'നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായ്…'; മലയാളികള്‍ ഇന്നും മൂളുന്ന എസ് പി വെങ്കിടേഷിന്‍റെ ചില ഗാനങ്ങള്‍...

മലയാള സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു എസ് പി വെങ്കിടേഷ്. ഇന്നും മലയാളികളുടെ ചുണ്ടിലെത്തുന്ന ഒട്ടേറെ പാട്ടുകള്‍ എസ്‌പി വെങ്കിടേഷിന്‍റെ സംഗീത സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്നിട്ടുണ്ട്.

SP Venkitesh Malayalam Songs (Face Book)
Published : February 3, 2026 at 4:37 PM IST

ലയാളികള്‍ക്ക് നെഞ്ചോട് ചേര്‍ക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ഗാനങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ചാണ് പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് വിട പറഞ്ഞത്. തൊട്ടതെല്ലാം സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാക്കിയ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എസ് പിവി 1983 ലാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

90 കളില്‍ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഡെന്നീസ് ജോസഫും സംവിധായകന്‍ തമ്പി കണ്ണന്താനവും കൈ പിടിച്ചതോടെ 90 കളില്‍ മലയാളത്തില്‍ വസന്തം തീര്‍ത്തു. തമിഴ്‌നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചു വളര്‍ന്നതെങ്കിലും വെങ്കിടേഷിന്‍റെ സംഭാവനകളിലേറെയും മലയാളത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു. അത്രയും വേറിട്ട ഈണങ്ങളാണ് മലയാളികള്‍ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.

മാന്‍ഡലില്‍ വാദകനായ പഴനിയുടെ മകനായി ജനിച്ച വെങ്കിടേഷിന്‍റെ ലോകം എന്നും സംഗീതം തന്നെയായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ തന്നെ സംഗീത ഉപകരണം വെങ്കിടേഷ് പഠിച്ചിരുന്നു.

ഗിത്താര്‍, മാന്‍ഡലിന്‍, ബഞ്ചോ എന്നിവ സ്വായത്തമാക്കി. മകന് സംഗീതത്തോടുള്ള അതീവ താത്പര്യം കണ്ട് അവന്‍റെ ഭാവി സംഗീതത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിതാവ് പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകരായ ശ്യാമിന്‍റെയും രവീന്ദ്രമാഷിന്‍റെയും ശിഷ്യനായി വെങ്കിടേഷിനെ അയച്ചു.

ഇരുവരും മലയാള സിനിമയിലാണ് പാട്ടുകള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് പി വിക്കും മലയാളത്തിനോട് അന്നു മുതലേ വലിയ അടുപ്പമുണ്ട്.

മലയാള സിനിമയിലേക്ക്

തിരക്കഥാകൃത്ത് ഡെന്നീസ് ജോസഫാണ് എസ് പി വിയുടെ കാര്യം സംവിധാകന്‍ തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാജാവിന്‍റെ മകന്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ എസ് പിവിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ 'വിണ്ണിനെ ഗന്ധര്‍വ വീണകള്‍ പാടുന്ന സംഗീതമേ…' എന്ന ഗാനം പിറന്നു.

പിന്നീടും ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മനോഹര ഗാനങ്ങള്‍ മലയാളികള്‍ കേട്ടു. ഇന്നും മലയാളികളുടെ ചുണ്ടില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഗാനങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെയുണ്ട്.

പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ കിലുക്കത്തിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഒരുക്കിയത് എസ്പിവിയായിരുന്നു. അത് വമ്പന്‍ ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് മിന്നാരത്തിലും സ്ഫടികത്തിലും അങ്ങനെയങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങള്‍ എസ് പി വിയുടെ സംഗീത സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്നു.

വഴിയോര കാഴ്‌ചകള്‍, വിളംബരം, കുട്ടേട്ടന്‍, മഹായാനം, ജോണി വാക്കര്‍, മിന്നാരം. മന്നാര്‍ മത്തായി സ്പീപിക്കിംഗ്, മാന്ത്രികം എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ മലയാളികള്‍ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തു. രാജാവിന്‍റെ മകന്‍, നമ്പര്‍ 20 മദ്രാസ് മെയില്‍, വാത്സല്യം, , സൈന്യം എന്നിങ്ങനെ ഒരിപിടി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പറ്റാത്ത പാട്ടുകളും സമ്മാനിച്ചു.

ഇന്നും മലയാളികള്‍ ചുണ്ടിലെത്തുന്ന ധ്രുവത്തിലെ തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ വാ, തളിര്‍വെറ്റിലയുണ്ടോ വരദക്ഷിണ വയ്ക്കാന്‍., ശാന്തമീ രാത്രിയില്‍ വാദ്യഘോഷാദികള്‍ കൊണ്ടു വാ.., നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ മഴനിലാവേ, വാര്‍തിങ്കളേ, അപ്പു എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൂത്തമ്പലത്തില്‍ വച്ചോ, കാബൂളി വാലയിലെ പാല്‍ നിലാവിലും എന്നീ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയത് എസ് പി വിയായിരുന്നു.

കര്‍ണാടക സംഗീതത്തിലും പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിലും ഒരുപോലെ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഓര്‍ക്കസ്ട്രേഷനിലും ഗംഭീര പ്രതിഭയായിരുന്നു വെങ്കിടേഷ്. ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണം ഒരുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പശ്ചാത്തല സംഗീതവും അദ്ദേഹം ഒരുക്കി. ഇതിനിടയില്‍ തമിഴിലും കന്നഡയിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധാനത്തില്‍ ഗാനങ്ങള്‍ പിറന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പൈതൃകം എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കിയതിലൂടെയാണ് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്. 1970 മുതലാണ് ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് അദ്ദേഹം സജീവമാകുന്നത്.

