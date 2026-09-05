ഒരുങ്ങുന്നത് വമ്പന് മുതല് മുടക്കില്; മോഹന്ലാലിന്റെ 367ാമത് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്, ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
സംവിധായകന് വിഷ്ണു മോഹനും മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 3:29 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മോഹന്ലാലിന്റെ സിനിമകളെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് താരത്തിന്റെതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നതും. ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകന് വിഷ്ണു മോഹനും മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
'ഓപ്പറേഷന് ഗംഗ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്റെ ബാനറില് ഗോകുലം ഗോപാലന് ആണ് നിര്മിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ 367ാമത് സിനിമയാണിത്. വിഷ്ണു മോഹന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചനയും നിര്വഹിക്കുന്നത്. ആദ്യ സിനിമാ സംരംഭമായ മേപ്പടിയാന് ദേശീയ അവാര്ജ് സ്വന്തമാക്കിയ സംവിധായകനാണ് വിഷ്ണു മോഹന്.
ഉക്രെയ്ൻ–റഷ്യ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ രക്ഷാദൗത്യമാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ’. ഈ പശ്ചാത്തലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജോര്ജിയയില് ആരംഭിച്ചു. മോഹന്ലാല് ഉടന് ചിത്രത്തില് ജോയിന് ചെയ്യും.
പോളണ്ട്, ജോർജിയ, കസഖ്സ്ഥാൻ, ഡൽഹി, ഡെഹ്റാഡൂൺ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായി 180 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമാണ് ചിത്രത്തിനായുള്ളത്.
മോഹൻലാലിനൊപ്പം ബോളിവുഡ് താരം അർജുൻ രാംപാൽ, ആദിൽ ഹുസൈൻ, ഭാഗ്യശ്രീ ബോഴ്സെ, പാർത്ഥിപൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം വിദേശത്തു നിന്നും ബോളിവുഡില് നിന്നുമുള്ള താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവര്ത്തകരും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് നിര്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണിത്.
ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ തരംഗം തീര്ത്ത പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം 'ധുരന്തറി'ന്റെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന് ശാശ്വന്ത് സച്ച്ദേവ് ആണ് 'ഓപ്പറേഷന് ഗംഗ'യ്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. അല്ലു അര്ജുന് ചിത്രമായ ‘പുഷ്പ 1’, ‘പുഷ്പ 2’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ മിറോസ്ലാവ് കുബ ബ്രോസെക് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ധുരന്തര്, കില് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രാഫി നിര്വഹിച്ച ആക്ഷന് ഡയറക്ടര് സീ യങ് ഓയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.
‘ഗോട്ട്’, ‘മെയ്യഴകൻ’, ‘അമരൻ’, ‘കത്തനാർ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായ രാജീവൻ, എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ്, ‘ധുരന്തർ’, ‘ഉറി’, ‘3 ഇഡിയറ്റ്സ്’, ‘പദ്മാവത്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ബിഷ്വദീപ് ചാറ്റർജി, ‘കാന്താര’യുടെ വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ കെ. വി. സഞ്ജിത്, ‘സഫേദ് സാഗർ’, ‘ബോർഡർ 2’, ‘ഫൈറ്റർ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മിലിട്ടറി അഡ്വൈസറായി പ്രവർത്തിച്ച സ്ക്വാഡ്രൻ ലീഡർ വെർലിൻ പൻവർ, ‘ലോക’ കോസ്റ്റ്യൂം ഡയറക്ടർ മെൽവി ജെ, മേക്കപ്പ് റോണക്സ് സേവ്യർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രധാന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ റിന്നി ദിവാകറും ഓപ്പറേഷന് ഗംഗയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. കോ-പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്- ബൈജു ഗോപാലൻ, വി. സി. പ്രവീൺ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- കൃഷ്ണമൂർത്തി.