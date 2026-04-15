'അതിമനോഹരം' മോഹൻലാലിന്റെ വിഷുക്കൈനീട്ടം; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
തുടരും സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലും തരുണ് മൂർത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മീര ജാസ്മിൻ മോഹൻലാലിന്റെ നായികയാകുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ.
Published : April 15, 2026 at 11:10 AM IST
എറണാകുളം : തുടരും എന്ന ഹിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും മോഹൻലാല്-തരുണ് മൂർത്തി കൂട്ടുകെട്ട്. തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തു. മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ 366-ാമത് ചിത്രമാണിത്. 'അതിമനോഹരം' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്.
ആഷിക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക് ഉസ്മാൻ ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം മീരാ ജാസ്മിൻ മോഹൻലാലിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇഷ്ക്, പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറാ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ എഴുതിയ രതീഷ് രവിയാണ് അതിമനോഹരത്തിന് വേണ്ടി തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നത്.
മുകേഷ്, ജഗദീഷ് എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ ചിത്രം. അതിമനോഹരത്തിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചിത്രീകരണം മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാകാൻ ഉള്ളത്. നിലവിൽ മോഹൻലാൽ അമേരിക്കയിലാണ്. തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻതന്നെ അതിമനോഹരത്തിന്റെ അവസാന ഷെഡ്യൂളിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യും. ഒക്ടോബറിൽ ചിത്രം തീയേറ്റുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് വിതരണം.
ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ മോഹൻലാല് ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഏവർക്കും അതിമനോഹരമായ വിഷു ആശംസകൾ' എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാല് പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
പൊലീസ് കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. തുടരും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഫോടനാത്മക സംഗീതം സൃഷ്ടിച്ച ജെയ്ക്സ് ബിജോയ് തന്നെയാണ് അതിമനോഹരത്തിന്റെയും സംഗീത സംവിധായകൻ. ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിമനോഹരത്തിന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്ററിലൂടെ കഥാപാത്രത്തെ സംവിധായകൻ റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് 2025 ഡിസംബറിലാണ് അതിമനോഹരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മോഹന്ലാല് തന്നെയായിരുന്നു സോഷ്യല് മീഡിയയൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം മോഹന്ലാലിനൊടൊപ്പമാണെന്ന് തരുണ് മൂര്ത്തി നേരത്തെ സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് കൂടുതല് വിവരങ്ങളൊന്നും അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
2025ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തുടരും. എം രഞ്ജിത്ത് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം 200 കോടിയോളം രൂപ കലക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു. തരുൺ മൂർത്തി എന്ന ലാൽ ഫാൻ ബോയ് സംവിധായകന്റെ കരിയറിലെ പൊൻതൂവൽ ആയി മാറിയിരുന്നു തുടരും. തുടരും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികളും ആയി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് തരുൺ മൂർത്തി അപ്രതീക്ഷിതമായി ആഷിക് ഉസ്മാൻ മോഹൻലാൽ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് സഹകരിക്കാൻ എത്തുന്നത്.
