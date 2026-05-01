ETV Bharat / entertainment

പേട്രിയറ്റില്‍ നായകന്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെന്ന് മമ്മൂട്ടി; ആ ക്ലൈമാക്‌സ് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂവെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍

പേട്രിയറ്റ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ലൈവില്‍ ഒന്നിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും.

Patriot (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

രാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്. മഹേഷ് നാരായണന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന പേട്രിയറ്റ് മെയ് 1ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി.

പേട്രിയറ്റ് റിലീസിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുന്‍പേ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് വീഡിയോയില്‍ മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ചാക്കോച്ചനുമൊക്കെ എത്തിയത് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവര്‍ന്നിരുന്നു. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും സംസാരം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനിടയിലേക്ക് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ കൂടി എത്തിയതോടെ ചാറ്റ് കൂടുതല്‍ രസകരമായി.

മോഹന്‍ലാല്‍ ബോബന്‍ എന്നാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ചാക്കോച്ചന്‍ എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ബോബന്‍ എന്ന വിളിയിലേക്ക് തന്നെ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തി. എന്നാല്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അച്ഛന്‍റെയും അപ്പൂപ്പന്‍റെയും പേരാണെന്നും സത്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി പേരില്ലെന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ രസകരമായ കൗണ്ടറുമെത്തിയിരുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ യു എസില്‍ നിന്നാണ് ലൈവില്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ മമ്മൂട്ടിയും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും എറണാകുളത്തുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും സിനിമ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

താൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ദുബായിലേക്ക് പോകുമെന്നും അവിടെ വച്ചാകും ചിത്രം കാണുകയെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അവിടെ വെച്ച് ചിത്രം കാണുമെന്നും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും വ്യക്തമാക്കി. സിനിമ ന്യൂയോർക്കിൽ കാണാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു മോഹൻലാല്‍ പറഞ്ഞത്.

നമ്മളൊന്നിച്ച് ഒരുപാട് കാലത്തിനുശേഷം വരുന്ന സിനിമയല്ലേ' എന്ന് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയോട് ആവേശത്തോടെ ചോദിച്ചു. യുഎസ്സിൽ രാത്രി 11:30-ഓടെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും അപ്പോൾ കാണുമെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ആരാണ് പേട്രിയറ്റിലെ നായകൻ എന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ തന്നെയാണ് നായകനെന്ന് മമ്മൂട്ടി ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാവരും നായകനും വില്ലനുമാണെന്നാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മറുപടി.

“നമ്മുടെ കൈയിലുള്ളത് തന്നെയാണോ അവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് ടെന്‍ഷന്‍ എന്ന് സിനിമയുടെ ഹൈപ്പിനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. നമ്മളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കാണ്. നിർമാതാവിന് മുടക്കുമുതലും ലാഭവും കിട്ടണം. എന്നാല്‍ മാത്രമേ ഇനിയും ഇത്തരത്തില്‍ സിനിമകള്‍ സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങു.. മികച്ച ബുക്കിങ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.’’– മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

മറ്റ് ഭാഷകളിലും നാളെത്തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ഇതിനിടയില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മറുഭാഷാ പതിപ്പുകളുടെ സെന്‍സറിങ് കഴിയാന്‍ ഒരാഴ്ച എടുക്കുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി. സംവിധായകന്‍ എവിടെ എന്ന മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാതെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചുകാണും എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി.

“ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇന്ന് ഉറങ്ങുമോ എന്ന് അറിയില്ല. കറക്ഷന്‍ തന്നെ കറക്ഷന്‍. ഡയറക്ടര്‍ മാത്രമല്ല അസിസ്റ്റന്‍റ്സും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുമൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല”, മമ്മൂട്ടി രസകരമായി പറഞ്ഞു. സിനിമ ഇറങ്ങി വിജയമാകുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയട്ടെയെന്ന് മോഹൻലാൽ ആശംസിച്ചു. സിനിമ വിജയം നേടുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടയില്‍ സിനിമ കണ്ടോ എന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മഹേഷ് കാണിച്ചു തരില്ലെന്നായിരുന്നു കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍റെ മറുപടി. ഇതു തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിയും പറഞ്ഞത്. സിനിമ ആകെ കണ്ടത് പ്രകാശ് വർമ മാത്രമാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങള്‍ മാത്രമേ താന്‍ കണ്ടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഒരു ഫൈറ്റ് സീനിലെ ഫൈറ്റ് രംഗം നന്നായി എന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ക്ലൈമാക്സിലെ ഫൈറ്റ് വളരെ നന്നായി എന്നായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിനോട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഉടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ രസകരമായ കൗണ്ടര്‍ വന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് കൂടി പറഞ്ഞുകൊടുക്ക് എന്നായിരുന്നു അത്. ആവേശം കൊണ്ട് അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോകുന്നതാണെന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി.

ഇടയ്ക്കിടെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വൈഫൈ കട്ട് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ വൈഫിനെ അടുത്തിരൂത്തൂ എന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ രസകരമായ കൗണ്ടറുമെത്തി. ജെന്‍സി തലമുറയില്‍ പെട്ടവര്‍ ആദ്യമായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും സിനിമ കാണാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ പറഞ്ഞു.

ജെൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ജെൻ ആൽഫ വന്നില്ലേ എന്നാണ് ഇതിനോട് മോഹൻലാൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതോടെ അവരും എന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പുതിയതലമുറയ്ക്ക് കൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും മോഹൻലാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

MAMMOOTTY AND MOHANLAL
PATRIOT MOVIE RELEASE
MOLLYWOOD LEGENDS
PATRIOT MOVIE
MAMMOOTTY AND MOHANLAL MOVIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.