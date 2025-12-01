വീണ്ടും മുള്മുനയില് നിര്ത്താന് അവര്; മോഹന്ലാല്-തരുണ് മൂര്ത്തി ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു
തുടരും എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ചിത്രീകരണം ഉടന്.
ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കി തുടരും എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹൻലാലും സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. മോഹന്ലാല് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ആഷിക് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സില് രതീഷ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കുന്നത്. ഷാജി കുമാർ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കും. രതീഷ് രവി, ആഷിഖ് ഉസ്മാന്, ഷാജി കുമാർ, തരുൺ മൂർത്തി എന്നിവരോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം മോഹന്ലാലിനൊടൊപ്പമാണെന്ന് തരുണ് മൂര്ത്തി നേരത്തെ സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ കീഴില് മുന്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച എല്-365 എന്ന സിനിമയാണോ ഇതെന്ന കാര്യത്തില് ഇപ്പോള് വ്യക്തതയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് സംവിധായകനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് നടനും ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ഓസ്റ്റിൻ ഡാനിനെ ആയിരുന്നു.'തല്ലുമാല', 'വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നടനെന്ന നിലയിലും, മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'അഞ്ചാം പാതിര'യുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയനാണ് ഓസ്റ്റിൻ. എന്നാല് ചിത്രത്തില് നിന്ന് ഓസ്റ്റിന് പിന്മാറിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പകരമാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധായകനായി എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.
2025 ഏപ്രിലില് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് തുടരും. ഷണ്മുഖന് എന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തെ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്. മാത്രമല്ല ബോക്സ് ഓഫിസില് റെക്കോര്ഡുകള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രമുഖ ട്രാക്ക്കര്മാരായ സാക്നില്ക്കിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 234.5 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം നേടിയത്. ഓവര്സീസില് നിന്നും 93.8 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം കേരളത്തില് നിന്നും നേടിയത് 117.82 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. 56-ാമത് ഐഎഫ്എഫ്ഐയിലും ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ശോഭനയും മോഹന്ലാലും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു തുടരും. അർജുൻ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, ബിനു പപ്പു, സംഗീത് പ്രതാപ്, നന്ദു, ഇർഷാദ്, പ്രകാശ് വർമ്മ, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള് ഈ ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടു.
ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി അല്ത്താഫ് സലിം സംവിധാനംചെയ്യുന്ന 'ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര' എന്ന ചിത്രമാണ് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറിൽ ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. തരുണ് മൂര്ത്തിയുടേതായി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഫഹദ് തന്നെ നായകനാകുന്ന 'ടോര്പിഡോ'ആണ്.
