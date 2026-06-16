'തഗ് വൈഫ് തന്നെ'; ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന് പോയ അളിയന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു! മോഹിനിയാട്ടം ഡിലീറ്റഡ് സീന്
ഡാര്ക്ക് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രമാണ് മോഹിനിയാട്ടം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 11:07 AM IST
കൃഷ്ണദാസ് മുരളി സംവിധാനം ചെയ്ത ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് മോഹിനിയാട്ടം. സൈജു കുറുപ്പ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. തിയേറ്ററിലും ബോക്സ് ഓഫിസിലും ഒരുപോലെ വിജയിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഡിലീറ്റഡ് സീനാണ് ഇപ്പോള് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഭരതന്നായരുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണവും തകര്ന്നു പോയ കുടുംബത്തിന്റെ അതിജീവനവുമാണ് രണ്ടാം ഭാഗം പറയുന്നത്. ഭരതന് നായരുടെ മരണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ രുക്മിണി അമ്മയുടെയും മകന് അജയ ഘോഷിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഏറ്റെടുക്കാന് ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകനായ ശശിയും കുടുംബവും തയാറാവുന്നു. അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി ശശിയും കുടുംബവും ഇവരുടെ കണ്ണൂരിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നു. നാട്ടിലുള്ള കുടുംബ സ്വത്ത് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് രുക്മിണിയമ്മയ്ക്കും മകനും ഒരു വീട് വാങ്ങി നല്കുന്നു. എന്നാല് ഇവരെ സെറ്റിലാക്കുന്നതിനിടയില് അവിടെ അവരെ കാത്തിരുന്നത് ഭരതന് നായര് ബാക്കി വച്ചിട്ടു പോയ തട്ടിപ്പിന്റെ മറ്റൊരു കഥയാണ്. ഇവിടെ അവര് പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നതും ഊരാക്കുടുക്കില് പെടുന്നതുമൊക്കെ സിനിമയില് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ തുടര്ന്ന് ശശിയുടെ അളിയന് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതും സിനിമയിലുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ ഡിലീറ്റഡ് സീന് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. നന്ദു പൊതുവാള് അവതരിപ്പിച്ച അളിയന് കഥാപാത്രം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഡിലീറ്റഡ് സീനിലുള്ളത്. മക്കളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ വീഡിയോയില് കാണാം.
സൈജു കുറുപ്പ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും തോമസ് തിരുവല്ല ഫിലിസും ചേര്ന്ന് നിര്മിച്ച ചിത്രം ആദ്യ ഭാഗം ഒടിടിയില് നേടിയ വലിയ വിജയത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുങ്ങിയത്. ഡാര്ക്ക് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രമാണിത്.
അതേസമയം നര്മരസത്തില് അവതരിപ്പിച്ച ഭരതനാട്യം തിയേറ്ററുകളില് വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. എന്നാല് ഒടിടിയിലൂടെ സിനിമ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയതെന്ന് സംവിധായകന് തന്നെ പറഞ്ഞു.
തോമസ് തിരുവല്ല ഫിലിംസിന്റെയും, സൈജു കുറുപ്പ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെയും ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചത് ലിനി മറിയം ഡേവിഡ്, അനുപമ ബി നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ്.
സൈജു കുറുപ്പിനെ കൂടാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജഗദീഷ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, ബേബി ജീൻ, കലാരഞ്ജിനി, ശ്രീജ രവി, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, സ്വാതി ദാസ് പ്രഭു, ദിവ്യ നായർ, ശ്രുതി സുരേഷ്, നന്ദു പൊതുവാൾ, ജിനിൽ, ജിവിൻ, സന്തോഷ് ഗുരുവായൂർ, നിസ്താർ സേടട്ട് എന്നിവാരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വിഷ്ണു ആർ. പ്രദീപ്. ഛായാഗ്രഹണം : ബബ്ലു അജു. ചിത്രസംയോജനം : ഷഫീഖ് വി. ബി. സംഗീതം : ഇലക്ട്രോണിക് കിളി. കലാസംവിധാനം : ദിൽജിത് എം. ദാസ്. ശബ്ദസംവിധാനം : ധനുഷ് നായനാർ. ശബ്ദമിശ്രണം : വിപിൻ നായർ. വസ്ത്രാലങ്കാരം : സുജിത് മട്ടന്നൂർ. ചമയം : മനോജ് കിരൺരാജ്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : സാംസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ : സൽമാൻ കെ. എം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : ജിതേഷ് അഞ്ചുമന, സ്റ്റിൽസ് : വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, മോഷൻ പോസ്റ്റർ : ഡോട്ട് VFX സ്റ്റുഡിയോ, പിആർഓ : എ. എസ്. ദിനേശ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ : യെല്ലോ ടൂത്ത്, മീഡിയ പ്ലാനിങ് & കോൺടെന്റ് ഡിസൈൻ : പപ്പറ്റ് മീഡിയ.