"ഞാൻ പതിനാലാമത്തെ മകൻ, അമ്മ വലിയ വിശ്വാസി", മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി മോഹൻലാല് നടത്തിയ അഭിമുഖം പുറത്ത്
മുഖ്യമന്ത്രിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി വ്യക്തിബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മോഹൻലാല് അഭിമുഖം തുടങ്ങുന്നത്
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മോഹന്ലാല് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം റിലീസ് ചെയ്തു. ഒരുമണിക്കൂര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള കണ്ടും മിണ്ടിയും ഇരുവര് എന്ന അഭിമുഖമാണ് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 26 ) വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്തത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി വ്യക്തിബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മോഹൻലാല് അഭിമുഖം തുടങ്ങുന്നത്. തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി 30 വര്ഷത്തോളം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നടൻ പറയുന്നു. ഒരു പാട്ടിലൂടെയാണ് മോഹൻലാല് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. "കേരളം.... കേരളം... കേളിക്കൊട്ടുയരുന്ന കേരളം, എൻ്റെ കേരളം അങ്ങയുടെ കേരളം" എന്നീ ഗാനത്തോടെയാണ് മോഹൻലാല് അഭിമുഖം തുടങ്ങിയത്.
ശേഷം, മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഗാനം ആലപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. ചെറുപ്രായത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിമുഖത്തില് ആദ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ 14ാമത്തെ മകനായാണ് താൻ ജനിക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു. അമ്മ വലിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നുവെന്നും, അച്ഛനും വിശ്വാസിയാണെന്നും, എന്നാല് അമ്മയെപ്പോലെ അത്ര ഇല്ലെന്നും ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. അമ്മയെ തനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിജീവിതവും, രാഷ്ട്രീയ യാത്രയും, ഭരണനേട്ടങ്ങളും ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് അഭിമുഖം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുട്ടിക്കാലം, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്, ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നേരിട്ട കഠിനമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ചർച്ചയാകുന്നു.
എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ 10 വർഷത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ, പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ, ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് തൻ്റെ അനുഭവം മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
സര്ക്കാര് പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് വിഭാഗവുമായി കരാര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടെലിവിഷന് ചാനലുകളിലാണ് അഭിമുഖം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തത്. ഇതുകൂടാതെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയും യുട്യൂബിലൂടെയും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ടീസര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു. ദശലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ് ടീസര് പങ്കുവച്ചത്.
ജനപ്രിയ താരമായ മോഹൻലാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ കൗതുകമുണർത്തിയതാണ്. അഭിമുഖത്തിന്റെ ടീസര് പുറത്തിറങ്ങിയതു മുതല് ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഇതിനായി കാത്തിരുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകള് രജനികാന്തിന്റേതാണെന്മന് ഒരാള് തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് മോഹന്ലാല് പറയുമ്പോള് ആക്ഷന് പടങ്ങളാണ് തനിക്കിഷ്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സിനിമാ സീന് യഥാര്ഥ ജീവിതത്തില് പ്രയോഗിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തില് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാം മോഹന്ലാല് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ടീസറിന്റെ അവസാനം എന്റെ കേരളം, അങ്ങെയുടെ കേരളം, നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രി കയ്യടിക്കുന്നതൊക്കെ ടീസറില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി മോഹന്ലാല് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസില് അതീവ രഹസ്യമായാണ് അഭിമുഖം ചിത്രീകരിച്ചത്. സംവിധായകന് ടി കെ രാജീവ് കുമാര് ആണ് അഭിമുഖത്തിന്റെ പിന്നണിയില് പ്രവര്ത്തിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് മോഹന്ലാല് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. പിണറായി വിജയനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്ത്തുന്ന മോഹന്ലാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെയും സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും ആധാരമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസമാണ് ഇതിനായി മോഹന്ലാല് ക്ലിഫ് ഹൗസില് എത്തിയത്. ആദ്യ ദിവസം അനൗദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയാക്കി.
രണ്ടാം ദിവസം ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. അധികം ആരേയും അറിയിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുമായി മുന്പ് മോഹന്ലാല് അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം 3 ആണ് മോഹന്ലാലിന്റെ അടുത്തിടെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഏപ്രില് 2 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.മോഹന്ലാല്- മമ്മൂട്ടി നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുമിക്കുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് എന്നിവയാണ് അടുത്തിടെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. തരുണ് മൂര്ത്തി- മോഹന്ലാല് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന എല് 366 ലാണ് മോഹന്ലാല് ഇപ്പോള് അഭിനയിക്കുന്നത്.
