ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം..വൃഷഭയുടെ റിലീസില് വീണ്ടും മാറ്റം; അപ്ഡേറ്റുമായി മോഹന്ലാല്
മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം വൃഷഭയുടെ റിലീസ് തീയതിയില് വീണ്ടും മാറ്റം. നേരത്തെ ദീപാവലി റിലീസായി തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചിത്രം ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 25ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 4:57 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം 'വൃഷഭ'യുടെ റിലീസ് തീയതിയില് വീണ്ടും മാറ്റം. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 25നാണ് ചിത്രം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. നേരത്തെ ദീപാവലി റിലീസായി ഒക്ടോബറില് പ്ലാന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നവംബര് 6ലേക്ക് റിലീസ് നീട്ടിവെച്ചിരുന്നു. ഒരേസമയം മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.
'വൃഷഭ'യുടെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി മോഹന്ലാലാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത കന്നഡ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് നന്ദ കിഷോറാണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'വൃഷഭ'യ്ക്ക് വേണ്ടി തിരക്കഥ ഒരുക്കിയതും സംവിധായകന് നന്ദ കിഷോര് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കഥപറച്ചിലിനെ പുനർനിർവചിക്കാൻ പാകത്തിലായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വലിയ ക്യാന്വാസില് ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തില് ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. യോദ്ധാവിന്റെ രൂപത്തിൽ രാജകീയമായ ലുക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ മോഹൻലാല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
അടുത്തിടെ 'വൃഷഭ'യുടെ ടീസര് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ആക്ഷനും വൈകാരികതയും പ്രതികാരവും സംഗീതവും കൊണ്ട് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നല്കുന്നതാകും ചിത്രമെന്നാണ് സൂചന. മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗംഭീര ഛായാഗ്രഹണം കൊണ്ടും മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നാകും 'വൃഷഭ' പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സമ്മാനിക്കുക. ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശ വിപണികളിലും ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
തെലുങ്ക് നടന് റോഷന് മെകയാണ് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിന്റെ മകനായി എത്തുന്നത്. ഷനായ കപൂര്, സാറാ എസ് ഖാന്, രാഗിണി ദ്വിവേദി, സമർജിത് ലങ്കേഷ്, ശ്രീകാന്ത് മെക എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയ് കപൂറിന്റെ മകള് ഷനായ കപൂറിന്റെ പാന് ഇന്ത്യന് അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണീ ചിത്രം.
ഏക്താ കപൂർ, ശോഭ കപൂർ, സികെ പത്മകുമാർ, സൗരഭ് മിശ്ര, വരുൺ മാത്തൂർ, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം. കണക്ട് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തില് എത്തിക്കുന്നത്. ആന്റണി സാംസൺ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. കെ.എം പ്രകാശ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. സാം സി എസ് സംഗീതവും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സൗണ്ട് ഡിസൈനും ഒരുക്കി. ശബരി ആണ് പിആർഒ.
