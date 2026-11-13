വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്? വീണ്ടും മോഹന്ലാലിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്; പുത്തന് ലെക്സസിലെ യാത്ര ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്
മോഹന്ലാലിന്റെ ഡ്രൈവറായാണ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് താരവുമായുള്ള സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 10:03 AM IST
മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ ആഡംബര വാഹനമായ ലെക്സസ് എൽഎം 350എച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചാവിഷയം. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാലിന്റെയും നിർമാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെയും വിഡിയോ ഇതിനോടകം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. വാഹനപ്രേമിയായ മോഹൻലാലിന്റെ ഗാരേജിലേക്ക് പുതിയൊരു അതിഥി കൂടി എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകർ.
ജാപ്പനീസ് ആഡംബര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ലെക്സസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം എംപിവി മോഡലുകളിലൊന്നായ എൽഎം 350എച്ചാണ് മോഹൻലാൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരുമായി നടത്തുന്ന രസകരമായ സംഭാഷണമാണ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആന്റണിയോട് 'ആന്റണി, വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്?' എന്ന് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നതും 'സൂപ്പർ' എന്ന് ആന്റണി മറുപടി നൽകുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നാലെ വാഹനം ഓടിച്ചുനോക്കാൻ ആന്റണി മോഹൻലാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തനിക്ക് അൽപം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റൊരിക്കലാകാമെന്നുമാണ് താരത്തിന്റെ രസകരമായ മറുപടി.
നിർമാതാവ് ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറാണ് ഈ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. 'പുതിയ വണ്ടി, പഴയ ഓർമകൾ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'എൽ 368'ന്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ നിരവധി ആരാധകരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തുന്നത്. ലാലേട്ടന്റെ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ഡ്രൈവിങ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ചിലർ കുറിച്ചപ്പോൾ, താരത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റു ചിലരുടെ കമന്റുകള്.
അതേസമയം മോഹന്ലാലും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരുമായുള്ള സൗഹൃദം ആരാധകരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഹന്ലാലിന്റെ നിഴല് പോലെ എന്നും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് മോഹന്ലാല് തന്നെ മുന്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
താരത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായി തുടങ്ങി പിന്നീട് സന്തതസഹചാരിയും നിര്മാതാവുമായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്.
"എനിക്ക് ഭാര്യയെയും ആന്റണിയേയും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോള് എന്നെക്കാള് സ്നേഹം ആന്റണിയോടാണെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നിയേക്കാം. കാരണം എന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ആന്റണിക്കൊപ്പമാണ്", മോഹന്ലാല് തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു.
മോഹന്ലാലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിജയത്തിന് പിന്നിലും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള്ക്കൊക്കെ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് കൂടെയുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമാ നിര്മാണ കമ്പനികളില് ഒന്നാണ് ആശിര്വാദ് സിനിമാസ്. 26 വര്ഷമായി ഇതിന്റെ അമരക്കാരനായി നില്ക്കുന്നത് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് ആണ്.
മലയാള സിനിമയിലെ താരരാജാവായ മോഹൻലാലിന് വാഹനങ്ങളോടുള്ള താൽപര്യം നേരത്തെയും പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ലെക്സസ് എൽഎം 350എച്ചിന്റെ വരവോടെ താരത്തിന്റെ വാഹനശേഖരത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു ആഡംബര മോഡൽ കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' ആണ് മോഹൻലാലിന്റെതായി ഇനി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. മീര ജാസ്മിന് ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി സിനിമ ഡിസംബർ 24ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും. ഇതുകൂടാതെ നിരവധി ചിത്രങ്ങള് താരത്തിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
2.84 കോടി രൂപയുടെ ആഡംബര വാഹനം
ലെക്സസിന്റെ ഏറ്റവും ആഡംബരപൂർണമായ എംപിവികളിലൊന്നാണ് എൽഎം 350എച്ച്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലാണ് വാഹനം ലഭ്യമാകുന്നത്. ഏഴ് സീറ്റുകളുള്ള വിഐപി മോഡലിന് 2.27 കോടി രൂപയാണ് എക്സ് ഷോറൂം വില. നാല് സീറ്റുകളുള്ള അൾട്രാ ലക്ഷ്വറി വേരിയന്റിന് 2.84 കോടി രൂപയും വില വരും. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റായ നാല് സീറ്റർ അൾട്രാ ലക്ഷ്വറി മോഡലാണ് മോഹൻലാൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ടൊയോട്ട ആൽഫാർഡിന്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് ലെക്സസ് എൽഎം. എന്നാൽ രൂപകൽപ്പനയിലും ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് ഈ വാഹനം നൽകുന്നത്. ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിലുള്ള വലിയ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ഷാർപ്പ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ബമ്പറിൽ ലംബമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിന് ആകർഷകമായ രൂപഭംഗി നൽകുന്നു. വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയയും ഇലക്ട്രിക്കലി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ലൈഡിങ് ഡോറുകളും വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
ഒരു സ്വകാര്യ ജെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്രയ്ക്ക് സമാനമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ലെക്സസ് എൽഎം 350എച്ചിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാല് സീറ്റർ അൾട്രാ ലക്ഷ്വറി പതിപ്പിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പരമാവധി സ്വകാര്യതയും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാബിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 48 ഇഞ്ച് അൾട്രാ വൈഡ് ടിവി സ്ക്രീൻ, എയർലൈൻ ശൈലിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റിക്ലൈനർ സീറ്റുകൾ, ഫോൾഡ് ഔട്ട് ടേബിളുകൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിങ് സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
യാത്രയ്ക്കിടെ ജോലി ചെയ്യാനും വിശ്രമിക്കാനും വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നിലെ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ മോഡലിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.
ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവും
2.5 ലീറ്റർ, നാല് സിലിണ്ടർ ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ലെക്സസ് എൽഎം 350എച്ചിന് കരുത്തുപകരുന്നത്. ഈ എൻജിൻ 250 പിഎസ് പരമാവധി പവറും 239 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഇ-സിവിടി ഗിയർബോക്സാണ് വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച യാത്രാസുഖവും നിയന്ത്രണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രോണിക് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.