ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി മാമ്പറയ്ക്കല് അഹമ്മദ് അലിയായി മോഹന്ലാല്; വൈശാഖ് ചിത്രം 'ഖലീഫ'യുടെ ഡബ്ബിംഗ് പൂര്ത്തിയായി
പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. രണ്ടാം ഭാഗത്തില് മാമ്പറയ്ക്കല് അഹമ്മദ് അലിയായി മോഹന്ലാല് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 10:49 AM IST
ഇത്തവണത്തെ ഓണം റിലീസുകളില് ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഖലീഫ. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ അവസാനഘട്ട ജോലിയിലാണ്.
ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു അതിഥി വേഷത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം കൂടിയാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞദിവസം മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കി. മാമ്പറക്കൽ അഹമ്മദ് അലി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് മോഹൻലാൽ ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നത്. സിനിമ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും കഥ പറയുക. കുപ്രസിദ്ധ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയമാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രതികാരം എന്ന ടാഗ് ലൈൻ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. പാരമ്പര്യം അധികാരപ്പോര് പ്രതികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലത്തെ എൻഗേജിംഗ് ആക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ.
പൃഥ്വിരാജ് സിനിമകളായ മാസ്റ്റേഴ്സ്, കടുവ, ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ രചയിതാവായ ജിനു വി എബ്രഹാം ആണ് ഈ സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാപ്പാ എന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പങ്കാളി കൂടിയാണ് ജിനു. ജോമോൻ ടി ജോൺ ആണ് സിനിമയുടെ ചായ ഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് സംഗീതസംവിധാനം. ഇന്ദ്രൻസ്, നീൽ നിതിൻ, മുകേഷ്, കൃതി ഷെട്ടി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാകും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ ഇ ടിവി ഭാരത് സംവിധായാകൻ വൈശാഖുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സിനിമയെ തന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
"കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തും സിനിമകൾ ചെയ്തു. ചില സിനിമകൾ വലിയ വിജയമായി ചിലത് പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു സിനിമകളുമായുള്ള താരതമ്യം ഇനി വേണ്ട", വൈശാഖ് പറഞ്ഞു.
കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുലിമുരുകൻ. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുലിമുരുകൻ വീണ്ടും ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി. "അഥവാ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരുക്കും. പുതിയ ചിത്രം കാലോചിതമായി ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സിനിമ മാറുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എന്നിലെ സംവിധായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറുന്നു",സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.