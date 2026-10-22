നയൻതാരയുടെ മൂക്കുത്തി അമ്മന് 2- മഹാശക്തി'യുടെ ട്രെയിലർ തരംഗമാകുന്നു; ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് നവംബർ 6ന്
2020ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുരാണവും ത്രില്ലറും കോർത്തിണക്കിയ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 5:13 PM IST
സുന്ദർ സി യുടെ സംവിധാനത്തിൽ നയൻതാര പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന 'മൂക്കുത്തി അമ്മന് 2- മഹാശക്തി'യുടെ ട്രെയിലർ പുറത്ത്. സമകാലീന സംഭവങ്ങളും പൂർവ്വകാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതാകും സിനിമയെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന.
മൂക്കുത്തി അമ്മനായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായും നയൻതാര ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അമ്മ വേഷത്തിൽ ഉർവശിയും ഉണ്ട്. സുന്ദര് സി. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നവംബർ 6ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. ദീപാവലി റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തുക.ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ തരംഗമാകുകയാണ്. രണ്ടു മില്യണിലധികം ആളുകളാണ് ഇതിനോടകം ട്രെയിലര് കണ്ടത്.
ചിത്രത്തിന്റേതായി നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിച്ച മൂക്കുത്തി അമ്മന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിനു ശേഷം ഭക്തി, നര്മം, സാമൂഹികപ്രസക്തി എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് രണ്ടാം ഭാഗം മഹാശക്തി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
2020ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുരാണവും ത്രില്ലറും കോർത്തിണക്കിയ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നയൻതാര, ദുനിയ വിജയ്, റെജീന കാസാൻഡ്ര, ഉർവശി, യോഗി ബാബു, മൈന നന്ദിനി, ഗരുഡ റാം, അഭിനയ, ശ്രുതി എസ്., സിംഗപുലി അണ്ണാവി, വി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ, ശിവകുമാർ എസ്സ് , സുനിൽ വർമ്മ ഇൻഡുകുരി, വർഷിണി വെങ്കട്ട്, പാല കരുപ്പയ്യ, ആനന്ദ അധിഷ്ട ലക്ഷ്മി, നിതിൻ സത്യ, ഡെബ്ലിന ചാക്കി എന്നിവരാണ് മഹാശക്തിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വിശാലമായ സെറ്റുകള്, വലിയ ദൃശ്യങ്ങള്, യഥാര്ഥ സുന്ദര് സി. ശൈലിയില് ഭക്തി, നിഗൂഢത, മാസ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കഥാസന്ദര്ഭത്തോടെയാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലേക്കെത്തുന്നത്. വേൽസ് ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ബാനറിൽ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഡോ. ഇഷാരി കെ. ഗണേഷ് നിർവഹിക്കുന്നു. മഹാശക്തിയുടെ രചനയും സംവിധാനവും സുന്ദർ സി ആണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം : ഹിപ്പ്ഹോപ്പ് തമിഴനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാതാക്കൾ ഖുശ്ബു സുന്ദർ, കുഷ്മിത ഗണേഷ്, ഇഷാൻ സക്സേന, വിഘ്നേഷ് ശിവൻ എന്നിവരാണ്. പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
അതേസമയം തമിഴ്, മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങള് ദീപാവലി റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രഭുദേവയുടെ 'മൂൺവാക്ക്', സൂര്യയുടെ 'സീൻ' എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഉത്സവകാല റിലീസുകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.