മെസിയുടെ അർജന്റീനയ്ക്ക് കൈയടിച്ച് മോഹൻലാൽ; ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ ത്രില്ലറിന് സാക്ഷിയായി ലാലേട്ടൻ
84-ാം മിനിറ്റുവരെ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിരുന്ന അർജന്റീന, അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ അതിശയകരമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെയാണ് വിജയമുറപ്പിച്ചത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 2:47 PM IST
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളിലൊന്നിന് സാക്ഷിയായി മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ. ജോർജിയയിലെ അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അർജന്റീന–ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈല് കാണാന് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ലാലേട്ടനും എത്തിയിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലേത് തന്നെ മികച്ച മത്സരങ്ങളിലൊന്നിനാണ് ഫുട്ബോള് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അർജന്റീന നാടകീയ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ ഫൈനലിലെത്തിയപ്പോൾ, ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിച്ചത് മോഹൻലാലും ആയിരുന്നു. നിര്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും മത്സരം കാണാന് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്.
മത്സരശേഷം മോഹന്ലാല് അർജന്റീനയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇരു ടീമുകളുടെയും പോരാട്ടവീര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. "അർജന്റീനയുടെ ആവേശകരമായ വിജയം കണ്ടുതീർത്തതേയുള്ളൂ. എന്തൊരു കളിയായിരുന്നു അത്! കഴിവും ആവേശവും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തും ധൈര്യവും നിറഞ്ഞ മത്സരം. ഇരു ടീമുകളുടെയും പോരാട്ടവീര്യം ഈ മത്സരത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. ഫൈനലിലെത്തിയ അർജന്റീനയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ," എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ പ്രതികരണം.
84-ാം മിനിറ്റുവരെ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിരുന്ന അർജന്റീന, അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ അതിശയകരമായ തിരിച്ചുവരവിലൂടെയാണ് വിജയമുറപ്പിച്ചത്. 85-ാം മിനിറ്റിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് സമനില പിടിച്ചപ്പോൾ, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനെസ് വിജയഗോൾ നേടി. രണ്ട് ഗോളുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കി ലയണൽ മെസ്സി വീണ്ടും തന്റെ മികവ് തെളിയിച്ചു.
ലോകകപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. നേരത്തെ സ്പെയിൻ–ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലും ഭാര്യ സുചിത്രയ്ക്കൊപ്പമെത്തി കണ്ടിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് അർജന്റീനയുടെ എവേ ജഴ്സി ധരിച്ച് അർജന്റീന–സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മത്സരവും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആസ്വദിച്ച ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ അർജന്റീനയുടെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സെമി വിജയം നേരിൽ കണ്ട മോഹൻലാലിന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രതികരണവും മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 20-ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ യൂറോ ചാമ്പ്യൻമാരായ സ്പെയിനെയാണ് അർജന്റീന നേരിടുക. ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പോരാട്ടത്തിൽ മെസ്സിയും സംഘവും കിരീടം നിലനിർത്തുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം.
അതേസമയം നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂര്ത്തിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന അതി മനോഹരം എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ജൂഡ് ആന്റണി ജോസ് ചിത്രം തുടക്കത്തിലും മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ജയിലര് 2 ആണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം. പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഖലീഫയിലും മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.