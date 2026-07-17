കൗബോയ് സ്റ്റൈലിൽ മോഹന്ലാല്! പുതിയ ലുക്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിച്ച് താരം
ക്ലാസിക് വെസ്റ്റേൺ കൗബോയ് ശൈലിയിലുള്ള വേഷവിധാനത്തിലാണ് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 5:23 PM IST
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും തരംഗമായി മോഹൻലാൽ. ഇത്തവണ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമല്ല, മറിച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് കൗബോയ് ലുക്കിലൂടെയാണ് താരം ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ച പുതിയ ചിത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് തരംഗമായി മാറിയത്.
ക്ലാസിക് വെസ്റ്റേൺ കൗബോയ് ശൈലിയിലുള്ള വേഷവിധാനത്തിലാണ് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഗോൾഡൻ യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ള ഷര്ട്ടിന് മുകളിൽ വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള എംബ്രോയിഡറി വർക്കും മെറ്റാലിക് ബക്കിളും ചേരുന്ന കറുത്ത കൗബോയ് ഹാറ്റും വെളുത്ത ഫുൾ സ്ലീവ് വെസ്റ്റേൺ ഷർട്ടുമാണ് ലുക്കിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.
തല അൽപം താഴ്ത്തി ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് പോസ് ഹോളിവുഡ് ഇതിഹാസ താരം ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരാധകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിന് 'ML' എന്ന ഒറ്റവാക്ക് അടിക്കുറിപ്പ് നൽകിയതും ആരാധകരുടെ കൗതുകം വർധിപ്പിച്ചു. പുതിയ ലുക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, സിനിമാരംഗത്തും തിരക്കേറിയ സമയമാണ് മോഹൻലാലിന്. ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിഥി വേഷത്തിലോ നിർണായക കഥാപാത്രമായോ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 7ന് റിലീസ് ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രവുമാണ്.
ഇതിന് പുറമെ തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് എത്തുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ദിലീഷ് പോത്തനൊപ്പമുള്ള നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിൾ എന്ന പുതിയ പ്രോജക്ടിലൂടെയും മോഹൻലാൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് നായകനാവുന്ന ഖലീഫ, ജയസൂര്യയുടെ കത്തനാര്, തമിഴ് ചിത്രം ജയിലര് 2, ബോളിവുഡ് ചിത്രം ഹൈവാന് എന്നിവയിലൊക്കെ മോഹന്ലാലിന് അതിഥിവേഷങ്ങള് ഉണ്ട്.
ദൃശ്യം 3 ആണ് മോഹന്ലാല് അഭിനയിച്ച് അവസാനം തിയറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസില് നിന്ന് 238 കോടിരൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്.
അമേരിക്കയിലെ ലോകകപ്പ് ഗാലറികളില് നിന്നുള്ള മോഹന്ലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അര്ജന്റീന- ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം കാണാന് മോഹന്ലാലിനൊപ്പം ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരശേഷം അര്ജന്റീനിയന് ആരാധകരുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങള് വീക്ഷിക്കുന്ന മോഹന്ലാലിന്റെ വീഡിയോയും ആരാധകരുടെ മനം കവര്ന്നിരുന്നു.