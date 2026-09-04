ഇനി ടി. എസ്. ലൗലജനെ ബിഗ് സ്ക്രീനില് കാണാം! കാക്കിയഴിച്ച് മോഹന്ലാല്; 'അതിമനോഹരം' ഷൂട്ടിംഗ് പൂര്ത്തിയായി
'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂര്ത്തിയും മോഹന്ലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 11:04 AM IST
മോഹന്ലാല്- തരുണ് മൂര്ത്തി ഹിറ്റ് കോമ്പോ ചിത്രം 'അതിമനോഹര'ത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ചിത്രത്തിന്റെതായി പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് അവര് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ വിവരമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
നീണ്ട 115 ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പാക്ക് അപ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഏതാനും ലൊക്കേഷന് ഫോട്ടോകളും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം തൊടുപുഴ, സന്നിധാനം, പമ്പ, കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലുമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
മോഹന്ലാല് പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം. ടി . എസ്. ലൗലജൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. ഇഷ്ക്, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, മഹാറാണി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് രതീഷ് രവി ഈ ചിത്രത്തിനായി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. തുടരും ഉൾപ്പെടെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്.
'തുടരും' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും - തരുണ് മൂര്ത്തിയും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. വമ്പന് താരനിരയാണ് സിനിമയില് അണിനിരക്കുന്നത്.
ലാലു അലക്സ്, മനോജ് കെ ജയന്, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു,കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 24 നാണ് അതിമനോഹരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. മീര ജാസ്മിന് ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.
അടുത്തിടെ സന്നിധാനം ഉള്പ്പെടുന്ന പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളില് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് നേരത്തെ വനം വകുപ്പ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള അനുകൂല വിധി നേടിയതിന് ശേഷമാണ് ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
പമ്പ, നിലയ്ക്കല് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിബന്ധനകളോടെയുള്ള ചിത്രീകരണത്തിനാണ് കോടതി അനുമതി നല്കിയത്. ചിത്രീകരണം ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാകരുതെന്നും വനം, വന്യജീവി, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
എഡിറ്റിംഗ്- വിവേക് ഹർഷൻ, ഓഡിയോ ഗ്രാഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, കലാസംവിധാനം ഗോകുൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ - മഷർ ഹംസ, കോ-ഡയറക്ടർ - ബിനു പപ്പു,ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മിറാഷ് ഖാൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അഫ്നാസ് , മൊഹിത് കൃഷണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ.സി. സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ -ജോമോൻ ജോയ്, ചാലക്കുടി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്- എസ്സാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.