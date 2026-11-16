അനൂപ് സത്യന് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'എല്368'; രണ്ടാംഘട്ട ചിത്രീകരണത്തിനായി കർണാടകയിലേക്ക്, ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്
മോഹന്ലാലും മുകേഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം 'എല് 368' ചിത്രീകരണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 11:32 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കർണാടകയിൽ ആരംഭിച്ചു. താൽക്കാലികമായി L368 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പങ്കാളികളിലൊരാളായ ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ സെറ്റ് നിർമാണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട ചിത്രീകരണത്തിനായുള്ള സെറ്റ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. 'രണ്ടാംഘട്ട ചിത്രീകരണത്തിനായുള്ള കർണാടകയിലെ സെറ്റ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കൊച്ചിയിൽ പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായത്. സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് ശേഷമാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. നവംബർ രണ്ടിനായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
നിർമ്മാതാവ് ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറുടെ മാതാവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചത്. ആദ്യ ഷോട്ടിന് മോഹൻലാൽ തന്നെയായിരുന്നു ക്ലാപ്പ് അടിച്ചത്.
'വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. കോമഡി ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നറായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം. നടൻ മുകേഷും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
മോഹൻലാലും മുകേഷും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച പ്രിയദർശൻ ചിത്രം 'കാക്കക്കുയില് പോലെയൊരു ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ മോഷന് പോസ്റ്ററും റീലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഗീത് പ്രതാപും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ലുക്ക് പോസ്റ്ററും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം പുഞ്ചിരിയോടെ ഇരിക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെയാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണാനാകുന്നത്. മറ്റൊരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ചാരിയിരിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ മകനായ അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഇതിനായി കാത്തിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങില് സത്യന് അന്തിക്കാടുമായുള്ള തന്റെ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മോഹന്ലാല് സംസാരിച്ചിരുന്നു. സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ ആദ്യ സിനിമ മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം വരെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോടൊപ്പം ഈ യാത്ര തുടരാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ചിത്രം മികച്ച സിനിമയായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിനായി അണിനിരക്കുന്നത്. ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതസംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രശാന്ത് മാധവാണ് കലാസംവിധാനം. സ്റ്റണ്ട് സിൽവയാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.