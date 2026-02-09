ഇനിയാണ് മാമാങ്കം! 'എല്ലാം ഓക്കെയല്ലേ…', പാട്രിയേറ്റ് ഡബിംഗ് പൂര്ത്തിയാക്കി മോഹന്ലാല്; അക്ഷമരായി ആരാധകര്
17 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ച് ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 11:23 AM IST
മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില് പാട്രിയേറ്റിനായി പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലതലത്തില് ചിത്രം 2026 ഏപ്രില് 23 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപ്ഡേറ്റാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഡബ്ബിംഗ് മോഹൻലാല് പൂര്ത്തിയാക്കിയെന്നതാണ് പുതിയ വാര്ത്ത. മോഹന്ലാല് ഡബ്ബിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അടക്കം അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. റേഞ്ച് റോവര് കാറില് മോഹന്ലാല് വരുന്നതും ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയിലുണ്ട്.
L366 സിനിമയുടെ ലുക്കില് കറുപ്പ് കര്ട്ടും പാന്റുസും ധരിച്ചാണ് മോഹന്ലാല് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് നിര്ദേശങ്ങള് നല്കാന് സ്റ്റുഡിയോയില് നില്ക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം. മോഹന്ലാല് ഓക്കേയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോള് ഓക്കെ സര് എന്ന് മഹേഷ് മറുപടി നല്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
പാട്രിയറ്റിന്റെ റിലീസ് പോസ്റ്റര് പുറത്തു വിട്ടത് അടുത്തിടെയാണ്. ഏറെ നിഗൂഢതകൾ ഒളിപ്പിച്ചാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ പോസ്റ്ററിൽ കാണാനാവും.
ചിത്രത്തിന്റെ തെലുഗു പതിപ്പ് പോസ്റ്ററുകള് പുറത്തുവിട്ടത് വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, ആറ്റ്ലി, കരൺ ജോഹർ എന്നിവരാണ്. മലയാളത്തിൽ, പൃഥ്വിരാജ്, ടോവിനോ തോമസ്, ആസിഫ് അലി, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, ബേസിൽ ജോസഫ്, ജയസൂര്യ, സണ്ണി വെയ്ൻ, നസ്ലൻ, നസ്രിയ, കീർത്തി സുരേഷ്, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ തുടങ്ങി നാല്പതോളം താരങ്ങൾ ചേർന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് പോസ്റ്റർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടു.
ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയും കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറില് ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനില്കുമാര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്.
17 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ച് ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തുന്നത്. വമ്പന് മുതല്മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട ചിത്രീകരണമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റേത്.
ട്വന്റി-20 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവരോടൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, ജിനു ജോസഫ്, ഡാനിഷ് ഹുസൈൻ, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, സനൽ അമൻ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, സെറീൻ ഷിഹാബ് എന്നിവരും, മദ്രാസ് കഫേ, പത്താൻ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തീയറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് ബെലവാടിയും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
സുഷിന് ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ മനുഷ് നന്ദൻ ആണ് ഛായാഗ്രാഹകന്. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാർട്ണർ.
പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈനേഴ്സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷന് കൺട്രോളർ -ഡിക്സണ് പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിൻ്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവർ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്: ഫാന്റം പ്രവീണ്, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഓ: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആന് മെഗാ മീഡിയ പ്രദര്ശനത്തിനെത്തിക്കും.
Also Read:'സാവിത്രിക്ക് എന്തേ എന്നെ ഇഷ്ടായത്', പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന പ്രണയം, ഈ വാലന്റൈന്സ് ദിനത്തിലും ഒരിക്കല് കൂടി കാണാന് കൊതിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്