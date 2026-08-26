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സാമന്തയുടെ 'പ്രഗ്നൻസി വർക്കൗട്ട്' ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറല്‍; ഒപ്പം ആരാധകർക്കായി ഒരു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പും!

ഗർഭകാലത്തെ തൻ്റെ വ്യായാമ മുറകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സുതുറക്കുകയാണ് താരം

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Samantha Ruth Prabhu Shares Pregnancy Workout Glimpses With Important Disclaimer (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 3:34 PM IST

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സെലിബ്രിറ്റി ഫിറ്റ്‌നസ് ലോകത്തും സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിലും ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം പ്രിയനടി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവിൻ്റെ പുത്തൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകളാണ്. ഗർഭകാലത്തും തന്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് ദിനചര്യകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ, എന്നാൽ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സാമന്തയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. ഗർഭകാലത്തെ തൻ്റെ വ്യായാമ മുറകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സുതുറക്കുകയാണ് താരം.

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മുൻപത്തെപ്പോലെ കഠിനമായ വർക്കൗട്ടുകൾക്ക് മുതിരാതെ, ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പരിശീലനമെന്ന് സാമന്ത വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജിമ്മിൽ ഡെഡ്‌ലിഫ്റ്റും ഡംബെല്ലും ഉപയോഗിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സാമന്ത കുറിച്ചു.

"ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർക്കൗട്ട് രീതികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കഠിനമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ, നമ്മുടെ ശരീരം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്." നടി പങ്കുവച്ചു.

ചില ദിവസങ്ങളിൽ തനിക്ക് നല്ല കരുത്ത് തോന്നാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ വ്യായാമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ തൻ്റെ പരമാവധി ശേഷിയുടെ 70 ശതമാനം മാത്രമാണ് താരം വർക്കൗട്ടിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത്.

ആരാധകർക്കായി ഒരു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ്

വർക്കൗട്ട് വീഡിയോകൾ പങ്കുവച്ചതിനൊപ്പം ഗർഭിണികളായ തൻ്റെ ആരാധകർക്കായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുന്നറിയിപ്പും സാമന്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താൻ വർഷങ്ങളായി സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും, ഡോക്ടറുടെ പൂർണമായ അനുമതിയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യായാമം തുടരുന്നതെന്നും സാമന്ത വ്യക്തമാക്കി.

പ്രസവകാല വ്യായാമങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് തൻ്റെ പരിശീലനം. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ, തൻ്റെ വീഡിയോകൾ കണ്ട് ആരും സ്വയം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ മുതിരരുതെന്നും ഡോക്ടറുടെയും വിദഗ്‌ധരുടെയും ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ ഗർഭകാലത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യാവൂ എന്നും സാമന്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

കാത്തിരിപ്പോടെ ആരാധകർ; സിനിമയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഇടവേള

തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മാ ഇൻ്റി ബംഗാരം' എന്ന സിനിമയുടെ വിജയ ആഘോഷത്തിനിടയിലാണ് താൻ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന വിവരം സാമന്ത പങ്കുവെച്ചത്. നിലവിലെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം താരം അഭിനയത്തിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി ഇടവേള എടുക്കും.

പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ രാജ് നിദിമോരുവും സാമന്തയും തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കൺമണിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. 2025 ഡിസംബറിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ഈ വർഷം ജൂണിലാണ് സാമന്ത ഗർഭിണിയാണെന്ന വാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാമന്ത തന്നെ നിർമ്മിച്ച്, രാജ് നിദിമോരു തിരക്കഥയൊരുക്കിയ 'മാ ഇൻ്റി ബംഗാരം' തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയമാണ് കൊയ്തത്.

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