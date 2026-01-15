കൊമ്പനെ വീഴ്ത്തി 'കാട്ടാളൻ'; സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് കഥാപാത്രമായി പെപ്പെ
കാടിനോടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും സാഹസികമായി മല്ലടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിൽ പെപ്പെയുടെ കഥാപാത്രം. ചിത്രം മേയ് 14 ന് റിലീസ് ചെയ്യും.
Published : January 15, 2026 at 1:16 PM IST
ക്യൂബ്സ് എൻ്റർടെയ്മെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിച്ച് പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കാട്ടാളൻ' സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. 'മാർക്കോ' എന്ന വിജയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയെ നായകനാക്കി ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
കോരിച്ചൊരിയുന്ന പേമാരിയിൽ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈയ്യിൽ മഴുവുമേറി ആനപ്പുറത്ത് പ്രതികാരത്തോടെ നിൽക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ. മസ്തകം പിളർന്ന് ചോരയിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന ആനയെ കാണാം. യുവനിരയിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയാണ് ആനപുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വേട്ടക്കാരൻ.
ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച് പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ ചലച്ചിത്ര വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുയർത്തിയിരിക്കുന്നു. മാർക്കോ എന്ന ചിത്രം നൽകിയ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സാങ്കേതിക മികവിലും, അവതരണത്തിലുമെല്ലാം മാർക്കോയ്ക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോസ്റ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്ന് കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തരംഗമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് മേയ് പതിനാലിനാണ്.
ഹൈ വോൾട്ടേജ് കഥാപാത്രം
കാടിനോടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും സാഹസികമായി മല്ലടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ലൊക്കേഷനുകളിലൂടെയാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഹൈ വോൾട്ടേജ് കഥാപാത്രമാണ് സിനിമയിൽ പെപ്പെയുടേത്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയി ആൻ്റണി വർഗീസ് മാറും എന്നത് സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോക പ്രശസ്ത ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ കെച്ച കെമ്പടിക്കയാണ് കാട്ടാളനിലെ ആക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ജഗദീഷ് സിദ്ദിഖ്, കബീർദുഹാൻ സിങ്, ആൻസൺ പോൾ, റാജ് തിരൺ ദാസ്, ഷോൺ ജോയ്, എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ റാപ്പർ ബേബി ജീൻ, ഹനാൻഷാ, കിൽ താരം പാർത്ഥ് തീവാരി, ഷിബിൻ എസ് രാഘവ് (ലോക ഫെയിം) ഹിപ്സ്റ്റർ പ്രണവ് രാജ്, കോൾ മീ വെനം തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളും ഈ ചിത്രത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്നു.
ഇൻഡ്യൻ സ്ക്രീനിലെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ അജനീഷ് ലോക നാഥനാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ. സംഗീതത്തിനും, പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും സിനിമയിലുള്ള പ്രാധാന്യം ഇന്ന് ഏറെ വലുതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടാണ് അജനീഷ് ലോകനാഥ് എന്ന പ്രതിഭയുടെ സാന്നിധ്യം കാട്ടാളനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കൊപ്പം മികച്ച സാങ്കേതികവിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യവും ഈ ചിത്രത്തെ ഏറെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുക. സംഭാഷണം - ഉണ്ണി ആർ, ഛായാഗ്രഹണം - രണ ദേവ്, ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ & സുഹൈൽ കോയ, എഡിറ്റിംഗ് - ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം സുനിൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ -ധന്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ സി സദർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഡിപിൽദേവ്, എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജുമാന ഷെരീഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യുട്ടീവ്സ്- ബിനു മണമ്പൂർ& പ്രവീൺ എടവണ്ണപ്പാറ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ& പിആർഒ വാഴൂർ ജോസ്.
