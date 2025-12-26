ETV Bharat / entertainment

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വിറപ്പിച്ചോ കാലിടറിയോ? വൃഷഭ ആദ്യദിന കലക്ഷന്‍ ഇങ്ങനെ

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. കരയാനും ചിരിക്കാനും, വേണ്ടി വന്നാല്‍ മുണ്ടുമടക്കി അടിക്കാനുമുള്ള രംഗങ്ങള്‍ നന്ദകിഷോര്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

VRUSSHBA MOVIE MOHANLAL MOHANLAL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION REPORT
Vrussbha (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 26, 2025 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രം വൃഷഭയ്ക്ക് വലിയ വരവേല്‍പ്പാണ് കേരളക്കരയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. മോഹന്‍ലാല്‍ ടൈറ്റില്‍ റോളില്‍ എത്തുന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രമെന്ന നിലയില്‍ പ്രഖ്യാപന സമയം മുതല്‍ ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. കന്നഡ സംവിധായകന്‍ നന്ദകിഷോര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത വൃഷഭ ഒരേ സമയം മലയാളത്തിലും തെലുഗുവിലുമായാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ശിവ ഭക്തരായ രാജകുടുംബത്തില്‍ ജനിക്കുന്ന വൃഷഭ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ്. ആ തെറ്റിന് ലഭിച്ച ശാപം പുത്ര ദുഖമായിരുന്നു. സ്വന്തം കൈകള്‍ക്കൊണ്ട് മകന്‍ മരിക്കുമെന്ന ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന അച്ഛന്‍. അച്ഛന്‍റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടി മകനും ഇറങ്ങുന്നതോടെ സിനിമ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്ന ശാപത്തെ എങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തെ മറികടക്കുന്നുവെന്നതാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

വജ്ര വ്യാപാരിയായ ആദി ദേവ വര്‍മയും മറ്റൊന്ന് പഴയ വൃഷഭ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന വിജയേന്ദ്ര വൃഷഭയുമാണ്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് ഏറെ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദി ദേവ വര്‍മ. തന്‍റെ മകനുമായൊത്ത് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനിടയില്‍ റക്കത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദു സ്വപ്‌നം അയാളെ അസ്വസ്തനാക്കുന്നു. അത് ആദിദേവയുടെ സ്വൈര്യജീവിതത്തെ കെടുത്തുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

VRUSSHBA MOVIE MOHANLAL MOHANLAL MOVIE BOX OFFICE COLLECTION REPORT
Vrusshabha (Movie Poster)

എന്നാല്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചേരുവകള്‍ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടോയെന്നതാണ്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. കരയാനും ചിരിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാല്‍ മുണ്ടുമടക്കി ഇടിക്കാനുമുള്ള രംഗങ്ങള്‍ നന്ദകിഷോര്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന ഫാക്‌ടറിനെ മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റണ്ട് സില്‍വയാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗംഭീര ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍.

രണ്ടു വര്‍ഷമായി വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വൃഷഭയ്ക്ക് ആദ്യദിനം തന്നെ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കാലിടറി എന്നതാണ്. ഡിസംബര്‍ 25 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 46 ലക്ഷമാണ് ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായത്. ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി 61 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നേടിയത്. തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് 13 ലക്ഷം രൂപയും ഹിന്ദിയില്‍ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ആദ്യദിനം നേടിയത്. സാക്നില്‍ക് നല്‍കുന്ന കണക്കുകളാണിവ. ഇനി വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ ചിത്രത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാകുമോയെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും ട്രാക്കര്‍മാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ചിത്രം മാസ് ആക്ഷനും കുടുംബബന്ധങ്ങളും കോര്‍ത്തിണക്കി വമ്പന്‍ ദൃശ്യവിരുന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കേവലം മാസ് ആക്ഷന്‍ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തിന്‍റെ കഥയും ഈ ചിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുഭാഷകളിലായാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്.

സാംസ് സി എസ് ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഓസ്‌കര്‍ ജേതാവ് റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനും തിയേറ്റില്‍ മികച്ച ശബ്ദാനുഭവമാണ് നല്‍കുന്നത്. കന്നഡയുവതാരം സമര്‍ജിത്ത് ലങ്കേഷും ഈ ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

തെലുഗു നടൻ റോഷൻ മേക്കയാണ് ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകനായി എത്തുന്നത്. ഷനായ കപൂർ, സഹറ എസ് ഖാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. രാഗിണി ദ്വിവേദി, സമർജിത് ലങ്കേഷ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

ജനാർദൻ മഹർഷി, കാർത്തിക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എവിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറിൽ അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർണാനി എന്നിവരും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ശോഭ കപൂർ, ഏക്താ ആർ കപൂർ, സി.കെ. പത്മകുമാർ, വരുൺ മാത്തൂർ, സൌരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി, പ്രവീർ സിങ്, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം ആന്റണി സാംസൺ, എഡിറ്റിങ് കെ.എം. പ്രകാശ്, ആക്ഷൻ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, നിഖിൽ എന്നിവർ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

Also Read:ഹിറ്റ് സംവിധായകര്‍, നായകനാകുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍! നാല് അതിഥി വേഷങ്ങള്‍; 2026 തൂക്കാനും മോഹന്‍ലാല്‍

TAGGED:

VRUSSHBA MOVIE
MOHANLAL
MOHANLAL MOVIE
BOX OFFICE COLLECTION REPORT
VRUSSHBA BOX OFFICE COLLECTION DAY1

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.