ദൃശ്യം 3 മുതല്‍ പാട്രിയേറ്റ് വരെ! വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്ക്, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങള്‍; 2026-ല്‍ റിലീസാവുന്ന സിനിമകളുടെ പട്ടിക ഇതാ

വമ്പന്‍ താരങ്ങള്‍, ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങള്‍, ഒരുങ്ങുന്നത് ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ.

UPCOMING MALAYALAM MOVIES DRISHYAM 3 MOVIE RELEASE MOHANLAL MOVIES LATEST MOVIE RELEASE
MOVIE POSTER (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 5:30 PM IST

10 Min Read
ന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകത്ത് തലയെടുപ്പോടെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖല നില്‍ക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് 2025 ല്‍ മോളിവുഡ് സമ്മാനിച്ചത്. പോയ വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പത്ത് ചിത്രങ്ങളില്‍ മലയാളവും ഇടം പിടിച്ചെന്നത് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ്. പല പരീക്ഷണങ്ങളും അഴിച്ചു പണികളും ഇതിനോടകം തന്നെ മോളിവുഡ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്‍റെ ഫലമാണ് ലോക സിനിമ മേഖലയില്‍ പോലും മലയാള സിനിമയുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നു കേട്ടത്. 2026 ലും വമ്പന്‍ സിനിമകളാണ് അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്‍കുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഷം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

ജീത്തു ജോസഫ്- മോഹന്‍ലാല്‍

ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍-മീന എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ദൃശ്യം 3 യ്ക്കായി പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി പതിപ്പ് ദൃശ്യം 3 യുടെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളം പതിപ്പിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും സൂപ്പർഹിറ്റ് ആയതിനാൽ മൂന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും വലുതാണ്.

Mohanlal Jeethu Joseph (ETV Bharat)

മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ തിയേറ്റര്‍ ഡിജിറ്റല്‍ റൈറ്റ്സ് റിലീസിന് മുന്‍പേ തന്നെ വിറ്റു പോയിരുന്നു. വമ്പന്‍ തുകയ്ക്കാണ് ബിസിനസ് നടന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

മോഹന്‍ലാല്‍ - മമ്മൂട്ടി

മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നതിന്‍റെ ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍. മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാട്രിയേറ്റിലാണ് 17 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുതാരങ്ങളും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തില്‍ ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറിൻ ഷിഹാബ്, ജിനു ജോസഫ്, രാജീവ് മേനോൻ, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ തുടങ്ങി വൻതാരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

ശ്രീലങ്ക, അസർബൈജാൻ, ഡൽഹി, ഷാർജ, കൊച്ചി, ലഡാക്ക്, യു.കെ. എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

MOHANLAL MAMMOOTTY (ETV Bharat)

സംവിധായകന്‍ മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്‍റോ ജോസഫ്, സുബാഷ് സലിം എന്നിവരാണ് നിര്‍മ്മാണം. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്‌ത ഛായാഗ്രാഹകന്‍ മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍ - സി.ആര്‍ സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. 2026 ഏപ്രില്‍ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍.

ജയസൂര്യ- റോജിന്‍ തോമസ്

മലയാളികള്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കത്തനാര്‍. ജയസൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ഈ ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചിത്രം അമാനുഷിക ശക്തികളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ പുരോഹിതനായ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ഹോം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം റോജിന്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കത്തനാര്‍. മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷനും, ഒന്നര വര്‍ഷം നീണ്ടു നിന്ന ചിത്രീകരണവുമായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടേത്. ആർ.രാമാനന്ദാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനുഷ്ക ഷെട്ടി, പ്രഭുദേവ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, കുൽപ്രീത് യാദവ്, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. മലയാതി താരങ്ങളായ സനൂപ് സന്തോഷ്, കോട്ടയം രമേശ്, ദേവിക സഞ്ജയ്, കിരണ്‍ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

വെർച്വൽ പ്രൊഡക്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിനൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍-നഹാസ് ഹിദായത്ത്

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വേഫെറര്‍ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍, ജോം വര്‍ഗീസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മ്മാണം. ആര്‍ഡിഎക്‌സ് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നഹാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ കരിയറിലെ 40-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഐ ആം ഗെയിം'. ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

Movie (Poster)

ജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്തു എന്നിവർ തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ആദർശ് സുകുമാരനും ഷഹബാസ് റഷീദുമാണ്. സ്റ്റൈലിഷ്, മാസ്സ് ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

നിവിന്‍ പോളി- ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍

നിവിന്‍ പോളി ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ബിഗ്‌ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രവും ഈ വര്‍ഷം അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി. കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായ ചില രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, ആർഡി ഇലുമിനേഷൻസ് എൽഎൽപി എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ അടുത്തിടെ കാണാത്ത ഴോണര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തുമായി തൊണ്ണൂറോളം ദിവസങ്ങളെടുത്താണ് ചിത്രം പൂർത്തിയായത്. 2026 ല്‍ ആദ്യപാദത്തില്‍ ചിത്രം റിലീസിനെത്തും.

MOVIE (POSTER)

സിനിമ ജീവിതത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ അതിശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

ഷറഫുദ്ധീൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, നീതു കൃഷ്ണ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ, സബിത ആനന്ദ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, നിഷാന്ത് സാഗർ, ആർജെ വിജിത, സായ് കുമാർ, വൈശാഖ് ശങ്കർ, മേഖ തോമസ് , ചിരാഗ് ജാനി, അനീന, നന്ദിനി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ചിലമ്പൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

മമ്മൂട്ടി ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ചിത്രം

മാർക്കോ, കാട്ടാളന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റിസ് ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി നായകനായ ചിത്രവും അണിയറയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഷെരീഫ് മുഹമ്മദാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഖാലിദ് റഹ്മാനാണ്. ഉണ്ട എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും ഖാലിദ് റഹ്മാനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

പൂര്‍ണമായും ഗ്യാംങ്‌വാര്‍ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലറായിട്ടാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കില്‍ വലിയതാരനിരയോടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക മികവോടെയുമായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. ചിത്രത്തിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റ് നിര്‍മിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. നിയോഗ്, സുഹാസ്, ഷർഫു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനും താരത്തിനും ഉള്ള ആദരമായാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഓരോ സിനിമയിലും മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ഖാലിദ് റഹ്മാനുമായി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വാനോളമാണ്.

മലയാളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടേറെ വമ്പൻ താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വമ്പൻ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ അണിനിരക്കുക. മലയാളത്തിലെ തന്നെ മികച്ചൊരു ദൃശ്യ വിസ്മയം തന്നെ ആകുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മോഹൻലാൽ - തരുൺമൂർത്തി

തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആഷിക് ഉസ്‌മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സില്‍ രതീഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത്. ഷാജി കുമാർ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കും.

മോഹന്‍ലാലും സിനിമാ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും (ETV Bharat)

തന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രം മോഹന്‍ലാലിനൊടൊപ്പമാണെന്ന് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി നേരത്തെ സൂചനകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല്‍ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്.

പൃഥ്വിരാജ്- മോഹന്‍ലാല്‍

മോഹന്‍ലാലും-പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഖലീഫ. പൃഥ്വിരാജ് കള്ളക്കടത്തുക്കാരന്‍ വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. അലിയുടെ മുത്തച്ഛനായ മമ്പാറക്കല്‍ അഹമ്മദ് അലിയായാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത്. 2026 ഓണം റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

പൃഥ്വിരാജ് (ETV Bharat)

പോക്കിരി രാജയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിന്‍റെ ഹിറ്റ്‌മേക്കര്‍ വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഖലഫ.ആക്ഷന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായ ഈ ചിത്രം വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ജിനു എബ്രഹാമാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.ആദം ജോണ്‍, ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് കാപ്പ കടുവ എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം ജിനുവും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്.

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍- ജൂഡ് ആന്തണി

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകള്‍ വിസ്മയ ആദ്യമായി സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്ന സിനിമയാണ് തുടക്കം. ഒക്ടോ‌ബറില്‍ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം മോഹന്‍ലാല്‍ അഥിതി വേഷത്തില്‍ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജൂഡ് അന്തോണിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആന്‍റണി പെരമ്പാവൂര്‍ ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന്‍റെ 37-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. 'എമ്പുരാനി'ലും ആശിഷ് ജോ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്‌തിരുന്നു. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്‌സിലാണ് ആശിഷ് ജോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

നിവിന്‍ പോളി- മമിത ബൈജു

പ്രേമലു എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഗിരീഷ് എ ഡിയും ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്. നിവിന്‍ പോളിയും മമിത ബൈജുവാണ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേര്‍ന്ന് രചന നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. പ്രേമലുവിന് തിരക്കഥയെഴുതിയ ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ആറാമത് ചിത്രമാണിത്. വിഷ്‌ണു വിജയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്‍കുന്നത്. റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

നിവിന്‍ പോളി- നയന്‍താര

ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിന്‍ പോളിയും നയന്‍താരയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഡിയര്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്. നവാഗതരായ സന്ദീപ് കുമാര്‍, ജോര്‍ജ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

നിവിന്‍ പോളി ജൂനിയര്‍ പിക്ചേഴിസിനൊപ്പം നയന്‍താര വിഘ്നേഷ് ശിവന്‍ എന്നിവരുടെ ഹോം പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഹൗസായ റൗഡി പിക്ചേഴ്സും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ജയസൂര്യ- മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ്

പ്രേക്ഷകർ നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആട് 3'. മലയാളികളെ അങ്ങേയറ്റം ചിരിപ്പിച്ച ചിത്രമാണ് ആടിന്‍റെ മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും.

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആട്1, ആട് 2 വിന് വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതായാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വലുതാണ്. മൂന്നാം ഭാഗം ടൈം ട്രാവല്‍ചിത്രമായാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. 2026 മാര്‍ച്ച് 19 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

MOVIE (POSTER)

കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ വേണു കുന്നപ്പള്ളിയും ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് ഹൗസിന്‍റെ ബാനറില് വിജയ് ബാബുവും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. അഖില്‍ജോര്‍ജ് ഛായാഗ്രഹണവും ഷാന്‍റഹ്മാന്‍ സംഗീതവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റര്‍ ലിജോ പോള്‍ ആണ്.

മലയാളികളെ കുടുകുടെ ചിരിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് ആട് 2, ആട് 3. ഇതിലെ ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിച്ച ഷാജി പാപ്പന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

ആസിഫ് അലി- രോഹിത് വി എസ്

ആസിഫ് അലി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ടിക്കി ടാക്ക. ആസിഫ് അലിയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ ഹൈ ഒക്ടേവ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാകും ടിക്കി ടാക്ക. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ നിർമാതാക്കളായ ടി സീരീസ് ഫിലിംസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിൽമിക്കുന്നത്.

കെ.ജി.എഫ് പോലുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതമൊരുക്കിയ രവി ബസ്രൂർ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് അതിരടി.

ഡോ. അനന്തു എന്‍റര്‍ടെയ്മന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. 2026 ഓണം റിലീസായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

MOVIE (POSTER)

ഒരു മാസ് കളര്‍ഫുള്‍ ക്യാമ്പസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് സൂചന. നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. മള്‍ട്ടിസ്റ്റാറായ ഈ ചിത്രത്തില്‍ ബേസില്‍ ജോസഫിനേയും ടൊവിനോ തോമസിനേയും വിനീത് ശ്രീനിവാസനേയും മാസ് ആയാണ് ടൈറ്റില്‍ ടീസറില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍- അദ്വൈത് നായര്‍

അർജുൻ അശോകൻ വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പിലും വേഷവിധാനത്തിലുമെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ചത്ത പച്ച'. ലോക്കോ ലോബോ എന്ന് പേരുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍ വേഷമിടുന്നത്.

നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റസ്ലിങ് ചിത്രം കൂടിയാണ്. റോഷൻ മാത്യു, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു രണ്ടു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

MOVIE (POSTER)

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ പഞ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ മുതൽമുടക്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും ആക്‌ഷൻ ത്രില്ലറായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യുവാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹരമായ റസ്ലിങ്ങിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവം കൂടി പകരുന്നതായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം.

ചിദംബരം- ജീത്തു മാധവന്‍

പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് ബാലന്‍. മലയാളത്തിലെ ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ബാലൻ. ‘രോമാഞ്ചം’, ‘ആവേശം’ എന്നീ ഹിറ്റ് സിനിമകളൊരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിക്കുന്നത്.

കെ വി എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സി’ന് വേണ്ടി അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സെറ്റുകൾ നിർമിച്ച അജയൻ ചാലിശേരിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. സുഷിൻ ശ്യാം സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി കാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഷൈജു ഖാലിദ്. എഡിറ്റിങ്: വിവേക് ഹർഷൻ

ടൊവീനോ തോമസ്- കയാദു ലോഹർ

ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. 1950-60 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' പറയുന്നത്.

കയാദു ലോഹർ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോയുടെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ടൊവിനോ, കയാദു എന്നിവരെ കൂടാതെ വിജയരാഘവൻ, സുധീർ കരമന, വിനോദ് കേദാമംഗലം, ബാബുരാജ്, പ്രശാന്ത് അലക്‌സ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും. ക്വീൻ, ജനഗണമന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ തുടങ്ങീ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി ജോസ്.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ നൗഫല്‍, ബ്രിജീഷ് എന്നിവര്‍ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. സി ക്യൂബ് ബ്രോ എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ ചരൺ, ചാണുക്യ, ചൈതന്യ, തൻസീര്‍ എന്നിവര്‍ സഹനിര്‍മ്മാതാക്കളുമാണ്. ടിഎസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍-അരുണ്‍ ചന്തു

അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാളത്തിന്‍റെ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ടായി ജനലക്ഷങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ജഗതി ശ്രീകുമാർ പ്രൊഫ.അമ്പിളിയായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് വല.

ഗോകുല്‍ സുരേഷ്, അജു വര്‍ഗീസ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം 'ഗഗനചാരി'യിലെ അനാര്‍ക്കലി മരിക്കാര്‍, കെ.ബി ഗണേശ്‍ കുമാര്‍, ജോണ്‍ കൈപ്പള്ളില എന്നിവരും വലയില്‍ ഭാഗമാണ്. മാത്രമല്ല, മാധവ് സുരേഷും ഭഗത് മാനുവലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്.

Movie Poster (ETV Bharat)

ലോകത്തെ തന്‍റെ കൈവെള്ളയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍റെ റോളിലാണ് വീഡിയോയിൽ ജഗതി ശ്രീകുമാറിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഗഗനചാരി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയില്‍ പുത്തന്‍ ജോണര്‍ തുറന്നുകൊടുത്ത യുവ സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ ചന്തുവിന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രമായാണ് വല എത്തുന്നത്. സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ മോക്യുമെന്‍ററിയായ 'ഗഗനചാരി'ക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന ചിത്രവും പുതുമയുള്ള പ്രമേയവും കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് വരുന്നത്.

UPCOMING MALAYALAM MOVIES
DRISHYAM 3 MOVIE RELEASE
MOHANLAL MOVIES
LATEST MOVIE RELEASE
UPCOMING MALAYALAM MOVIE LIST 2026

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

