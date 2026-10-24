ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവില് നിന്ന് ബേബി ശാലിനി; ചുവരിലെ ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് പിറന്ന പുസ്തകവുമായി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്
കലാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
Published : October 24, 2026 at 2:56 PM IST
അക്കി വിനായക്
എറണാകുളം: മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് ഷഫീക്കിൻ്റെ രചനയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് ബേബി ശാലിനി. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാൻ കൈൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകം ഉടൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഷഫീഖ്. കലാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സജീവ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുതന്നെ അഭിനിവേശം തോന്നിയ എഴുത്ത് എന്ന കലയെ ചേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം രചനയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആറാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ബേബി ശാലിനി. ആമുഖമായി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് പറഞ്ഞു. ആദ്യ നോവൽ- 'മാർക്കോ മറ്റെരാസി സി നദെയ്ൻ സിദാനോട് പറഞ്ഞത്' എന്നതായിരുന്നു. 2006 വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഓർമ്മകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആദ്യ നോവലിൻ്റെ സൃഷ്ടി. പിന്നീട് കടവത്തൂർ കനവുകൾ എന്ന പേരിൽ നാടിനെയും നാട്ടിൻപുറത്തെയും പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി.
അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധ നേടാൻ ആ നോവലിന് സാധിച്ചു. മികച്ച നവാഗത നോവലിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്കാരവും കടവത്തൂർ കനവുകളിലൂടെ തേടിയെത്തി. 2010-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നോവൽ പ്രകാശനം ചെയ്തത് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാറായിരുന്നു. പിന്നീട് എനിക്ക് 'ചേതൻ ഭഗത് ആകണം' എന്നൊരു നോവൽ കൂടി എഴുതി. എൻ്റെ ഷെർലക് ഹോംസ് ഭാവാഭിനയങ്ങൾ, മുയൽച്ചിത്രം നിറച്ചോക്ക് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ എന്നീ സൃഷ്ടികളും പിന്നാലെ സംഭവിക്കുന്നു.
ബേബി ശാലിനി
അഭിനേത്രി ശാലിനിയുടെ ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഈ നോവലിനില്ല. പല കാലങ്ങളിലായി എഴുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് പുതിയ പുസ്തകം. പല കഥകളും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ബേബി ശാലിനിയുടെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ചലച്ചിത്ര വിശേഷങ്ങൾ ആയാലോ. വനിതയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് വഴിതുറക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈൻ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സൗഹൃദമാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായി മാറാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപും സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.
ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എഴുതുമ്പോൾ
എന്നും മലയാളികളും മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ളവരും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു. കലാ ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ഏട്. ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം കൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയത്. വൈക്കത്ത് ഒരു വീട് സംഘടിപ്പിച്ച് എബ്രിഡ് ഷൈനിനോടൊപ്പം ഞാനും എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്ന രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ അല്ലായിരുന്നു തിരക്കഥയുടെ ആദ്യരൂപം. വേറൊരു ആവിഷ്കാര തലത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സിനിമയെ സമീപിച്ചത്. ആ രീതിയിൽ എഴുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകവേ ഇതല്ല ശരി എന്നൊരു തോന്നൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു മുറി അടച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടതല്ല ഈ ചിത്രം.
ഒരു പൊലീസ് കഥ പറയുമ്പോൾ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി പറയണം എന്ന ചിന്ത മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചു. പിന്നീട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ തേടി കയറിയിറങ്ങി. അന്ന് അത്തരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കണ്ട യഥാർഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും കേസുകളുമാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിൽ 70 ശതമാനവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അന്ന് സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും മറവിയുടെ മൺകൂനയിൽ ഇട്ടുമൂടാതെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മുതൽക്കൂട്ടായി..
ബേബി ശാലിനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ...
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ബേബി ശാലിനി. 13 കഥകൾ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബേബി ശാലിനി പോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തിലെ മറ്റു കഥകൾക്കും രസകരമായ പേരുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. പി ടി ഉഷ, ജയഭാരതി, സത്യവാങ്മൂലം അങ്ങനെ. യഥാർഥ പേരുകളുടെ ഉടമയുമായി കഥകൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എല്ലാം കാല്പനികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് പറഞ്ഞു. ബേബി ശാലിനി എന്ന് പേര് പുസ്തകത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നാട്ടിലെ നാണു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ആണ്. ചാണകം മെഴുകിയ ഒരു പഴയ വീട്.
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ആ വീടിൻ്റെ ചുവരിൽ 3 ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ കേശവൻ, രണ്ട് ബേബി ശാലിനി, മൂന്ന് സഖാവ് ഇഎംഎസ്. പഴയകാലത്തെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ ഫോട്ടോകൾ ചുവരിൽ തൂക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മനസിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നാണു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫോട്ടോകൾ എന്നിൽ ഏറെ കൗതുകം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വളർന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ കേശവനോടൊപ്പവും ഇഎംഎസ് സഖാവിനോടൊപ്പവും ബേബി ശാലിനിയുടെ ചിത്രവും നാണു ചേട്ടൻ ചേർത്തുവെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു. ആ ചിന്തകളുടെ വളർച്ചയാണ് ബേബി ശാലിനി എന്ന കഥ രൂപപ്പെടാൻ പ്രചോദനമായത്. ആ കഥയുടെ പേര് തന്നെ പുസ്തകത്തിനും നൽകി.
ഒരു കഥ എഴുതാൻ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കാല്പനികമായ സൃഷ്ടികൾക്ക് കൗതുകം തോന്നുന്ന ചില പേരുകൾ നൽകാൻ കാരണമായതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കഥകൾക്കും വ്യത്യസ്ത രൂപവും ഭാവവുമാണ്. ബേബി ശാലിനി എന്ന പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈൻ ആണ്. കഥകൾ വായിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ അടുത്തതെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രേക്ഷകന് ഒരു ധാരണയും കൊടുക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ഷഫീക്കിൻ്റെ രചന. അത് കഥകളുടെ ആസ്വാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അവതാരികയായി എബ്രിഡ് ഷൈൻ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ. മാത്രമല്ല സൗഹൃദബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏകദേശം ആറു വർഷത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ഷഫീക്കിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് എത്തുന്നത്. സിനിമയും മാധ്യമപ്രവർത്തനവും എഴുത്തും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഇടവേള. കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയാണ് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിൻ്റെ സ്വദേശം. നിലവിൽ മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിര മാധ്യമത്തിൽ സ്പോർട്സ് ലേഖകനാണ് അദ്ദേഹം.
തിരക്കുപിടിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തനവും എഴുത്തും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എല്ലാം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ട് പേജ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം വായിക്കണം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് സാധ്യമാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. രണ്ട് പേജ് എഴുതണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ. പുതിയ പുസ്തകമായ ബേബി ശാലിനിയുടെ കവർ പ്രകാശനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുസ്തകം വിപണിയിലെത്തും.
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