാനമേളകളും കഥാപ്രസംഗങ്ങളും ചെറുപ്പകാലത്ത് ധാരാളം കാണുമായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ സംഗീതവാസന തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫോക് സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പാട്ടുകളുടെയും സ്വഭാവം ഞാൻ നിർവചിക്കുന്നത്. 'കറുപ്പിനഴക്', 'ആലിലക്കണ്ണാ', 'സുഖമാണീ നിലാവ്' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റുകൾ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചുള്ളവയാണ്. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയും രാഘവൻ മാസ്റ്ററും പകർന്നുനൽകിയ അറിവുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ ഇന്നും നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്വപ്നവും ഓർമയും ചേർത്തുവെച്ച ഈണം
മലയാള സിനിമയിലെ നിത്യഹരിത താരാട്ടുകളിൽ ഒന്നായ 'ഉണ്ണീ വാവാവോ...' പിറന്നത് കഠിനമായ ശാരീരിക വേദനകൾക്കിടയിലാണ്. ആലുവ പാലസിലെ തണുപ്പുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ, കനത്ത പനിയും വിറയലുമായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 'സാന്ത്വനം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ വിഖ്യാത ഗാനം പിറവിയെടുത്തത്.
കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ലഭിച്ച പാട്ടാണ് ഉണ്ണി വാവാവോ. അടുത്തിടെ ഗാനം ദേശീയ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ആലുവ പാലസി ലാണ് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ കമ്പോസിങ് നടക്കുന്നത്. "ഹാർമോണിയത്തിൽ വിരലുകൾ വെക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വിറയലായിരുന്നു എനിക്ക്. കാലാതീതമായ ഒരു താരാട്ട് വേണമെന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ സിബി മലയിലിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ അസുഖം കാരണം ഒന്നും മനസ്സിൽ തെളിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല," മോഹൻ സിത്താര പറയുന്നു.
ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അല്പനേരം കണ്ണടച്ചിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട സ്വപ്നമാണ് പാട്ടിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. അമ്മയുടെ മടിയിൽ താനും സഹോദരിയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ ബാല്യകാല ദൃശ്യം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ നിമിഷം 'ഉണ്ണി വാവാവോ'യുടെ ഈണം ഉള്ളിൽ മുളച്ചു. പിന്നീട് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വരികൾ കൂടിയായപ്പോൾ അത് മലയാളിയുടെ ഹൃദയതാളമായി മാറി.
ഗുരുസ്വാമി ഗാനരചയിതാവായപ്പോൾ
ഇടപ്പഴഞ്ഞി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മലയ്ക്ക് പോകുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കെട്ടുനിറച്ചു തന്ന ഒരു സ്വാമിയെ എനിക്ക് ഓർമ ഉണ്ട്. കുടുംബപുരാണം എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ചേട്ടൻ എന്നെ മദ്രാസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പാട്ടിൻ്റെ ജോലികൾ തുടങ്ങാനിരുന്നപ്പോൾ സത്യേട്ടൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഇപ്പോൾ വരികളുമായി വരുമെന്ന്. തിരുമേനിയോ? സത്യേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ വന്നു. സാക്ഷാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി. വർഷങ്ങളായി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കെട്ടുനിറച്ചു തരുന്ന ഗുരുസ്വാമി.
ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ആ മാന്ത്രിക ഈണം
മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നായ 'കരുമാടിക്കുട്ടനി'ലെ 'ആലിലക്കണ്ണാ നിൻ്റെ മുരളിക...' എന്ന ഗാനം പിറന്നത് ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനിടയിലാണ്. ഞാനും യൂസഫലി കേച്ചേരി സാറും ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. "സംസാരത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു ട്യൂൺ മൂളി. അതൊരു ഗാനമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈകഴുകി വന്ന യൂസഫലി സാർ ഒരു പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മൂളിയ ട്യൂൺ ഒന്നുകൂടി മൂളാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു," മോഹൻ സിത്താര ഓർക്കുന്നു.
ആദ്യം ആ ട്യൂൺ മറന്നുപോയെങ്കിലും, കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ച് അത് വീണ്ടും മൂളിയപ്പോൾ യൂസഫലി സാർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വരികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അന്ന് റെക്കോർഡറിൽ പകർത്തിയ ആ ഈണമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കലാഭവൻ മണിയുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ മലയാളി നെഞ്ചേറ്റിയ 'ആലിലക്കണ്ണാ' ആയി മാറിയത്.
ദാസേട്ടൻ, ദൈവതുല്യനായ ഗുരു
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവതുല്യനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ദാസേട്ടൻ. തരംഗിണിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ആദ്യ സിനിമയായ 'ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് യേശുദാസിനെക്കൊണ്ട് പാടിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. നവോദയ നിർമിച്ച ആ ചിത്രത്തിൽ സംഗീത സംവിധായകനടക്കം എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ജി വേണുഗോപാലിനെക്കൊണ്ട് പാടിച്ചത്. ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സിനിമയുടെ നിർമാണ രീതിയായിരുന്നു.
റിഥം ബോക്സിൽ നിന്ന് മൈക്കിന് മുന്നിലേക്ക്
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പുതുമകൾ മലയാള സിനിമയിൽ ചെയ്തിരുന്ന സംഗീതസംവിധായകൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. സംവിധായകൻ വിനയൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗിനിടെയാണ് അഫ്സലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അന്ന് റിഥം ബോക്സ് വായിക്കാനായി എത്തിയതായിരുന്നു അഫ്സൽ. ഗാനമേളകളിൽ അഫ്സൽ പാടുന്നത് നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഞാന് അദ്ദേഹത്തിലെ ഗായകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
മറ്റൊരു നിമിത്തമായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോയുടെ കടന്നുവരവ്. തൃശൂരിലെ ചേതന സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡിംഗ് കാണാൻ വന്നതായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ. സ്റ്റുഡിയോ എൻജിനീയർ രമേഷിൻ്റെ ശുപാർശയിൽ ഫ്രാങ്കോയെക്കൊണ്ട് അവിടെവെച്ച് തന്നെ പാടിപ്പിച്ചു. ആ ശബ്ദത്തിലെ പുതുമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ 'നമ്മൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'രാക്ഷസീ...' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനത്തിലൂടെ ഇരുവരെയും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
ഇളയരാജയും റഹ്മാനും
ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ ഇതിഹാസങ്ങളായ ഇളയരാജയ്ക്കും എ ആർ റഹ്മാനും വേണ്ടി ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. അവരോടൊപ്പം ഉയരാൻ സാധിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തികഞ്ഞ വിനയത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി:
"ഇളയരാജയും റഹ്മാനും ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീതജ്ഞരാണ്. അവരെപ്പോലെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. സംഗീതത്തിൽ മത്സരബുദ്ധി പാടില്ല. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. മരിക്കുവോളം സംഗീതത്തെ ഉപാസിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം."
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകൾ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. അത്തരം ഗാനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ രണ്ടുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമില്ല. ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു.
'ഓ മോഹൻ... അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു!'
ഭരതൻ, പത്മരാജൻ തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത സംവിധായകർക്കൊപ്പം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലം കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു. ഒരു സംഗീതസംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിൽ അവരൊക്കെ നൽകിയത് വളരെയധികം പോസിറ്റീവായ എനർജിയാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട് ഇന്നലെ എന്ന സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നു. ഓരോ ബിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പത്മരാജൻ സാർ ഓടി സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ളിലേക്ക് വരും. കെട്ടിപ്പിടിക്കും. "ഓ മോഹൻ... അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു" അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുക. അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു.
അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്നണി ഗായകൻ
ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എന്ന സിനിമയിൽ ആയിരുന്നു പിന്നണി ഗായകനായത്. കെ ബി മധുവാണ് ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രണയകഥ പാടി വന്നു എന്ന ഗാനം കമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ലിറിക്സ് നേരത്തെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടുതന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പാടി നോക്കി. സംവിധായകൻ കെ വി മധുവിന് എൻ്റെ ശബ്ദം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫൈനൽ മിക്സ് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെ മതിയെന്ന് സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
മോഹൻലാലിൻ്റെ അഭിനന്ദനവും അനിൽ പനച്ചൂരാൻ്റെ വരികളും
മലയാള സിനിമയിൽ വലിയൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററായി മാറിയ 'ഭ്രമരം' സിനിമയിലെ 'അണ്ണാറക്കണ്ണാ വാ...' എന്ന ഗാനത്തിന് പിന്നിലെ മധുരസ്മരണകളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ പാടി നടന്ന ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ മോഹൻലാൽ ആണ്. എന്നാൽ മോഹൻലാൽ മാത്രമല്ല ആ ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത്. പൂർണശ്രീയും വിജയ് യേശുദാസും ആ ഗാനം പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ട് ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ലാൽസാർ അടക്കമുള്ളവർ എറണാകുളത്തെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയാണ് റെക്കോർഡിങ് നിർവഹിച്ചത്. നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് ലാൽ സാറിൻ്റേത്. ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് യോജിച്ച വരികൾ അനിൽ പനച്ചൂരാൻ എഴുതി. എത്ര ലളിതമാണ് ആ വരികൾ എന്ന് നോക്കിയേ. പാടിക്കഴിഞ്ഞ് ലാൽസാര് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. പാട്ടിൻ്റെ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഏറെ നേരം ഇരുന്ന് നോക്കി കണ്ടിട്ടാണ് ലാൽസർ അന്ന് മടങ്ങിയത്. അനിൽ പനച്ചൂരാൻ്റെ വരികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാതോരാതെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഗീതത്തിലെ സാദൃശ്യങ്ങൾ
'അണ്ണാറക്കണ്ണാ' എന്ന ഗാനത്തിന് പഴയ 'നീലക്കുയിൽ' സിനിമയിലെ 'കുയിലിനെ തേടി' എന്ന പാട്ടുമായി സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മോഹൻ സിത്താരയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:
"സംഗീതത്തിൽ ആകെ ഏഴ് സ്വരങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ സ്വരങ്ങൾ വച്ച് പല ഈണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ സാദൃശ്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ 'സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു' എന്ന ഗാനത്തിന് രാഘവൻ മാസ്റ്ററുടെ 'കാട്ടിലെ പാഴ്മുളം തണ്ടിൽ' എന്ന പാട്ടുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും യാദൃച്ഛികമാണ്."
ഭാഗ്യവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും
തൻ്റെ കരിയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവഗണന നേരിട്ടതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തികഞ്ഞ തത്വചിന്താപരമായ മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരും, പ്രശസ്തരായിട്ടും പിന്നിലേക്ക് പോയവരും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
പ്രിയപ്പെട്ട രചയിതാക്കളും വിട്ടുവീഴ്ചകളും
ഒഎൻവി സാറും യൂസഫലി സാറും ഒക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഗാനരചയിതാക്കളായി അനുഭവപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരാണ്. എന്നുവച്ച് മറ്റുള്ളവർ മോശക്കാർ എന്ന അർഥമില്ല.
ഗാനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പാട്ടിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏതുതരം മാറ്റങ്ങൾക്കും താനും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രചയിതാക്കളും തയ്യാറാകാറുണ്ട്. സംഗീതത്തിൻ്റെ പൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം 'കോംപ്രമൈസുകൾ' ഗാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നീൾമിഴി എങ്ങനെ നീർമിഴിയായി?
മലയാള സിനിമയിലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഹിറ്റുകൾക്ക് പിന്നിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒട്ടനവധി കഥകളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് 'മനസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ നീർമണി തുളുമ്പി...' എന്ന ഗാനം. ഗാനരചനയിൽ കർക്കശക്കാരനായിരുന്ന ഒഎൻവി കുറുപ്പ് ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് വരികളെഴുതിയ അപൂർവ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും ആ പാട്ടിൽ വന്ന ഒരു 'തിരുത്തലിനെ'ക്കുറിച്ചും മോഹൻ സിത്താര പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈണം പിറന്നത്. ട്യൂൺ കേട്ട് ഒഎൻവി സാർ വരികളെഴുതി. എന്നാൽ റെക്കോർഡിംഗിനിടെ സംഭവിച്ച ഒരു ചെറിയ പിശക് പാട്ടിൻ്റെ ചരിത്രമായി മാറി.
ഒഎൻവി സാർ എഴുതിയ വരികളുടെ ഒരേയൊരു കോപ്പിയുമായാണ് ദാസേട്ടൻ വോയിസ് ബൂത്തിൽ കയറിയത്. 'നീണ്ട മിഴികൾ' എന്നർഥം വരുന്ന 'നീൾമിഴിപ്പീലി' എന്നാണ് ഒഎൻവി എഴുതിയതെങ്കിലും ദാസേട്ടൻ പാടിയപ്പോൾ അത് 'നീർമിഴിപ്പീലി' എന്നായി മാറി. റെക്കോർഡിംഗിന് ശേഷം എത്തിയ ഒഎൻവി സാർ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും, അന്ന് ഇന്നത്തെപ്പോലെ എഡിറ്റിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും പാട്ടിൻ്റെ ഭാവം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയും ആ വരി തിരുത്തേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
സിനിമകൾ കുറയുമ്പോൾ പല സംഗീതജ്ഞരും ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലേക്ക് തിരിയാറുണ്ടെങ്കിലും മോഹൻ സിത്താര ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട്.
'ഞാൻ പണം ആഗ്രഹിച്ച് സംഗീത മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളല്ല. സംഗീതം ഒരു വിൽപ്പനച്ചരക്കല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു'.
സിനിമ തിരക്കുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തൃശൂരിലെ കുരിയച്ചിറയിലുള്ള വസതിയിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹം സംഗീത ധ്യാനത്തിലാണ്. മകൻ വിഷ്ണു ഒരുക്കിവെക്കുന്ന ഹാർമോണിയത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് പുതിയ ഈണങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഈ പ്രതിഭ. കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും മലയാളി നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഒട്ടനവധി ഗാനങ്ങൾ ഇനിയും ആ ഹാർമോണിയത്തിൽ നിന്ന് ഉതിരും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.