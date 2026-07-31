രാമഭാഗത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്; 'രാമായണ' ട്രെയ്ലർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ
ഇതിഹാസ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയകാലത്ത് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയെക്കാൾ വിമർശനങ്ങൾ ഏറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
Published : July 31, 2026 at 1:17 PM IST
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് രാമായണ. രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായി പല്ലവി എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. ചിത്രത്തിൻ്റെ നാലു മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലർ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിഹാസ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ പുതിയകാലത്ത് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയെക്കാൾ വിമർശനങ്ങൾ ഏറുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ രാമായണയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ട ശേഷം മുൻമന്ത്രിയും സിപിഐയുടെ ഉന്നത നേതാവുമായ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് തൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. എഴുത്തുകാരൻ കഥാപ്രാസംഗികൻ എന്നുള്ള നിലയിലും മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ ശോഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിഹാസ കൃതികളെ ആസ്പദമാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും അധികരിക്കാറുണ്ട്.
രാമായണം പല അർഥങ്ങൾ തരുന്നു
രാമ രാവണ യുദ്ധകഥ പറയുന്ന രാമായണത്തിൻ്റെ പുതിയ ട്രെയിലർ കണ്ടു. സാങ്കേതികവശം മികച്ചത് തന്നെ. കാസ്റ്റിങ്ങും മനോഹരം. പക്ഷേ രാമഭാഗം പറയുന്ന മേഖലയോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ ആകുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് രാമനും രാവണനും എന്നു പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. രാമൻ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. അധികാരത്തെയാണ് രാവണൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് രാമനെ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാക്കി കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതായി വാത്മീകി, രാമായണത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത്.
കിഷ്കിന്ധ പുരിയിലെ വാനരന്മാർ രാമന് ഒപ്പം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാനരന്മാർ എന്ന് അർഥമാക്കുന്നത് വനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്നാണ്. അതായത് സാധാരണ കാട്ടുവാസികൾ. ഈ കൂട്ടമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമേ രാവണൻ എന്ന നഗരാധികാരത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ഇത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പലർക്കും പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വാത്മീകി രാമായണം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർഥ ചരിത്രമല്ല. പലർക്കും പല അർഥതലങ്ങൾ തരുന്ന സൃഷ്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് രാമായണത്തെ ഇതിഹാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും.
രാമായണ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് രാമായണം ഏതുവിധത്തിലാണോ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ രീതിയിൽ ആകും സിനിമ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബാഹുല്യം പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറിലൂടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജഡായു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയുള്ള പക്ഷി. അങ്ങനെയൊരു ശക്തനായ പക്ഷി ഒന്നും മനുഷ്യ ഉൽപ്പത്തിക്ക് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഗരുഡൻ എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയാണ് സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ രാവണന് തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രാമന് വഴികാട്ടുന്നതും പ്രകൃതിയാണ്. സിനിമയിൽ ജഡായു അവർ ഒരു രാക്ഷസപക്ഷിയായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം.
രാമൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം
ലങ്ക എന്നത് അധികാരത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ ആധികാരികമായി അത് സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ രാജാവിൻ്റെ രാക്ഷസ സ്വഭാവം സിനിമയിൽ വ്യക്തമാണ്. ഏതൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെയും പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രകൃതിയായി രാമനെ സിനിമയിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണോ രാമനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതൊരു ചോദ്യമായി നിൽക്കുന്നു.
പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് പൂർണമായി നമുക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം പറയുകയാണ്. രാമൻ എന്നത് ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഭാവം കൂടിയാണ്. ആ ലാളിത്യമാണ് രാക്ഷസീയതയെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത്. സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. മലയാളികൾ പൊതുവേ പിന്തുടരുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണമാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണത്തിൽ ആത്മീയതയാണ് ഉള്ളത്. പല നാടുകളിലും പല സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉള്ള രാമായണം നിലവിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പല വ്യക്തികളെയും കലാകാരന്മാരെയും സ്വാധീനിക്കാം.
പ്രകൃതിയും ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ
ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രാമായണത്തിൽ വാത്മീകി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു രീതിയിലും ഈ കൃതി ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. രാമൻ്റെ കഥ പറയൂ എന്നാണ് നാരദനോട് നിർദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വാത്മീകി വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് പ്രകൃതി എന്താണ് അധികാരം അത് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് എന്ന് വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയും ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാവനയാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് രാമായണത്തെ ആദികാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാർ പറയുന്നതുപോലെ രാമായണം ആദികാവ്യവും അന്ത്യകാവ്യവുമാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ നേർക്കാഴ്ച തന്നെയാണ് രാമായണം. അത് സിനിമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കഥയുടെ ഉൾക്കാമ്പുകളിലൂടെ അല്ലാതെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ആകണം പുതിയ രാമായണം എന്ന സിനിമ സഞ്ചരിക്കുക. എൻ്റെ മനസിലുള്ള രാമകഥാപാത്രവുമായി പുതിയ ചിത്രത്തിലെ രാമകഥാപാത്രത്തിന് യാതൊരു സാമ്യതയുമില്ലെന്ന് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ പ്രതികരിച്ചു.
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