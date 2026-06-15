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'ഓ ഞാന്‍ ഗേയാണ്'! സൂരജ് നമ്പ്യാരുമായുള്ള വേര്‍പിരിയലിന് പിന്നാലെ പെണ്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മൗനി റോയ്

മൗനിയും പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടി ദിഷ പഠാണിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദമാണ് ഈ വേർപിരിയലിന് കാരണമെന്നും ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി താരം.

MOUNI ROY SURAJ NAMBIAR GAY RUMOURS BOLLYWOOD
Mouni Roy and Disha Patani (Photo: IANS, Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 12:27 PM IST

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ടി മൗനി റോയ്‌യും ബിസിനസുകാരനും മലയാളിയുമായ സൂരജ് നമ്പ്യാരും തമ്മില്‍ വേര്‍പിരിയുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത ഏറെ നിരാശയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കേട്ടത്. ഇരുവരുടെയും വേര്‍പിരിയലിന് പിന്നാലെ മൗനി റോയ് ഗേയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം.

മൗനിയും പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടി ദിഷ പഠാണിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദമാണ് ഈ വേർപിരിയലിന് കാരണമെന്നും ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്നുമഉള്ള വ്യാജ വാര്‍ത്തകളാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഈ വിവാദത്തോടാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം.

പോഡ്‌കാസ്റ്റിനിടെ സിനിമാ മേഖലയില്‍ ഇതുവരെ കേട്ടതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗോസിപ്പ് ഏതാണെന്നായിരുന്നു അവതാരികയുടെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മടിയും കൂടാതെ "ഓ ഞാന്‍ ഗേ" (സ്വവര്‍ഗാനുരാഗി)യാണെന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് നടി പ്രതികരിച്ചത്. സൂരജുമായി വേര്‍പിരിയല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഴ്‌ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നടിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.

വേര്‍പിരിയല്‍ സമയത്തെ കുറിച്ച് നടി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: "പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ തനിക്ക് ശക്തമായൊരു പിന്തുണയുമായി ഒട്ടേറെപ്പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. കഠിന സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് കുടുംബവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് തന്‍റെ പെൺസൗഹൃദങ്ങളുമാണ്", നടി പറഞ്ഞു.

"പാറപോലെ എനിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു",മൗനി പറഞ്ഞു.

തനിക്കൊപ്പം നിന്ന പെണ്‍ സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചും മൗനി റോയ് പറഞ്ഞു: ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. "എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും മികച്ച പെൺസുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്‍റെ നല്ല കാലത്തും മോശം കാലത്തും അവർ എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അത്തരം സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്", മൗനി റോയ് പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകള്‍ക്കായി പ്രധാന സന്ദേശവും താരം പങ്കുവച്ചു. വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവുമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത അവര്‍ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ സ്ത്രീകളെ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. "ഇന്ന്, പെൺകുട്ടികൾ സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സ്ഥിരതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും സ്വതന്ത്രരായിരിക്കണം," ജീവിതം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയാണെന്നും സ്വാശ്രയത്വം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാലു വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് നടി മൗനി റോയ്‌യും ബിസിനസുകാരനും മലയാളിയുമായ സൂരജ് നമ്പ്യാരും വിവാഹമോചിതരാവുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച പ്രസ്‌താവനയിലൂടെയാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിയുന്നുവെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പരസ്‌പര ധാരണയിലാണ് തങ്ങള്‍ പിരിയുന്നതെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി.

2018 ലാണ് മലയാളിയായ സൂരജ് നമ്പ്യാരും മൗനിയും ദുബായില്‍ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയും ഇത് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. 2022 ല്‍ ഗോവയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ബംഗാളി, മലയാളി പാരമ്പരാഗത രീതിയിലായിരുന്നു വിവാഹം.

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