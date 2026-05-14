നാലു വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം; നടി മൗനിയും സൂരജ് നമ്പാര്യും വിവാഹമോചിതരാവുന്നു
മലയാളിയായ സൂരജ് നമ്പ്യാരും മൗനിയും തമ്മില് ദീര്ഘനാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു വിവാഹിതരായത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 8:49 PM IST
നാലു വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം നടി മൗനി റോയ്യും ബിസിനസുകാരനായ സൂരജ് നമ്പ്യാരും വിവാഹമോചിതരാവുന്നു.
ഇരുവരും തമ്മില് വേര്പിരിഞ്ഞുവെന്ന വാര്ത്തകള് പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഇരുവരും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ വേര്പിരിയുന്നുവെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പരസ്പര ധാരണയിലാണ് തങ്ങള് പിരിയുന്നതെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറരുതെന്നും ഇരുവരും പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
"ചില മാധ്യമങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് അനാവശ്യമായി നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത് വളരെ നിരാശാകരമാണ്. ഞങ്ങള് വേര്പിരിയാന് തീരുമാനിച്ചതായും കാര്യങ്ങള് സ്വകാര്യമായും സൗഹാര്ദ്ദപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും അറിയിക്കാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്നാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
തെറ്റായ കഥകള് പ്രചരിപ്പിക്കരുത്, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന വാര്ത്തകള്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.ഗൗരവമായി ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് പരസ്പരം തീരുമാനമെടുത്തത്. ബഹുമാനത്തോടെയും പരസ്പര ധാരണയോടെയുമാണ് വ്യത്യസ്ത പാതകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഘട്ടത്തെ ശ്രദ്ധയോടും സ്വകാര്യമായും കൊണ്ടുപോകാനാണ് തങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിവാഹ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ സൗഹൃദം നിലനിര്ത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയോട് നിങ്ങള് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തെയും ഈ സമയത്ത് നല്കിയ തുടര്ച്ചയായ പിന്തുണയെയും ആത്മാര്ത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു", പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
മൗനിയും സൂരജും തമ്മില് പിരിഞ്ഞുവെന്ന വാര്ത്തകള് പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി. സൂരജിനെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് മൗനി അണ്ഫോളോ ചെയ്തതോടെയാണ് സംശയങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. അതിനാണ് ഇപ്പോള് സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
2018 ലാണ് മലയാളിയായ സൂരജ് നമ്പ്യാരും മൗനിയും ദുബായില് വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയും ഇത് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. 2022 ല് ഗോവയില് വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ബംഗാളി, മലയാളി പാരമ്പരാഗത രീതിയിലായിരുന്നു വിവാഹം.
ദി ഭൂട്നിയിലാണ് മൗനി ഒടുവില് വേഷമിട്ടത്. ഹായ് ജവാനി തോ ഇഷ്ക് ഹോനാ ഹേ, ദി വൈവ്സ് എന്നിവയാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൗനി റോയ്. 'കസ്തൂരി', 'ദേവോം കെ ദേവ്..മഹാദേവ്', 'നാഗിൻ' തുടങ്ങിയ പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് അവർ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
കഥക് നർത്തകി കൂടിയായ മൗനി റോയ്. 'ഗോൾഡ്', 'മേഡ് ഇൻ ചൈന', 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും പ്രധാന വേഷങ്ങളില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.