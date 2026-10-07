'സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ബാബൂക്ക'; ഇന്നും കാതുകളില് മുഴങ്ങുന്ന 'പ്രാണ സഖി'…; എം.എസ്. ബാബുരാജ് ഓർമയായിട്ട് 48 വർഷം
1957ൽ രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മിന്നാമിനുങ്ങ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബാബുരാജ് മലയാള സിനിമയിൽ സംഗീതസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 1:27 PM IST
മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ മാധുര്യവും ഗസലിന്റെ ഭാവവും പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് എം. എസ്. ബാബുരാജ്. പ്രണയത്തിനും വിരഹത്തിനും ഗൃഹാതുരതയ്ക്കും ആഘോഷങ്ങള്ക്കുമൊക്കെ ഈണവും ശബ്ദവും നല്കിയ സംഗീത പ്രതിഭ. ബാബുരാജ് വിടവാങ്ങിയിട്ട് 48 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും മലയാളിയുടെ സംഗീതശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈണങ്ങൾ മാഞ്ഞിട്ടില്ല. മലയാളി കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതമുണ്ടാകും.
പുതിയ തലമുറ വീണ്ടും പാടുന്നു, പുതിയ സംഗീതജ്ഞർ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു, കവർ വേർഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ തവണയും ആ ഈണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആസ്വാദകര് ഓര്ക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിന്റെ ബാബൂക്ക എന്ന സംഗീതവിസ്മയത്തെ കുറിച്ചാണ്.
1929 മാർച്ച് 3-ന് കോഴിക്കോട്ടാണ് മുഹമ്മദ് സാബിർ ബാബുരാജ് എന്ന എം.എസ്. ബാബുരാജ് ജനിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞനായ ജാൻ മുഹമ്മദ് ഖാന്റെയും മലയാളിയായ അമ്മയുടെയും മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ബാബുരാജിന്റെ ബാല്യം വലിയ പ്രതിസന്ധികള് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവ് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പ്പ് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ബാല്യത്തില് ഉപജീവനത്തിനായി തീവണ്ടികളിൽ പാട്ടുപാടേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും സംഗീതം ബാബുരാജിന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും അകന്നില്ല.
പിതാവിൽനിന്നാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള് അറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് സംഗീതം കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ഹാർമോണിയം വായന അഭ്യസിക്കാനുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മുംബൈ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും ജീവിതം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. തെരുവുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പാടിയാണ് പലപ്പോഴും ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയത്.
അക്കാലത്താണ് കോഴിക്കോട്ടെ സംഗീതപ്രേമിയായ പൊലീസുകാരൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ബാബുരാജിലെ സംഗീതപ്രതിഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുകയും ചെയ്തു. ബാബുരാജിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അത്.
നാടകവേദിയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മലബാർ മേഖലയിലെ നാടകങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിരുന്നു ബാബുരാജ്. നാടകസംഗീതത്തിലൂടെ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
1957ൽ രാമു കാര്യാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മിന്നാമിനുങ്ങ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബാബുരാജ് മലയാള സിനിമയിൽ സംഗീതസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്രസംഗീതത്തിൽ തന്റേതായ ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തി.
പി. വേണുവിന്റെ ‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’യിലെ 'അനുരാഗഗാനം പോലെ', 'എഴുതിയതാര് സുജാത', 'കളിചിരി മാറാത്ത പെണ്ണേ' തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതപ്രതിഭയുടെ മറ്റൊരു മുഖം തുറന്നുകാട്ടി.
ഏകദേശം രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ബാബുരാജിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം. എന്നാൽ ആ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ച സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ്. നൂറിലധികം സിനിമകളിലായി അറുനൂറോളം ഗാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഈണം പകർന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാലം കടന്നുപോയിട്ടും ആ ഗാനങ്ങളുടെ മാധുര്യത്തിന് ഇന്നും മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല.
മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം
മലയാള സിനിമാസംഗീതത്തിൽ ബാബുരാജ് കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ സ്വരഭാവങ്ങളെ സിനിമാഗാനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി സന്നിവേശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു.
അക്കാലത്ത് മലയാള സിനിമാസംഗീതം പ്രധാനമായും കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ സ്വരവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും ഗസൽ ശൈലികളും ബാബുരാജിന്റെ ഈണങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാവലോകം രൂപപ്പെട്ടു.
വരികളിലെ പ്രണയവും വിരഹവും ഗൃഹാതുരതയും അതേ തീവ്രതയിൽ ഈണത്തിലേക്ക് പകരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പി. ഭാസ്കരൻ, വയലാർ രാമവർമ, യൂസഫലി കേച്ചേരി, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി, ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്, മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണന് തുടങ്ങി നിരവധി കവികൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
പ്രത്യേകിച്ച് പി. ഭാസ്കരൻ–എം.എസ്. ബാബുരാജ് കൂട്ടുകെട്ട് മലയാള സിനിമാസംഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നായി മാറി. വയലാർ–ദേവരാജൻ കൂട്ടുകെട്ട് പോലെ തന്നെ മലയാളികളുടെ സംഗീത ഓർമകളിൽ ഇടം നേടിയ കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ഇത്.
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ കെ.ജെ. യേശുദാസിന്റെ കരിയറിലും ബാബുരാജിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യേശുദാസിനെക്കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പാടിപ്പിച്ചതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലും ബാബുരാജിന്റെ പങ്ക് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
എസ്. ജാനകിയുടെ ശബ്ദവും ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതലോകവുമായി ചേർന്ന് മലയാളികൾക്ക് നിരവധി മനോഹര ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. പി. ലീല, യേശുദാസ്, എസ്. ജാനകി തുടങ്ങി പ്രമുഖ ഗായകരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ബാബുരാജിന്റെ ഈണങ്ങൾ പുതിയൊരു ഭാവലോകം സൃഷ്ടിച്ചു.
1960-കളിലും 70-കളിലും ബാബുരാജ്–പി. ഭാസ്കരൻ–കെ.ജെ. യേശുദാസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന നിരവധി ഗാനങ്ങൾ മലയാളികളുടെ സംഗീത ഓർമകളുടെ ഭാഗമായി. ഇന്നും റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനിലും സംഗീതവേദികളിലും ഈ ഗാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കപ്പെടുന്നു.
ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതപ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഗാനമാണ് ‘പ്രാണസഖി ഞാൻ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ...’ 1976ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘പരീക്ഷ’ എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പി. ഭാസ്കരൻ എഴുതിയ വരികൾക്ക് എം.എസ്. ബാബുരാജ് ഈണം പകർന്നു. ഗാനഗന്ധർവൻ കെ.ജെ. യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് പാട്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
കാലം മാറിയിട്ടും ‘പ്രാണസഖി’യുടെ ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിരവധി ഗായകർ ഈ ഗാനം പാടുകയും പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉമ്പായി, ഷഹ്ബാസ് അമൻ, അനിൽ ഏകലവ്യ, ശരത്, കണ്ണൂർ ഷെരീഫ്, നിഷാദ് തുടങ്ങിയവരിൽനിന്ന് പുതുതലമുറയിലെ നിരവധി ഗായകരിലേക്കും ഗാനത്തിന്റെ യാത്ര തുടരുന്നു.
വിവിധ സംഗീത പരിപാടികളിലും മത്സരവേദികളിലും ‘പ്രാണസഖി’ ഇന്നും പലരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നിരവധി കവർ വേർഷനുകളും ഈ ഗാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഹാർമോണിയത്തിൽ വിരലുകളോടിച്ച്, സ്വയം ആ ഗാനത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നാണ് ബാബുരാജ് പാടിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ‘പ്രാണസഖി’ മറ്റൊരു അനുഭവമായി മാറുന്നു.
49-ാം വയസ്സിൽ സംഗീതലോകത്തോട് വിട
1956ൽ കല്ലായി കുണ്ടുങ്ങൽ മൊയ്തീന്റെയും ബിച്ചാമിനയുടെയും മകളായ ബിച്ചയെ ബാബുരാജ് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇരുവർക്കും സാബിറ, ദീദാർ, ഗുൽനാർ, അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ, ഷംഷാദ്, റോഷ്ന, സുൽഫിക്കർ, ഫർഹാദ്, ഷംന എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു.
1978 ഒക്ടോബർ 7-ന്, വെറും 49-ാം വയസ്സിലാണ് എം.എസ്. ബാബുരാജ് അന്തരിച്ചത്. മദ്രാസിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം.
ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘യാഗാശ്വം’ (1978) എന്ന ചിത്രത്തിലെ പി. സുശീല പാടിയ 'തൃക്കാക്കരെ തീർത്ഥക്കരെ' എന്ന ഗാനമാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഗാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത്.
ബാബുരാജിന്റെ സംഭാവനകൾക്ക് മരണശേഷവും അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. 1983ൽ ലളിതസംഗീത വിഭാഗത്തിലെ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ലഭിച്ചു.
2014ൽ കമുകറ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കമുകറ സംഗീത പുരസ്കാരവും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ബാബുരാജിന് ലഭിച്ചു. ഭാര്യ ബിച്ചയാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 2021ലാണ് ബിച്ച അന്തരിച്ചത്.
കുടുംബജീവിതത്തിലും സംഗീതജീവിതത്തിലും നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും സംഗീതത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പം അവസാനകാലംവരെ തുടർന്നിരുന്നു.