'ആരാധനയാണ്, സിനിമകള്‍ പലവട്ടം കണ്ടു'; സണ്‍ ഓഫ് സര്‍ദാര്‍ 2 പ്രദര്‍ശനത്തിന് ധനുഷ് എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് മൃണാള്‍ താക്കൂര്‍

2025 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന 'സൺ ഓഫ് സർദാർ 2' പ്രീമിയറിൽ എത്തിയ ധനുഷ് എത്തിയിരുന്നു. ധനുഷിനെ മൃണാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നത്.

MRUNAL THAKUR SON OF SARDAAR 2 PREMIERE MRUNAL THAKUR AND DHANUSH MRUNAL THAKUR AND DHANUSH TREND
MRUNAL THAKUR AND DHANUSH (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
നുഷും ബോളിവുഡ് താരം മൃണാര്‍ താക്കൂറും പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും അടുത്തിടെ പരന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ഗോസിപ്പുകളൊക്കെ തള്ളി നടി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ധനുഷുമായുള്ള ബന്ധം തീര്‍ത്തും പ്രൊഫഷണലായുള്ളതാണെന്നും ഇരുവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും നടി പലവട്ടം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ 'ദോ ദീവാനെ ഷെഹർ മേം' എന്ന പുതിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടിയിൽ ധനുഷിന്‍റെ ആരാധികയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മൃണാള്‍. സണ്‍ ഓഫ് സര്‍ദാര്‍ സ്‌ക്രീനിങ്ങിന് ധനുഷ് എത്തിയതിനെ കുറിച്ചും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. സിനിമയുടെ പ്രീയറിന് ധനുഷ്എത്തിയത് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സൗഹാർദ്ദവും ആരാധനയും കൊണ്ടാണെന്ന് നടി മൃണാൽ താക്കൂർ പറഞ്ഞു.

രായന്‍, മാരി, രാഞ്ജന, ക്യാപ്‌റ്റന്‍ മില്ലര്‍, അസുരന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടതിന് ശേഷം ധനുഷിന്‍റെ വലിയ ആരാധികയായിയെന്ന് നടി പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ പലവട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സിനിമകള്‍ കണ്ടു. ഒരു ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ലിറിസിസ്റ്റ്, എഴുത്തുകാരൻ, ഡാൻസർ, ആക്ടർ, ഡയറക്ടർ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അല്ലാത്തത്," എന്നാണ് താരം വേദിയില്‍ നിന്ന് പറഞ്ഞത്.

തേരെ ഇഷ്‌ക മേം എൻ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ തിരക്കിലായിരുന്ന ധനുഷിനെ സണ്‍ ഓഫ് സര്‍ദാര്‍ 2 സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിളിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ചും മൃണാള്‍ പറയുകയുണ്ടായി. സാറിന് സ്ക്രീനിംഗിന് വരാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് താന്‍ ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്നും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ സന്തോഷമായെന്നും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മൃണാള്‍ താക്കൂര്‍ പറഞ്ഞു.

2025 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന 'സൺ ഓഫ് സർദാർ' പ്രീമിയറിൽ എത്തിയ ധനുഷ് എത്തിയിരുന്നു. ധനുഷിനെ മൃണാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ 2026 ഫെബ്രുവരി 14ന് ഇരുതാരങ്ങളും വിവാഹിതരാകും എന്നും വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിച്ചു. ഇതിന് മറുപടി കൂടിയാണ് താരമിപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

2025 ജൂലൈയിൽ ധനുഷ് ചിത്രം തേരേ ഇഷ്‌ക് മേയുടെ സമാപന പരിപാടിയില്‍ മൃണാൽ പങ്കെടുത്തതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചയായി മാറി. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ആനന്ദ് എൽ റായ്, നടി കൃതി സനോൺ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഈവര്‍ഷം വാലന്‍റൈന്‍സ് ദിനത്തില്‍ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടക്കുമെന്നാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് താരം ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, "ഞാനോ? ഇല്ല. ഏപ്രിൽ 14 ഏപ്രിൽ 1 ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു… ഫെബ്രുവരി 14 ഏപ്രിൽ 1 ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏപ്രിൽ വിഡ്ഢികളുടെ ദിനം. കാരണം ആരാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല... ഒന്നാമതായി എന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, നടി പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

