പൊന്നിന് ചിങ്ങം പിറന്നു! മലയാളികള്ക്ക് പുതുവത്സര ആശംസയുമായി മോഹന്ലാല്
ഒരു വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് വന്നെത്തുന്ന ഈ ഓണക്കാലം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 12:00 PM IST
സമൃദ്ധിയുടേയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പൊൻകിരണങ്ങളുമായി ചിങ്ങമാസം പിറന്നു. ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്ന്, ചിങ്ങം മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാസത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമല്ല. സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണ്. കാര്ഷിക സംസ്കൃതിയുടെയും ഓണക്കാലത്തിന്റെയും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ ചിങ്ങമാസവും.
ഒരു വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് വന്നെത്തുന്ന ഈ ഓണക്കാലം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികള്. അത്തം ഇന്നലെ കര്ക്കട മാസത്തില് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്നാണ് ചിങ്ങം പുലര്ന്നത്. മലയാളികള്ക്ക് ഇത് പുതുവത്സരമാണ്. പൂവിളിയും പൂക്കളവും നിറം പകരുന്ന ചിങ്ങമാസം ഓരോ മലയാളിക്കും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഒരുമയുടെയും തുടക്കമാണ്.
പുതുവത്സര ദിനത്തില് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ വര്ഷം ആശംസിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഹന്ലാല്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് മലയാളികള്ക്ക് ആശംസകള് നേര്ന്ന് താരം കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.
"പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും പുത്തൻ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ചിങ്ങമാസം വരവായി… മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് പുതുവർഷാരംഭം... ഏവർക്കും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓണം റിലീസായി എത്തുന്ന പൃഥ്വിരാജ്- വൈശാഖ് ചിത്രം ഖലീഫയിലും മോഹന്ലാല് എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ട്രെയിലര് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് മോഹന്ലാലിന്റെ കഥാപാത്രം പൂര്ണമായുമുണ്ടാകുക.
തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമാണ് ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി സിനിമ ആഗോളതലത്തില് ഡിസംബര് 24 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. മീര ജാസ്മിന് ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്മിനും മോഹന്ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ജയിലര് 2 ആണ് മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മോഹന്ലാല് അതിഥിവേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
എക്കാലത്തേയും മികച്ച കൂട്ടുക്കെട്ടായ മോഹന്ലാല്- പ്രിയദര്ശന് ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഹൈവാന്. 2018 ല് പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒപ്പം സിനിമയുടെ റീമേക്കാണ് ഹൈവാന്. 17 വര്ഷത്തിന് ശേഷം സെയ്ഫ് അലിഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഹൈവാലിനില് മോഹന്ലാല് അഥിഥി വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. മോഹന്ലാല് നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സെയ്ഫ് അലിഖാന് ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഈ ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തില് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി നായികയായി എത്തിയ ചിത്രം തുടക്കത്തിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. മോഹന്ലാലിന്റെതായി ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം തുടക്കമാണ്. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്.