തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷനുമായി ആര്യയും മഞ്ജു വാര്യരും; മിസ്റ്റര് എക്സ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്
മനു ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത സ്പൈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ തമിഴ് ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റര് എക്സ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 7:16 AM IST
ആര്യ പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന സ്പൈ ആക്ഷന് തമിഴ് ചിത്രം മിസ്റ്റര് എക്സ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്. മലയാളത്തിന്റെ ലേഡി സൂപ്പര്സ്റ്റാര് മഞ്ജുവാര്യരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
വിഷ്ണു വിശാല് നായകനായ എഫ് ഐ ആര് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മനു ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റര് എക്സ്.
തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്സാണ് ചിത്രത്തിലുടനീളമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. മഞ്ജുവാര്യരുടെയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രെയിലറില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ട്രെയിലര് പുറത്തു വന്നതോടെ തമിഴ് പ്രേക്ഷകരും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുമൊക്കെ ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില് 17 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ആക്ഷന് പ്രേമികള്ക്ക് വലിയ ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന.
ആര്യ, മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവർക്ക് പുറമേ ഗൗതം കാർത്തിക്, ആർ. ശരത്കുമാർ, കാളി വെങ്കട്ട്, അനഘ, അതുല്യ, ജയപ്രകാശ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.
ഇന്റലിജൻസ് ലോകത്തിലെ നിഗൂഡമായ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചു സംഭവങ്ങൾ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ തടഞ്ഞതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
രാജസ്ഥാൻ,ഹോസൂർ,ചെന്നൈ,മൈസൂർ, തൂത്തുക്കുടി, അസർബൈജാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തികരിച്ചത്.
സംവിധായകൻ മനു ആനന്ദ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ വിനീത് ജെയിൻ, എസ് ലക്ഷ്മൺ കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. സഹനിർമാണം - എ. വെങ്കിടേഷ് , എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ശ്രവന്തി സായ്നാഥ്.
പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - എ.പി. പാൽ പാണ്ഡി, സംഗീതം - ദീപു നൈനാൻ തോമസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - രാജീവൻ, ഛായാഗ്രഹണം - അരുൾ വിൻസെന്റ് , എഡിറ്റർ - പ്രസന്ന ജി കെ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി - സ്റ്റണ്ട് സിൽവ , കല - ഇന്ദുലാൽ കവീട്, ശേഖർ ബി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - ഉത്തര മേനോൻ, ദീപാലി നൂർ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ -ശരത് വിനു, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - ജോബിൻ ജേക്കബ്, വിഎഫ്എക്സ് - ഐഡന്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - തപസ് നായക്, എസ്എഫ്എക്സ് -വിഷ്ണു പി.സി, പി ആര് ഒ എ എസ് ദിനേശ്, മനു ശിവന്.