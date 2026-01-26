ശ്രീഗോകുലം മൂവീസിന്റെ വമ്പന് ചിത്രം; മോഹന്ലാലും വിഷ്ണു മോഹനും ഒന്നിക്കുന്നു! L367പ്രഖ്യാപിച്ചു
മേപ്പടിയാൻ എന്ന തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ആണ് വിഷ്ണു മോഹൻ.
ആരാധകര്ക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നല്കികൊണ്ട് മോഹന്ലാലിന്റെ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. L367 എന്നാണ് താത്കാലികമായി പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
മേപ്പടിയാൻ എന്ന തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ ആണ് വിഷ്ണു മോഹൻ. L367 ന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്നത് വിഷ്ണു മോഹന് തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ മോഹന്ലാല് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുക്കാന് പോകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ- ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവരാണ്.
വിദേശത്ത് നിന്നും ബോളിവുഡിൽ നിന്നുമുള്ള വമ്പന് താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രം, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ഒരുങ്ങുക.
ഉടൻ തന്നെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താരനിര, സാങ്കേതിക സംഘം എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്തു വിടും.
അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്
2026 ല് ഒട്ടേറെ മോഹന്ലാല് സിനിമകളാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. , മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം പാട്രിയറ്റ്, തരുണ് മൂര്ത്തി- മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം L366, എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് നാല് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള് കൂടിയുണ്ട് ആ പട്ടികയില്.
ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ദൃശ്യം 3യാണ് ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. ആദ്യത്തെ മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച ചിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാന് പോകുന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള ടെ പ്രതീക്ഷയും വലുതാണ്.
മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന സിനിമയാണ് പാട്രിയറ്റ്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങള് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ആകാംക്ഷ നല്കുന്നത്. മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, നയന്താര എന്നിവരുള്പ്പെടെയുള്ള വമ്പന് താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. 2026 ഏപ്രില് 23ന് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം അണിയറയില് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീതരണം തൊടുപുഴയില് ആരംഭിച്ചു. ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സില് രതീഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത്. ഷാജി കുമാർ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കും.
മോഹന്ലാലും-പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഖലീഫ. പൃഥ്വിരാജ് കള്ളക്കടത്തുക്കാരന് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. 2026 ഓണം റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ ആദ്യമായി സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്ന സിനിമയാണ് തുടക്കം. ഒക്ടോബറില് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം മോഹന്ലാല് അഥിതി വേഷത്തില് എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ജൂഡ് അന്തോണിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ജയിലര് 2. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മോഹന്ലാല് അതിഥിവേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
എക്കാലത്തേയും മികച്ച കൂട്ടുക്കെട്ടായ മോഹന്ലാല്- പ്രിയദര്ശന് ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഹൈവാന്. 2018 ല് പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒപ്പം സിനിമയുടെ റീമേക്കാണ് ഹൈവാന്. 17 വര്ഷത്തിന് ശേഷം സെയ്ഫ് അലിഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഗോകുലം മൂവിസിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്
സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ, ജയറാം - കാളിദാസ് ജയറാം ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ആശകൾ ആയിരം, ജയസൂര്യ നായകനായ കത്തനാർ, നിവിൻ പോളി നായകനാവുന്ന ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചിത്രം, എസ് ജെ സൂര്യ ഒരുക്കുന്ന കില്ലർ, എന്നിവയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
