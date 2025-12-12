Kerala Local Body Elections2025

കാണുന്നവരുടെ കണ്ണ് നിറയും! മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചിത്രം വൃഷഭയിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിലൊന്നായി 'വൃഷഭ' മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

Appa Song out (ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 8:30 PM IST

മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായി. ഇന്ത്യൻ സിനിമലോകം മുഴുവൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ മനോഹര ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പ എന്ന ടൈറ്റിലോടെ എത്തിയ ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

വൃഷഭയിലെ ആദ്യ ഗാനമാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്‍ മകന്‍ ബന്ധത്തിന്‍റെ വൈകാരിക തലങ്ങളാണ് ഗാനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തെലുങ്ക് നടന്‍ റോഷന്‍ മെകയാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകനായി എത്തുന്നത്.

വിനായ് ശശികുമാറിന്‍റേതാണ് വരികള്‍. സാം സി എസ് ആണ് ഗാനത്തിന് ഈണം നല്‍കിയ ഗാനത്തിന്‍റെ മലയാളം പതിപ്പ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് മധുബാലകൃഷ്‌ണനാണ്. ഡിസംബര്‍ 25 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഹിന്ദി, കന്നഡ,തെലുഗു ഭാഷകളില്‍ വിജയ് പ്രകാശ് ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ശക്തവും വൈകാരികവുമായ ബന്ധത്തില്‍ വേരൂന്നിയതാണ് ചിത്രമെന്നും സിനിമയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൃത്യമായി അപ്പ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കന്നഡ സംവിധായകന്‍ നന്ദകിഷോര്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തില്‍ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കണക്‌റ്റ് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും അഭിഷേക് എസ് വ്യാസ് സ്റ്റുഡിയോയും ചേര്‍ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിലൊന്നായി 'വൃഷഭ' മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

ശോഭാ കപൂര്‍, ഏക്താ ആര്‍ കപൂര്‍, സി കെ പത്മകുമാര്‍, വരുണ്‍ മാത്തൂര്‍, സൗരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേ് വ്യാസ്, വിശാല്‍ ഗുര്‍നാനി, പ്രവീര്‍ സിങ്, ജൂഹി, പരേഖ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് വൃഷഭ നിര്‍മിച്ചത്. വിമല് ലഹോട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹനിര്‍മാതാവ്.

പുരാണം, ആക്ഷന്‍, വൈകാരിക, പ്രതികാരം, പ്രണയം എന്നിവ കോര്‍ത്തിണക്കി വമ്പന്‍ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ ചിത്രം മലയാളം-തെലുങ്ക് ദ്വിഭാഷയായിട്ടാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലേക്കും ചിത്രം മൊഴിമാറ്റിയെത്തും. ചിത്രത്തില്‍ ഇമോഷന്‍സിനും വിഎഫ്എക്സിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും.

അതേസമയം 2025 ൽ ഹിറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന മോഹൻലാലിൻറെ അടുത്ത വിജയമാകുമോ വൃഷഭ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സഞ്‌ജയ് കപൂറിന്‍റെ മകള്‍ ഷനായ കപൂറിന്‍റെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണീ ചിത്രം.

