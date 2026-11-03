ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് തമിഴയുടെ സംഗീതം! നയൻതാര ചിത്രം 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2: മഹാശക്തി' ട്രാൻസ് വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്
ചിത്രം ദീപാവലി റിലീസായി നവംബര് ആറിന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 5:04 PM IST
സിനിമാ പ്രേമികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നയന്താര പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'മൂക്കുത്തി അമ്മന് 2- മഹാശക്തി'. സുന്ദര് സിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും ട്രെയിലറുമെല്ലാം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് തമിഴയുടെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം 'മഹാശക്തി ട്രാൻസ്വീ'ഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് തമിഴയുടെ രചനയിലും സംഗീത സംവിധാനത്തിലും ഒരുങ്ങിയ ഗാനത്തിൽ അരുണാ രവീന്ദ്രൻ , ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് തമിഴ , കൗഷിക് ക്രിഷ് എന്നിവരാണ് ആലാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലി റിലീസായി നവംബർ 6ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രത്തിനായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
വേൽസ് ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. ഇഷാരി കെ. ഗണേഷാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. 'മഹാശക്തി'യുടെ രചനയും സംവിധാനവും സുന്ദർ സി ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം ഹിപ്പ്ഹോപ്പ് തമിഴനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഖുശ്ബു സുന്ദർ, കുഷ്മിത ഗണേഷ്, ഇഷാൻ സക്സേന, വിഘ്നേഷ് ശിവൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്കറെ സഹ നിർമ്മാതാക്കൾ .
എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും തിയേറ്ററില് ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡിവൈൻ എന്റർടൈനറാണ് 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2 മഹാശക്തി'. സെൻസറിങ് പൂർത്തിയായ ചിത്രത്തിന് യുഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചത്.
നയൻതാര, ദുനിയ വിജയ്, റെജീന കാസാൻഡ്ര, ഉർവശി, യോഗി ബാബു, മൈന നന്ദിനി, ഗരുഡ റാം, അഭിനയ, ശ്രുതി എസ്, സിംഗപുലി അണ്ണാവി, വി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ, ശിവകുമാർ എസ് , സുനിൽ വർമ്മ ഇൻഡുകുരി, വർഷിണി വെങ്കട്ട്, പാല കരുപ്പയ്യ, ആനന്ദ അധിഷ്ട ലക്ഷ്മി, നിതിൻ സത്യ, ഡെബ്ലിന ചാക്കി എന്നിവരാണ് മഹാശക്തിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വിശാലമായ സെറ്റുകള്, വലിയ ദൃശ്യങ്ങള്, യഥാര്ഥ സുന്ദര് സി. ശൈലിയില് ഭക്തി, നിഗൂഢത, മാസ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കഥാസന്ദര്ഭത്തോടെയാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലേക്കെത്തുന്നത്.
ഭാവന റിലീസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ വിതരണം നിർവഹിക്കുന്നത് . മാർക്കറ്റിംഗ് : സിനി കണക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, പി ആർ ഒ : പ്രതീഷ് ശേഖർ.