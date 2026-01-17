വൈക്കത്തപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി തരുണ് മൂര്ത്തിയും സംഘവും; വീണ്ടും കാക്കിയിടാന് മോഹന്ലാല്, പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം
തരുണ് മൂർത്തിയും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ഇടവേളകള്ക്ക് ശേഷം പൊലീസ് വേഷത്തില് മോഹന്ലാല്. ചിത്രത്തിന് ഇന്നലെ തുടക്കമായി.
Published : January 17, 2026 at 8:07 AM IST
മെഗാ ഹിറ്റായ 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂർത്തിയും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് ഇന്നലെ (ജനുവരി 16) തുടക്കം കുറിച്ചു. ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക്ക് ഉസ്മാനാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിട്ടുളള ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ 21ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
പ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന തിരക്കഥാ പൂജയോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടത്. തരുൺ മൂർത്തിയുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടത് വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് മുൻ ചിത്രങ്ങൾ.
തികച്ചും ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാത്രം പങ്കെടുത്തു. ഒരു വലിയ ഇടവേളക്കുശേഷം മോഹൻലാൽ പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ. ജനുവരി 23ന് തൊടുപുഴയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.
മീരാ ജാസ്മിനാണ് നായിക. കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. സംഗീതം: ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം: ഷാജികുമാർ, എഡിറ്റിങ്: വിവേക്ഹർഷൻ, ശബ്ദ സംവിധാനം: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം: മഷർ ഹംസ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഗോകുൽ ദാസ്, കോ ഡയറക്ഷൻ: ബിനു പപ്പു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പിആര്ഒ: വാഴൂർ ജോസ്.
