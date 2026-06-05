ചെക്കന് തിയേറ്റര് അങ്ങെടുത്തു! ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി നസ്ലിന്, കയ്യടി നേടി സംവിധായകന്; മോളിവുഡ് ടൈംസ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
സിനിമാ സംവിധായകനാകണമെന്ന മോഹവുമായി നടക്കുന്ന വിനീത് മാധവന് എന്ന കൗമാരക്കാരനായാണ് നസ്ലിന് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലെ സിനിമ പ്രമേയമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 3:45 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം നസ്ലിന്റെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമ്പോള് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം മോളിവുഡ് ടൈംസ് ഇന്ന് (ജൂണ് 5) തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദര് നായക് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഇത്.
ട്രെയിലര് പോലുമില്ലാതെയാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. മോളിവുഡ് ടൈംസിന് പ്രീ റിലീസ് ട്രെയിലര് ഇല്ലെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല് ഒന്നും അറിയാതെ സിനിമ കാണുകയെന്നും കഴിയുമെങ്കില് ടീസര് പോലും കാണരുതെന്നുമാണ് സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
📂#MollywoodTimes : Dear Cinephiles, this one is for you 🤍🔥🔥— Elton. (@elton_offl) June 5, 2026
നല്ല വൃത്തിക്കുള്ള Presentation., Straight to the point without much lag. Don't know about the BO verdict but this one surely has my heart., @abhinavsnayak's MOLLYWOOD TIMES.. 🤍 pic.twitter.com/h2CKDFrDvJ
ട്രെയിലര് നല്കി ഒരു സൂചന പോലും നല്കാതെ എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
നസ്ലെൻ കലക്കിയെന്നും സിനിമാപ്രേമികള്ക്കുള്ള കഥയാണ് ഇതെന്നാണുമാണ് പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
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#MollywoodTimes is a brutally honest take on the realities of the cinema industry, and #AbhinavSunderNayak unapologetically voices them out in his second outing.— Shyam Krishnan (@ShyamkrishnanB) June 5, 2026
The film is very interesting and keeps us curious throughout the first half, but it gradually strays away and loses… pic.twitter.com/fn9BEOWBVY
"നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്രസന്റേഷന്" എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. " സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ആകുന്ന ഒരു കഥ. ഒരു ഫിലിംമേക്കറുടെ സ്രഗിളും സ്വപ്നങ്ങളും മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
Booked For #MollywoodTimes pic.twitter.com/SDoycrDUnS— SonGoKu 🦇 (@MeSonGoku07) June 4, 2026
"ഷറഫുദ്ധീൻ, റോഷൻ, സംഗീത് പ്രതാപ്, ജഗദീഷ് എന്നിവരും സിനിമയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ട്", ഒരു സിനിമാപ്രേമി കുറിച്ചു. "മലയാള സിനിമയുടെ രക്ഷകന് തന്നെ", മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
#MollywoodTimes 1st Half :Kolaam💯💪— Ak Van (@kingakkhanmal75) June 5, 2026
Pakka Making By Mr @abhinavsnayak 🔥🔥
Loving This Till Now❤️
The Last Few Minutes Till Interval Felt Slow, but also Necessary👍#Naslen Sherikkum Kalakki📈
Chirikaan Koore Ondu
Now All Depends On the 2nd Half and A Convincing Climax🤞 pic.twitter.com/hvZZWDhtez
"കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പക്കാ എന്റര്ടെയ്നര് നെസ്ലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്ന് കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനവിന്റെ സംവിധാനവും അവതരണവും ടോപ് ക്ലാസ്. ഓരോ നിമിഷവും എന്ഗേജിംഗ് ആയി", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
നസ്ലിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചാണ് പല പ്രേക്ഷകരും എടുത്തു പറയുന്നത്. ഗംഭീരമായെന്നാണ് അഭിപ്രായം.
Good Response for #MollywoodTimes from Cinephiles #Naslen’s Performance ❤️✨— AB George (@AbGeorge_) June 5, 2026
Cinema aspirants can relate 👍🏻 pic.twitter.com/oAgon8QJs2
സിനിമാ സംവിധായകനാകണമെന്ന മോഹവുമായി നടക്കുന്ന വിനീത് മാധവന് എന്ന കൗമാരക്കാരനായെയാണ് നസ്ലിന് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നസ്ലിന് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയും കഥാപാത്രവുമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസിലേതെന്ന് നേരത്തെ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു.
#MollywoodTimes 🎬— Kerala Trends (@KeralaTrends2) June 5, 2026
A film that breaks the stereotypical success formulas of fate, honesty, empathy and hardwork. Director @abhinavsnayak proves once again that he is one of this generation's most out of the box filmmakers. #Nalsen explores another shade of his acting abilities. pic.twitter.com/Sq64cD0TLN
ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നസ്ലിന് ഒപ്പം സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന് എന്നിവരും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
രാമു സുനിലാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വജിത്ത് ഒടുക്കത്തിൽ. സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ്.
#MollywoodTimes 🎬— Kerala Trends (@KeralaTrends2) June 5, 2026
A film that breaks the stereotypical success formulas of fate, honesty, empathy and hardwork. Director @abhinavsnayak proves once again that he is one of this generation's most out of the box filmmakers. #Nalsen explores another shade of his acting abilities. pic.twitter.com/Sq64cD0TLN
തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ശ്രദ്ധേയനായ എഡിറ്ററും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ അഭിനവ് സുന്ദര് നായകിന്റെ സംവിധാനവും, ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാന്റെ നിര്മാണവും ഒന്നിക്കുന്നതോടെ ‘മോളിവുഡ് ടൈംസ്’ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണര്ത്തുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടായി മാറുകയാണ്.
#MollywoodTimes അടിപൊളി പടം! 👌🔥❤️— Manas. (@_manase_) June 5, 2026
കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പക്കാ Entertainer! 🙌🏻#Naslen തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്ന് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 👏🔥@abhinavsnayak ന്റെ Direction & Making ടോപ്പ് ക്ലാസ്. ഓരോ നിമിഷവും എൻഗേജിംഗ് ആയി… pic.twitter.com/zbZMsZri0i
എഡിറ്റിംഗ്: നിധിൻ രാജ് അരോൾ & ഡയറക്ടർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ & മിക്സിംഗ്: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ: ആശിഖ് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: മാഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണെക്സ് സേവിയർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സുധർമൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ശിവകുമാർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: രാജേഷ് അടൂർ, വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജി ബ്രിക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: ശ്രീക് വാരിയർ, മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ്: ജോബിൻ ജോസഫ്, പി.ആർ.ഒ: എ എസ് ദിനേശ്, സ്റ്റിൽസ്: ബോയക്, ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്.
#MollywoodTimes മലയാള സിനിമ യുടെ രക്ഷകൻ തന്നെ 🔥🔥👊— Sivadath V H (@SivadathH68311) June 5, 2026
A heartfelt tribute to every dreamer who wants to make it big in cinema. 🎬✨
Abhinav Sundar Nayak once again delivers a film packed with emotions, humor, and soul. The filmmaker's struggles and passion are portrayed… pic.twitter.com/d6CdNEDfNR