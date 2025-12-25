ഹിറ്റ് സംവിധായകര്, നായകനാകുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങള്! നാല് അതിഥി വേഷങ്ങള്; 2026 തൂക്കാനും മോഹന്ലാല്
2025- മോഹന്ലാലിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോക്സ് ഓഫിസില് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച വര്ഷമാണ്. 2026 ലും കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് താരത്തിനുള്ളത്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 11:28 AM IST
മലയാള സിനിമ തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന വര്ഷമാണ് 2025. മോളിവുഡ് എന്നതിന് പകരം സോഷ്യല് മീഡിയ മോഹന്ലാല് വുഡ് എന്ന് അതിനെ മാറ്റി വിളിച്ച വര്ഷം. മലയാളക്കരയ്ക്ക് പോയവര്ഷം സിനിമാ പൂക്കാലമായിരുന്നു. 2024 ല് മമ്മൂട്ടിയാണ് തൂക്കിയതെങ്കില് 2025 മോഹന്ലാല് ചിത്രങ്ങള് തന്നെയായിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫിസില് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചത്.
എമ്പുരാന്,തുടരും, ഹൃദയപൂര്വം എന്നി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റെതായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രങ്ങള്. ഇതൊക്കെ ബോക്സ് ഓഫിസില് തീപ്പാറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 200 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ലാഭമാണ് മോഹൻലാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തതെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നിർമാതാക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഇന്ന്(ഡിസംബര് 25) റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വൃഷഭയും ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കൂക്കൂട്ടല്. അടുത്ത വര്ഷത്തേക്കും നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
2026 ല് ഏഴ് മോഹന്ലാല് സിനിമകളാണ് റിലീസിനുള്ളത്. ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ദൃശ്യം 3, മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം പാട്രിയോറ്റ്, തരുണ് മൂര്ത്തി- മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് നാല് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള് കൂടിയുണ്ട് ആ പട്ടികയില്.
ജീത്തു ജോസഫ്- മോഹന്ലാല് ചിത്രം
സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 3. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഇതിനോടകം തന്നെ പൂര്ത്തിയായതാണ്. ആദ്യത്തെ മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച ചിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാന് പോകുന്ന മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമാണ്.
എന്നാല് ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ മലയാളം പതിപ്പായ ദൃശ്യം 3 എപ്പോള് വരുമെന്ന കാര്യത്തില് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 2026 ഒക്ടോബര് 2 നാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മോഹന്ലാലിനോടൊപ്പം മീന, എസ്തര് അനില്, അന്സിബ ഹസന് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും
മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന സിനിമയാണ് പാട്രിയേറ്റ്. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങള് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് ആകാംക്ഷ നല്കുന്നത്. മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, നയന്താര എന്നിവരുള്പ്പെടെയുള്ള വമ്പന് താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. 2026 ഏപ്രില് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആരാധകര്.
സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്റോ ജോസഫ്, സുബാഷ് സലിം എന്നിവരാണ് നിര്മ്മാണം. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് മനുഷ് നന്ദനാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കോ പ്രൊഡ്യൂസര്മാര് - സി.ആര് സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരും നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.
മോഹന്ലാല്- തരുണ് മൂര്ത്തി
തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം അണിയറയില് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സില് രതീഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത്. ഷാജി കുമാർ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കും.
തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം മോഹന്ലാലിനൊടൊപ്പമാണെന്ന് തരുണ് മൂര്ത്തി നേരത്തെ സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ കീഴില് മുന്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച എല്-365 എന്ന സിനിമയാണോ ഇതെന്ന കാര്യത്തില് ഇപ്പോള് വ്യക്തതയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് സംവിധായകനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് നടനും ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ഓസ്റ്റിൻ ഡാനിനെ ആയിരുന്നു.'തല്ലുമാല', 'വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നടനെന്ന നിലയിലും, മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'അഞ്ചാം പാതിര'യുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയനാണ് ഓസ്റ്റിൻ. എന്നാല് ചിത്രത്തില് നിന്ന് ഓസ്റ്റിന് പിന്മാറിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പകരമാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധായകനായി എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.
അതിഥി വേഷത്തില് നാല് ചിത്രങ്ങള്
ഖലീഫ
മോഹന്ലാലും-പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഖലീഫ. പൃഥ്വിരാജ് കള്ളക്കടത്തുക്കാരന് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. അലിയുടെ മുത്തച്ഛനായ മമ്പാറക്കല് അഹമ്മദ് അലിയായാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. 2026 ഓണം റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.
പോക്കിരി രാജയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിന്റെ ഹിറ്റ്മേക്കര് വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഖലഫ.ആക്ഷന് എന്റര്ടെയ്നറായ ഈ ചിത്രം വമ്പന് മുതല്മുടക്കിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ജിനു എബ്രഹാമാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.ആദം ജോണ്, ലണ്ടന് ബ്രിഡ്ജ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് കാപ്പ കടുവ എന്നീ സിനിമകള്ക്ക് ശേഷം ജിനുവും പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്.
തുടക്കം
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ ആദ്യമായി സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്ന സിനിമയാണ് തുടക്കം. ഒക്ടോബറില് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം മോഹന്ലാല് അഥിതി വേഷത്തില് എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാല് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജൂഡ് അന്തോണിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരമ്പാവൂര് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ 37-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. 'എമ്പുരാനി'ലും ആശിഷ് ജോ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ആശിഷ് ജോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
ജയിലര് 2
രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ജയിലര് 2. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മോഹന്ലാല് അതിഥിവേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. തൈലവര് ടൈഗര് മുത്തുവേല് പാണ്ഡ്യന്എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രജനികാന്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എസ്.ജെ. സൂര്യ, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, യോഗി ബാബു എന്നിവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ഹൈവാന്
എക്കാലത്തേയും മികച്ച കൂട്ടുക്കെട്ടായ മോഹന്ലാല്- പ്രിയദര്ശന് ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഹൈവാന്. 2018 ല് പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒപ്പം സിനിമയുടെ റീമേക്കാണ് ഹൈവാന്. 17 വര്ഷത്തിന് ശേഷം സെയ്ഫ് അലിഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഹൈവാലിനില് മോഹന്ലാല് അഥിഥി വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. മോഹന്ലാല് നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സെയ്ഫ് അലിഖാന് ആണ്.
Also Read:ബോക്സ് ഓഫിസില് ഇനി കടുത്ത പോരാട്ടം; ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത് വമ്പന് ചിത്രങ്ങള്