'ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ'! സംഗീത സംവിധായകന് ദേവയുടെ പേരുമാറ്റൽ ഘോഷയാത്രയും റെയിൽവേ പോർട്ടറുടെ ഭീഷണിയും
അണ്ണാമല' ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പാട്ടുകൾ കേട്ട ഉടനെ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദർ എടുത്ത വായിൽ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.. 'ഇത്രയും നാൾ താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നു'?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 1:45 PM IST
നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ സംഗീതസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ച ഒരുപിടി ഗാനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്. സാക്ഷാൽ രജനീകാന്തിന്റെ സ്റ്റാർഡത്തെ വരെ സ്വാധീനിച്ച അത്ഭുത പ്രതിഭ. മദ്രാസിലെ മൈലാപൂരിൽ 1950 നവംബർ 20ന് ആണ് ദേവാ എന്ന ദേവനേശൻ ചൊക്കലിംഗം ജനിച്ചത്. ഒരു ചലച്ചിത്ര സംഗീതസംവിധായകൻ ആകുന്നതിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം. ഒടുവിൽ 1990 ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നു.
സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകൻ ആകുന്നതിന് 12 വർഷം മുൻപ് തന്നെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിരുന്നു. ഏകദേശം 13 ഓളം സിനിമകൾക്ക് സംഗീത സംവിധായകനായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എല്ലാ ചിത്രവും നിരനിരയായി പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. സിനിമാ മേഖലയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ഭാഗ്യദോഷി എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. പരിഹാസങ്ങളിലും പരദൂഷണങ്ങളിലും ദേവ തളർന്നില്ല. തന്നെ ഓരോ സിനിമയിലേക്ക് സംഗീതസംവിധായകനായി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സിനിമയുടെ വാർത്തകൾ അന്നത്തെ ഫിലിം മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ പേരുള്ള ഓരോ സിനിമാവാർത്തയും അദ്ദേഹം വെട്ടിയെടുത്തു. നഷ്ടങ്ങളിൽ ആ പത്ര കട്ടിങ്ങുകൾ നോക്കി ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിച്ചു.
സിനിമയിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ദേവയ്ക്കും കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി. പ്രശസ്തനായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു. സി ദേവ എന്ന പേരുമാറ്റാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പേരുമാറ്റി. പേര് മാറ്റി രണ്ടാം നാൾ തന്നെ ദേവ നയിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ പ്രശസ്തമായ സംഗീത ട്രൂപ്പിന് ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ആകുന്നു. പേരു മാറ്റിയതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. പരിപാടി തുടങ്ങാൻ സമയമായപ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാന ഗായകൻ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ധാരാളം നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹിന്ദി പാട്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട്. മുങ്ങിയ ഗായകൻ ആകട്ടെ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാന ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന വ്യക്തിയും. മറ്റൊരാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി വേദിയിൽ കയറ്റി. മെഷായത് തോ നഹി.. എന്ന ഗാനം ആരംഭിച്ചു. എന്തോ പന്തികേടുണ്ട്.. നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നിരാശ. എന്താണെന്ന് അധികം വൈകാതെ ദേവ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പാടുന്ന വരികൾ എല്ലാം തെറ്റാണ്. തിരിച്ചറിവുണ്ടായി റിയാലിറ്റിലേക്ക് കടന്നുവന്ന നിമിഷം തന്നെ വേദിക്ക് നേരെ ശക്തമായ കല്ലെറിയൽ.
പേരു മാറ്റിയ തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രം ഫലിച്ചില്ല എന്ന് ദേവക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശ്വാസം കൈവിട്ടില്ല. വീണ്ടും മറ്റൊരു ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനോരഞ്ജൻ എന്ന് പേരുമാറ്റി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മുടങ്ങിപ്പോയ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ മനോരഞ്ജൻ എന്ന പേരിലാണ് ദേവ ബുക്കായത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടും കാര്യമായില്ല. വീണ്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേരുമാറ്റാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. രജനീകാന്തിന്റെ 'രാജാധിരാജ' എന്ന ചിത്രം ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ദേവാദി ദേവ എന്നും പേരുമാറ്റി.
അമ്പലത്തിൽ വഴിപാടുകൾ നടത്തി. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ പേര് എന്ന രീതി പോലും പരീക്ഷിച്ചു. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇതിനിടയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തിഗാന കാസറ്റുകൾ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഈ കാസറ്റുകളുമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരുടെയും നിർമാതാക്കളുടെയും വീടിന്റെ മുന്നിൽ കാത്തുനിൽക്കും. സംവിധായകരുടെയും നിർമാതാക്കളുടെയും ഡ്രൈവർമാരെ കൈകാട്ടി വിളിക്കും. ഭക്തി കാസറ്റുകളിൽ ഒന്ന് അവർക്ക് നൽകും. യാത്രകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കാസറ്റ് കാറിലിട്ട് സംവിധായകരെയും നിർമാതാക്കളെയും കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ചട്ടം കിട്ടും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ മതിയെന്നായി.
അങ്ങനെ ഒടുവിൽ 40ആം വയസ്സിൽ മാട്ടുകാര മണ്ണാറു എന്ന ചിത്രത്തിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ബോക്സ് ഓഫിസിൽ വലിയ പരാജയമായി. 14 സിനിമകൾ മുടങ്ങി പോയശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമായാണ് അന്ന് സി ദേവ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേവയുടെ മാട്ടുകാര മണ്ണാറു റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രം പരാജയം ആണെങ്കിലും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചും സിനിമയിലെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങൾ നല്ലതെഴുതി. ദേവയുടെ സംഗീതത്തെ പുകഴ്ത്തി. ഭാഗ്യദേവതയെ പോലെ പ്രശസ്ത നടൻ രാമരാജൻ ദേവയുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പുതിയ ചിത്രം 'മനസ്സ്ക്കെത്ത മാനസം'.
നടൻ രാമരാജനാണ് ദേവയുടെ പേരിൽ നിന്നും ഇൻഷ്യലായ സി ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വിഖ്യാത സംഗീതസംവിധായകൻ ദേവ.
ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിലൂടെ രണ്ടാംതര സംഗീതസംവിധായകനായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ദേവ 'വൈകാസി പുറന്താച്ച്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മുൻനിരയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിന് മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ ഉള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് വർഷത്തിൽ പത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ. അക്കാലത്തെ മിന്നും താരമായിരുന്ന പ്രശാന്തിന്റെ സിനിമകൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തു.
ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇളയരാജ യുഗം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമതായി കടന്നുവന്ന സംഗീതസംവിധായകനായിരുന്നു ദേവ.
സംവിധായകൻ ബാലചന്ദറും റെയിൽവേ പോർട്ടറുടെ ഭീഷണിയും
മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് കമ്പോസിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എവിഎം സ്റ്റുഡിയോയുടെ റിസപ്ഷനിൽ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദർ ദേവയെ അന്വേഷിച്ച് ഫോൺ വിളിക്കുന്നത്. കമ്പോസിംഗിൽ ആയിരുന്ന ദേവയുടെ പക്കൽ സഹായി ചെന്ന് ബാലചന്ദർ സാർ ഫോണിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തമിഴ് സിനിമയുടെ വിഖ്യാത സംവിധായകനാണ് ബാലചന്ദർ. കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ദേവ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഓടി. ഫോൺ എടുത്തു. മറുതലത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം കേട്ടത് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് എന്നാണ്. 'നന്ദി സാർ പക്ഷേ എന്തിനായിരുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ', മനസ്സിലാകാതെ ദേവ സംവിധായകനോട് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ അടുത്ത പടത്തിൽ താങ്കളാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ. ഇത് കേട്ടതും ദേവ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി. കാരണം ബാലചന്ദറിനെ പോലൊരു സംവിധായകൻ തന്നെ സംഗീതസംവിധായകനായി ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ താനൊരു തികഞ്ഞ കലാകാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സന്തോഷം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ സംവിധായകൻ താനല്ല എന്റെ ശിഷ്യനാണെന്നും, ചിത്രത്തിലെ നായകൻ രജനീകാന്ത് ആണെന്നും ബാലചന്ദർ ദേവയോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തിന്റെ പേര് 'അണ്ണാമലൈ'...
ഒരു ചരിത്രമാണ് അവിടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദേവ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനോടൊപ്പം ബാലചന്ദറും റെക്കോർഡിങ് കാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. 'അണ്ണാമല' എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി മറ്റൊരു സംഗീതസംവിധായകനെയായിരുന്നു ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ദേവ അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
'അണ്ണാമലൈ' എന്ന സിനിമയിൽ രജനീകാന്തിന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു മദ്രാസുകാരനാണ്. ദേവയും ഒരു മദ്രാസ്കാരൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ ബാലചന്ദർ അവിടെ വച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പാട്ടുകൾ കേട്ട ഉടനെ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദർ എടുത്ത വായിൽ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.. 'ഇത്രയും നാൾ താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നു'. "ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ",. മറുപടിയായി ദേവ പറഞ്ഞു. 'ഇത്രയും നാൾ അവസരത്തിനു വേണ്ടി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് എന്നെ വന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുകൂടായിരുന്നോ', എന്നും ബാലചന്ദർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സാധിച്ചില്ല എന്ന ദേവ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു.
'അണ്ണാമലൈ' എന്ന രജനി ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ദേവാ സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. രജനീകാന്ത് സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങൾ തമിഴ് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രത്യേക വികാരമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിലും സംഗീതസംവിധായകൻ ആരെന്ന് ഏതൊരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകനും അന്വേഷിക്കും.
സംഗീതസംവിധായകനായി പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും തന്നെ ഒരുകാലത്ത് മുന്നോട്ടു നയിച്ച കച്ചേരി പരിപാടികളും സ്റ്റേജ് ഷോകളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ദേവ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ 'അണ്ണാമല'യുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ഒരു കച്ചേരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങി. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ബാഗും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഒന്നു രണ്ട് റെയിൽവേ പോർട്ടർമാർ അടുത്തുകൂടി. ബാഗുകൾ എല്ലാം എടുത്ത് മുന്നോട്ടു നടക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലെ നല്ല തടിയും ഉയരവുമുള്ള ഒരു പോർട്ടർ ദേവയെ രൂക്ഷമായി നോക്കി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ 'നിങ്ങൾ സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവയല്ലേ'. ''അതെ'', എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ''തലൈവരുടെ സിനിമ നിങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത്'', എന്ന് ചോദിച്ചു.. അത് എന്ന് വീണ്ടും മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ... 'മര്യാദയ്ക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ'.. എന്നൊരു ഭീഷണി കലർന്ന സ്വരം പോർട്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി.
അപ്പോൾ ദേവക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 'അണ്ണാമല'യിലെ ഗാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി കോയമ്പത്തൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി നോക്കേണ്ട...പിൽക്കാലത്ത് തമിഴ് സംവിധായകൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദേവ സംഗീതസംവിധാനം ഒരുക്കി. രജനീകാന്തിനു വേണ്ടി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി 'ദി പ്രിൻസ്' മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി 'ഫാന്റം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിശദാംശങ്ങൾ ഡോ. ഷൈൻ കുമാർ.
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